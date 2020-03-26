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Все про:Лерос Гео (28) Тищенко Николай (19)

 "Слуга народа" Тищенко взял кредит, подделал документы и "кинул банк" на $2 млн, - нардеп от СН Лерос

Народный депутат от СН Лерос утверждает, что его коллега Николай Тищенко в 2008 году вместе с партнерами задолжал банкам более $2 млн, подделал документы и вывел залоговое имущество. Дело, по его словам, закрыли по просьбе Ермака.

Об этом Гео Лерос написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"25.01.2019 года по Тищенко Николаю Николаевичу и его партнерам было возбуждено уголовное дело номер 12019100010000521 по статье 358 часть 1 Криминального кодекса Украины", — утверждает Лерос.

По данным депутата, в 2007 году Николай Тищенко и его партнер Владимир Ситак получили в банке под залог недвижимости ряд кредитов — на $328 тыс, $260 тыс и $450 тыс.

"В 2008 году Тищенко Н.Н. с партнерами перестал оплачивать кредит в общей совокупности по которым они должны более 2 млн. долларов. После через схему перепланировки помещений и перерегистрации этих помещений по поддельным документам, они вывели из-под залога все залоговое имущество", — утверждает Лерос.

Читайте на Цензор.НЕТ: Обида на президента и детские комплексы, - "слуга народа" Тищенко о заявлениях своего коллеги Лероса

По данным Лероса, следователи подготовили Тищенко и его партнерам подозрение по статье "подделка документов, печатей, штампов или бланков".

"Но по инсайдерской информации, после победы Владимира Зеленского, Ермак через Кличко попросил, после чего уголовное дело было закрыто и направлено в архив", — написал Лерос.

Напомним, в течение последней недели народный депутат от СН Гео Лерос выступил с рядом резких заявлений в адрес действующей власти. 19 марта в интервью Цензор.НЕТ он заявил, что советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заигрывает с агрессором. А тот, кто положит на стол президенту план создания Консультативного совета с представителями ОРДЛО, подставит Зеленского.

20 марта стало известно, что президент уволил Лероса с должности своего советника.

Также на Цензор.НЕТ: Главными коррупционными стройками Киева управляет Герман Блинов, - "слуга народа" Лерос обвиняет Ермака и Тищенко

26 марта Лерос заявил, что в Офисе Президента обжился человек без принципов, торгующий государством в Минске. По данным Цензор.НЕТ, речь идет о главе ОП Андрее Ермаке.

Также Лерос обвинил Ермака в покровительстве Герману Блинову, якобы управляющему главными коррупционными стройками Киева, и призвал "поделиться своей информацией про Ермака", написав ему по электронной почте. Тогда же он упомянул и "кума Колю", который якобы "примеряет кресло мэра, готовит ручных депутатов в Киевсовет". По данным Цензор.НЕТ, речь идет о нардепе от СН Николае Тищенко.

Тищенко в ответ назвал заявления Лероса обидой на президента и детскими комплексами.

Слуга народа Тищенко взял кредит, подделал документы и кинул банк на $2 млн, - нардеп от СН Лерос 01Слуга народа Тищенко взял кредит, подделал документы и кинул банк на $2 млн, - нардеп от СН Лерос 02

