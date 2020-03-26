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 Политика Украины
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Все про:ВР (24648) Качура (37)

 Внеочередное заседание Рады ожидается в субботу, в пятницу заседание фракции "Слуга народа", - депутат Качура

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура отмечает, что внеочередное заседание Верховной Рады, вероятно, состоится в субботу, 28 марта, а в пятницу свое заседание накануне проведет фракция "Слуга народа".

"Вероятно, что оно состоится в субботу. Потому что на пятницу у нас запланировано заседание фракции, и в субботу состоится заседание, это было бы логично", - сказал он в четверг в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Депутат подтвердил, что у всех фракций есть замечания к предложенным Кабинетом министров изменениям в бюджет, и полагает, что эти инициативы могут быть пересмотрены.

Качура указал, что будет настаивать, в частности, на принятии предложенного им законопроекта об уголовной ответственности за спекуляции во время карантина. "Потому что фактически маски, которые стоят 200 грн, сейчас продаются по 2 тыс. грн в аптеках. Я уже обращался в Антимонопольный комитет – не отреагировали, обращался в правоохранительные органы – не отреагировали", - указал он.

Нардеп также не считает правильным в условиях эпидемии коронавируса рассматривать законопроект о рынке земли, хотя и поддерживает его.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я прошу, чтобы депутаты пришли в субботу проголосовать", - Зеленский встретился с главами парламентских фракций и групп

Источник: https://censor.net.ua/n3184681
 
 
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Какого черта не на карантине, сволочи? Вы что, не слышали, что вам Аваков с Зеленским сказал? Всем сидеть до конца апреля!
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(ща они нам напринимают законов в турборежиме, истекая потом, при температуре 38-40 градусов)
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цей дурник під мудрого "конає" Внеочередное заседание Рады ожидается в субботу, в пятницу заседание фракции "Слуга народа", - депутат Качура - Цензор.НЕТ 8400 Вони ще свої телеграфні стовпи не вибрали для подачі телеграм?
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Я надеюсь на этом заседании назначат перевоборы в раду? Если нет, то не собирайтесь Внеочередное заседание Рады ожидается в субботу, в пятницу заседание фракции "Слуга народа", - депутат Качура - Цензор.НЕТ 4419
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как это не собираться? обязательно хай собираються, без масок и покучнее!!! глядишь и перевыборы само собой будут
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У п'ятницю леросів вишукувати будуть, щоб у суботу не обісратись?
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Продсте землю будете в суботу їсти каміння.
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Солнце,воздух и вода - наши лучшие друзья! Внеочередное заседание Рады ожидается в субботу, в пятницу заседание фракции "Слуга народа", - депутат Качура - Цензор.НЕТ 8868

В Раде готовятся провести заседание во дворе парламента
Внеочередное заседание Рады ожидается в субботу, в пятницу заседание фракции "Слуга народа", - депутат Качура - Цензор.НЕТ 2436
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І зовсім тихенько Качура говорив про перегляд бюджету України🐸
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Особливо коли ці гроші відбирають у бюджетників, а собі підвищують зарплати.
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Почему нельзя разделить всё на всех? Потому что всего мало, а всех много
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Якщо у вас є совість, то ви саморозпуститесь. Це найкращій вибір. Хоч бити сильно не будуть.
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я не знаю что обговаривают на этих встречах но........... сегодня зеля милой девушке присвоил генералмайора.айтишнику из кибер полиии. она была на передовой за что ей честь и хвала. опять но....... сегодня военный айтишник стает генералом, оркестром руководит генерал, продуктами генерал медеиной генерал а командир боевой бригады, полковник. не ****** ли вы ребята, чтоб боевой командир БРИГАДЫ вытягивался по стойке перед генералами с гражданскими профессиями. может наоборот? может нужно ограничить полувоенные звания майором или на крайняк подполковником? а то сидит *****, бадяжит тушонкой всю жизнь но генерал ***.
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черговий сходняк зеленого ьлайна яке почало розлагатися і неприємно смердіти..
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