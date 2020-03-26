 Минюст ввел новые правила при передаче посылок заключенным в период карантина

Об этом Цензор.НЕТ сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

По ее словам, персонал учреждений, который принимает передачи и посылки, должен работать в средствах индивидуальной защиты - халатах, медицинских масках, перчатках. Также в средствах индивидуальной защиты, в том числе медицинских масках, должны быть лица, которые осуществляют передачу посылки. Им рекомендовано проводить обработку рук антисептиком непосредственно перед передачей посылки персоналу учреждения. Дезинфицирующие средства должны размещаться в этих помещениях.

"Также мы считаем необходимым ограничивать одновременное пребывание в помещении большого количества лиц и соблюдать нормативы - 1 человек на 6 кв. м. Присутствующие должны сохранять между собой безопасную дистанцию ​​в 1,5 м. Это позволит не подвергать опасности друг друга", - пояснила Высоцкая.

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Также рекомендуется соблюдать следующие условия: приносить продукты и другие товары в магазинной упаковке и обрабатывать дезинфицирующим раствором предметы. Предметы и продукты дополнительно могут подлежать облучению бактерицидными лампами в течение часа. В случае отсутствия бактерицидных облучателей предметы и продукты хранятся с соблюдением соответствующего температурного режима в отдельном помещении в течение 24 часов.

Кроме того, по окончании работы помещения для приема передач и посылок рекомендуется обрабатывать дезинфицирующими средствами и проводить облучение помещений бактерицидными лампами в течение часа.

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