Источник: https://censor.net.ua/n3184679
 
   
 Топ комментарии
 
Кто-то удивлен? Не удивлюсь если среди слуг ещё есть те, которые убивали. 73% дебилов выбрали себе подобных уродов
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Це в дусі зеленкуватних аферистів, скажу я вам...
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Кто-то удивлен? Не удивлюсь если среди слуг ещё есть те, которые убивали. 73% дебилов выбрали себе подобных уродов
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Вот у Коли Оболонского и спросите. Он под Савлоховыми ходил в 90-е. Точно в курсе. Правда он сейчас депутат в ОПГ "Слуга народа". Но это временно.
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среди депутатов сотни которые убивали и нанимали . Это с давних времен и не зависимо от партий .
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А вот им бы и сидеть тихонько и не высовываться... Но считают себя В ПРАВЕ
Оборзели, не находите ли?
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с большими деньгами и властью теряется реальность . и приходит животное чувство превосходства под разными соусами . Только неотвратимость наказания делает людей людьми .У нас этого нет и не было , увы .
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Я ни в коем случае не защищаю Зе, но и у Пороха и Шапкокрада да и у всех остальынх,были такие персонажи.Только так рьяно это почему- то не обсуждалось как сейчас. "Слуга народа" Тищенко взял кредит, подделал документы и "кинул банк" на $2 млн, - нардеп от СН Лерос - Цензор.НЕТ 256
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Очередное пробитое дно?
ДА!!!
Но кого это сейчас колышет?
Явно не те %, что за зелю. Общалась сегодня с одной - мозг не выдерживает, у них до сих пор " лишь бы не Порох" "Слуга народа" Тищенко взял кредит, подделал документы и "кинул банк" на $2 млн, - нардеп от СН Лерос - Цензор.НЕТ 9002
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Коронавирус, когда ( по совету Емца) спасать будут не эту 56-летнюю дуру, а очередного депутата, которому за 70, против чего министр о-о-чень против
Вернее - не вылечит, а убьет.
Черный юмор? НЕТ - правда от зе-команды
Но после коронавируса избиратель , если не подлечится, то просто реально омолодится(((((((((((((((((((((
Я живу здесь и сейчас, увы........................
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бред, порохоботы в такое только могут верить
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этот тарасик ****** и порохобот. нахера постить сюда ету дичь
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тут скоро Черновол всю г-прокуратуры задержит.
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...ну шо зебилы вы хоть счас понимаете шо вас крупно подставили в 2019 и ,шо
вы натворили…Вы хотели чтоб вами правил «неолигарх». Ок . Коломой взял
телевизор и за пять лет сделал вам «Голобородька», даже ОК- издевательски назвал
его «Слуга народа».Теперь в руках Коломоя в этой игре пусть и шестёрка, но - козырная,
а в вашей - холёный валет …чирвовый. Ну-ка попробуйте сыграть с ним в дурака и
выиграть…Любой ваш ход приведёт к проигрышу, а шулерство к кровавой драке, да
ещё на глазах у всего зала...И шо опять извечное «Чтоделать»?...
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Ну про що Ви.
То безмозгле телестадо, яке оперує поняттями навязаними тєлєвізором: «Етому вєрь, а вот етому нє вєрь.»
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Це в дусі зеленкуватних аферистів, скажу я вам...
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Николай Тищенко это очень известный представитель криминала в Киеве в 90-е ,это Коля Оболонский .Это потом он уже заделался известным ресторатором , а до того бабло из терпил вышибал по полной программе.
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Молодцы 73% Зедебилоиды вы это сделали вместе, Вас жадных лохов до халявы будут разводить постоянно. Ждите СССР 2 и колбасу по 2.2 рублей. Дебилы ***
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Те кто нахваливает ту кал.басу, увидев как ее делали, рыгал бы дальше чем видит.
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Тут все зависит от точки зрения , ну крысы шли в мясорубку с фаршем , бо на всех мясокомбинатах анти санитария была жутчайшая , главное что дятлы с Совой головного мозга ее эталоном качества считают. Хотя на самом деле они не колбасу хотят по 2 рубля , а молодость свою вернуть , но им ума не хватает понять , что это невозможно.
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воо пошел зашквар, интересно дело то найдут,возбудится кто то?
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Да кто их будет садить, они сами на себя что ли будут заводить дело. Лучше возьми попкорн и смотри канал Г+Г для манипуляции и зомбирования 73% дебилов.
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Да все политологи как один еще год назад предсказывали , что слуги Коломойского начнут рвать друг друга, максимум через год , что мы и наблюдаем.
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Во ЗЕмародеры жгут пока бобики видосики смотрят
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Хто тут на Цензорі верещав що протистояння ОП з Леросом вдавана гра? Продовжуєте притримуватись такої думки?
Здається, шляху назад для Гео вже немає.
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А тепер виникає питання чому ніхто до цього не хотів розповідати про Тищенко та з якою корупцією боролися СН разом із Зе?
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Ali Hasan Ну так всі хотіли прибарахлитися.А це просто образа,бо викинули.
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Не тільки образа! Розберемося скоро, але брудну спідню білизну СН ми вже побачили!
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А ніхто не каже що Гео святий. Але зараз він однозначно на стороні добра.
Хто ж вам винний що завалити СН можна скоріше зсередини чим блуканнями стежинками по Києву. Я за - результат, а ви за блукання?
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ukrainec 3ae83688 Несмішіть.Всі вони,коли їм під хвіст дають,стають на іншу сторону.Я за справедливість.Заваленням слуги можна нічого не домогтися.Після слуг прийдуть інші,не кращі.
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Поки прийдуть інші буде період їхнього безвладдя. І такої монополії зекорупціонерів більше не буде.
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Ali Hasan Безвладдям скористуються московити.Зараз Європа має своїх купу проблем.На Україну в них немає часу.Так що українці,самі собі ноги прострелели.
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..так плесень сплошное ворье-жулье? ..вор-вирусы одни...тогда дустом только лечить.. "Слуга народа" Тищенко взял кредит, подделал документы и "кинул банк" на $2 млн, - нардеп от СН Лерос - Цензор.НЕТ 7432
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ЗЕ при Пороху "все знав" , "все бачив". Хто де скільки краде, хто наживається на війні! А тепер... Осліп, оглух і онімів? Оце вірус...
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Задача была любым способом стать президентом. Зетипиллы повелись. Назначили Кловуна и Типилла президентом!
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- сам дурак
- от дурака слышу!
"Слуга народа" Тищенко взял кредит, подделал документы и "кинул банк" на $2 млн, - нардеп от СН Лерос - Цензор.НЕТ 2304

