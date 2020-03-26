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 Минюст ввел новые правила при передаче посылок заключенным в период карантина

Чтобы предотвратить возможное распространение короновируса в учреждениях исполнения наказаний, разработана специальная инструкция по приему и передаче посылок для заключенных.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

По ее словам, персонал учреждений, который принимает передачи и посылки, должен работать в средствах индивидуальной защиты - халатах, медицинских масках, перчатках. Также в средствах индивидуальной защиты, в том числе медицинских масках, должны быть лица, которые осуществляют передачу посылки. Им рекомендовано проводить обработку рук антисептиком непосредственно перед передачей посылки персоналу учреждения. Дезинфицирующие средства должны размещаться в этих помещениях.

"Также мы считаем необходимым ограничивать одновременное пребывание в помещении большого количества лиц и соблюдать нормативы - 1 человек на 6 кв. м. Присутствующие должны сохранять между собой безопасную дистанцию ​​в 1,5 м. Это позволит не подвергать опасности друг друга", - пояснила Высоцкая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст поможет людям, которые из-за карантина не могут добраться домой после освобождения из учреждений исполнения наказаний, - замминистра Высоцкая

Также рекомендуется соблюдать следующие условия: приносить продукты и другие товары в магазинной упаковке и обрабатывать дезинфицирующим раствором предметы. Предметы и продукты дополнительно могут подлежать облучению бактерицидными лампами в течение часа. В случае отсутствия бактерицидных облучателей предметы и продукты хранятся с соблюдением соответствующего температурного режима в отдельном помещении в течение 24 часов.

Кроме того, по окончании работы помещения для приема передач и посылок рекомендуется обрабатывать дезинфицирующими средствами и проводить облучение помещений бактерицидными лампами в течение часа.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184682
 
 
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))) интересно, щас за дыхнуть на гаишника по его же просьбе, можно за решётку попасть?
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Повезет тем зекам,у кого короновирус.Как сказал зам главы виталика,все вип-палаты-это палаты для зеков,чтобы они были под охраной.А никак не для вип-клиентов.кто куда,а я завидую больным зекам.
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