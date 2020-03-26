EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия, За рубежом
  2177  27
Материалы по теме:
Все про:Италия (1076) карантин (1435) COVID-19 (2226) коронавирус (794)

 В Италии за сутки от Covid-19 умерло 662 человека, общее число жертв коронавируса превысило 8 тысяч

За последние сутки количество летальных случаев вследствие коронавируса в Италии возросло до 8 165. Общее количество случаев коронавируса в стране составляет 80 539.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Италии в результате коронавируса зафиксированы уже 8 165 летальных исходов, увеличение по сравнению со вчерашним днем ​​составляет 662 человека", - сообщили в Службе гражданской защиты Италии.

После четырех дней падения количество новых случаев коронавируса в Италии снова выросло. Сегодня их было 4 492.

Всего в Италии насчитывается 62 013 активных случаев коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: Испания и Италия опередили Китай по количеству смертей, а США установили антирекорд по смертности за сутки

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Италии достигает 80 539 человек. 10 361 человек уже вылечились

Источник: https://censor.net.ua/n3184680
 
 
 Топ комментарии
 
Лекарство от коронавируса найдено!!В Италии за сутки от Covid-19 умерло 662 человека, общее число жертв коронавируса превысило 8 тысяч - Цензор.НЕТ 7898
 показать весь комментарий
 
В несчастную Италию, где вирус полыхает,
Отправили отъявленных колымских вертухаев,
Секрет многоходовочки от вовы из ЧК:-
Смешать короновирус с раствором «новичка»...
 показать весь комментарий
 
Вот интересно.А есть ли среди пишущих здесь, знакомые, друзья, родственники, соседи которые заразились коронавирусом, или даже(не дай Бог) умерли от этого вируса ? Среди множества моих знакомых и т.д. таких нет. Все что мы узнаем, это из сми. Может все на самом деле обстоит не так?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Лекарство от коронавируса найдено!!В Италии за сутки от Covid-19 умерло 662 человека, общее число жертв коронавируса превысило 8 тысяч - Цензор.НЕТ 7898
 показать весь комментарий
 
 
Иныицированных: Италия-80 тыс, США -78 тыс, Испания - 56 тыс, Германия - 43 тыс.
 показать весь комментарий
 
х.з. что будет у нас, но как будто специально напустили, Дубинский грит что 1.7млн.
удостоверение у Зели упало не зря, Путин под "шумок" хочет "освободить". и Европа ниче не сделает
 показать весь комментарий
 
Вже пишуть про 712 смертей, в ізоляції без симптомів 33648
 показать весь комментарий
 
то есть в Италии около 10% от заболевших - летальній исход, жуть...
 показать весь комментарий
 
Цікаво, що в Германії на 36000 всього 200 трупів
 показать весь комментарий
 
 
так, якось дивно, не може такого бути
 показать весь комментарий
 
Що дивного? Що в наскрізь корумпованій Італії всім приписують коронавірус, в силу різних причин.
 показать весь комментарий
 
 
Interesno skolko v Germaiji liudej po vozrastu zabolela.U nas dopustim bolsinstvo s 20-40 let tak takim ne dolzno byt problem
 показать весь комментарий
 
В несчастную Италию, где вирус полыхает,
Отправили отъявленных колымских вертухаев,
Секрет многоходовочки от вовы из ЧК:-
Смешать короновирус с раствором «новичка»...
 показать весь комментарий
 
 
думаю так помогут...что б лучше и не впускали рашкиных сучьих быбл*дков
(тем более военных спецов, а не цивильных вирусологов)
 показать весь комментарий
 


Сергій Таран / Sergiy Taran@sergiy_taran 1 ч

До Італії з Росії замість лікарів приїхали військові.
Тепер у Італії скандал - адже пересування військових конвоїв на території країн НАТО має контролюватися військовими НАТО:
 показать весь комментарий
 
 
Путлер доставил в Италию более 100 военных вирусологов,а также 14 военных транспортников с медикаментами и прочим хламом.Братана Берлускони спасать надоть..
 показать весь комментарий
 
 
Ходорковский привёл статистику по смертности в Италии за сутки Что в прошлом году что в этом общее количество смертей примерно одинаковое
 показать весь комментарий
 
я же говорил, перераспределение по диагнозу, люди умирают по возрасту, а триггер может быть разный: сердечно-сосудистые, онкология, коронавирус...
 показать весь комментарий
 
В Москве нет карантина,усё работает в штатном режиме включая Метро,заявил Песков. В Італії за добу від Covid-19 померло 662 особи, загальна кількість жертв коронавірусу перевищила 8 тисяч - Цензор.НЕТ 9061
 показать весь комментарий
 
Вот интересно.А есть ли среди пишущих здесь, знакомые, друзья, родственники, соседи которые заразились коронавирусом, или даже(не дай Бог) умерли от этого вируса ? Среди множества моих знакомых и т.д. таких нет. Все что мы узнаем, это из сми. Может все на самом деле обстоит не так?
 показать весь комментарий
 
 
Создать панику и ветер в головах научились двое ,это Геббельс-Скабеева и ее бывший муж,которые не общаются больше...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх