 В Италии за сутки от Covid-19 умерло 662 человека, общее число жертв коронавируса превысило 8 тысяч

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В Италии в результате коронавируса зафиксированы уже 8 165 летальных исходов, увеличение по сравнению со вчерашним днем составляет 662 человека", - сообщили в Службе гражданской защиты Италии.
После четырех дней падения количество новых случаев коронавируса в Италии снова выросло. Сегодня их было 4 492.
Всего в Италии насчитывается 62 013 активных случаев коронавируса.
Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Италии достигает 80 539 человек. 10 361 человек уже вылечились
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Отправили отъявленных колымских вертухаев,
Секрет многоходовочки от вовы из ЧК:-
Смешать короновирус с раствором «новичка»...
(тем более военных спецов, а не цивильных вирусологов)
Сергій Таран / Sergiy Taran@sergiy_taran 1 ч
До Італії з Росії замість лікарів приїхали військові.
Тепер у Італії скандал - адже пересування військових конвоїв на території країн НАТО має контролюватися військовими НАТО: