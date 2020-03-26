 "Слуга народа" Тищенко взял кредит, подделал документы и "кинул банк" на $2 млн, - нардеп от СН Лерос

Об этом Гео Лерос написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"25.01.2019 года по Тищенко Николаю Николаевичу и его партнерам было возбуждено уголовное дело номер 12019100010000521 по статье 358 часть 1 Криминального кодекса Украины", — утверждает Лерос.
По данным депутата, в 2007 году Николай Тищенко и его партнер Владимир Ситак получили в банке под залог недвижимости ряд кредитов — на $328 тыс, $260 тыс и $450 тыс.
"В 2008 году Тищенко Н.Н. с партнерами перестал оплачивать кредит в общей совокупности по которым они должны более 2 млн. долларов. После через схему перепланировки помещений и перерегистрации этих помещений по поддельным документам, они вывели из-под залога все залоговое имущество", — утверждает Лерос.
Читайте на Цензор.НЕТ: Обида на президента и детские комплексы, - "слуга народа" Тищенко о заявлениях своего коллеги Лероса
По данным Лероса, следователи подготовили Тищенко и его партнерам подозрение по статье "подделка документов, печатей, штампов или бланков".
"Но по инсайдерской информации, после победы Владимира Зеленского, Ермак через Кличко попросил, после чего уголовное дело было закрыто и направлено в архив", — написал Лерос.
Напомним, в течение последней недели народный депутат от СН Гео Лерос выступил с рядом резких заявлений в адрес действующей власти. 19 марта в интервью Цензор.НЕТ он заявил, что советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заигрывает с агрессором. А тот, кто положит на стол президенту план создания Консультативного совета с представителями ОРДЛО, подставит Зеленского.
20 марта стало известно, что президент уволил Лероса с должности своего советника.
Также на Цензор.НЕТ: Главными коррупционными стройками Киева управляет Герман Блинов, - "слуга народа" Лерос обвиняет Ермака и Тищенко
26 марта Лерос заявил, что в Офисе Президента обжился человек без принципов, торгующий государством в Минске. По данным Цензор.НЕТ, речь идет о главе ОП Андрее Ермаке.
Также Лерос обвинил Ермака в покровительстве Герману Блинову, якобы управляющему главными коррупционными стройками Киева, и призвал "поделиться своей информацией про Ермака", написав ему по электронной почте. Тогда же он упомянул и "кума Колю", который якобы "примеряет кресло мэра, готовит ручных депутатов в Киевсовет". По данным Цензор.НЕТ, речь идет о нардепе от СН Николае Тищенко.
Тищенко в ответ назвал заявления Лероса обидой на президента и детскими комплексами.
Оборзели, не находите ли?
ДА!!!
Но кого это сейчас колышет?
Явно не те %, что за зелю. Общалась сегодня с одной - мозг не выдерживает, у них до сих пор " лишь бы не Порох"
Вернее - не вылечит, а убьет.
Черный юмор? НЕТ - правда от зе-команды
Но после коронавируса избиратель , если не подлечится, то просто реально омолодится(((((((((((((((((((((
Я живу здесь и сейчас, увы........................
вы натворили…Вы хотели чтоб вами правил «неолигарх». Ок . Коломой взял
телевизор и за пять лет сделал вам «Голобородька», даже ОК- издевательски назвал
его «Слуга народа».Теперь в руках Коломоя в этой игре пусть и шестёрка, но - козырная,
а в вашей - холёный валет …чирвовый. Ну-ка попробуйте сыграть с ним в дурака и
выиграть…Любой ваш ход приведёт к проигрышу, а шулерство к кровавой драке, да
ещё на глазах у всего зала...И шо опять извечное «Чтоделать»?...
То безмозгле телестадо, яке оперує поняттями навязаними тєлєвізором: «Етому вєрь, а вот етому нє вєрь.»
Здається, шляху назад для Гео вже немає.
Хто ж вам винний що завалити СН можна скоріше зсередини чим блуканнями стежинками по Києву. Я за - результат, а ви за блукання?
- от дурака слышу!
ой как я люблю слушать, когда они начинают гавкать друг на друга ))))
столько интересного вылазит ))))
Баканов АУУУУУУУ!!!
Альфа-Банк начал переговоры с депутатом от БПП Винником по долгам в 340 млн грнДепутат не вернул кредит, который взял в 2014 году.
СВИНКУ ВЕРНИТЕ!!!
Едгар.
У вухах ще звінить від ахінєї,
Яку я майже три години слухав.
Як на базарі сери розп*зділись!
Сер Арчібальд поцупив за чуприну мілорда Річарда,
А потім зах*ярив каламарем по пиці. Сер Норфольк відп*здив сера Джона.
Ця х*йня зоветься демократієй!
…
Вчорашні уркагани, ханиги, волоцюги, п*дараси
Сидять в палаті серів і балдєють:
Свобода, бл*ть! Свобода, бл*ть! Свобода!
(с) лесь Подерв'янський "Король Літр"
Спасибо зебилам за наше весёлое сьогодення
Рука-руку моет. Вор вора кроет.
Рыбак рыбака видит издалека.
Ворон ворону глаз не выклюет.
Своя рубашка ближе к телу...
Таки Кличко не такой уже и паинька.