ой как я люблю слушать, когда они начинают гавкать друг на друга ))))
столько интересного вылазит ))))
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Молодцы 73 % дебилов, только парашостанские язык и становись в стойло.
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Цікаво, ті самі хто проголосував за Зе, спалять стрельнуть чи повішають Ваву. Бо цей вірус показав що це тупе зелене кодло найнекомпетентніше найтупіше , найненажерливіше, за всіх хто в нас був."Слуга народа" Тищенко взял кредит, подделал документы и "кинул банк" на $2 млн, - нардеп от СН Лерос - Цензор.НЕТ 9083
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Так за Петра же. Тю, шо тут непонятного...
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https://m.zn.ua/ECONOMICS/alfa-bank-nachal-peregovory-s-deputatom-ot-bpp-vinnikom-po-dolgam-v-340-mln-grn-287098_.html

Альфа-Банк начал переговоры с депутатом от БПП Винником по долгам в 340 млн грнДепутат не вернул кредит, который взял в 2014 году.

СВИНКУ ВЕРНИТЕ!!! "Слуга народа" Тищенко взял кредит, подделал документы и "кинул банк" на $2 млн, - нардеп от СН Лерос - Цензор.НЕТ 2
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а шож щас не требуют?уже не надо?винника можно голыми руками брать,он не у дел "Слуга народа" Тищенко взял кредит, подделал документы и "кинул банк" на $2 млн, - нардеп от СН Лерос - Цензор.НЕТ 5326
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а шо толку тебе обьяснять?все равно ведь проголосуешь за новое обещание халявы.
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Кулуари англійського парламенту. Входить Едгар, цинічний гвалтівник собак та кіз, а нині - член палати лордів.
Едгар.
У вухах ще звінить від ахінєї,
Яку я майже три години слухав.
Як на базарі сери розп*зділись!
Сер Арчібальд поцупив за чуприну мілорда Річарда,
А потім зах*ярив каламарем по пиці. Сер Норфольк відп*здив сера Джона.
Ця х*йня зоветься демократієй!

Вчорашні уркагани, ханиги, волоцюги, п*дараси

Сидять в палаті серів і балдєють:
Свобода, бл*ть! Свобода, бл*ть! Свобода!

(с) лесь Подерв'янський "Король Літр"
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Какой Кловун - такие его и слуги. Аферисты и проходимцы. Зато зетипиллам весело, по приколу. Особенно будет весело через месяц. Когда одуванчики поспеют.
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Це гавкання шавок копійчаних. Основні активи сконценторовані у рудої гниди, бородатої бабушки і австрійського непідсудеого..
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Не останавливайся. Выкладывай все, что есть.
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не,не надо...дорога ложка к обеду.и ваще,месть -блюдо,которое должно настояться "Слуга народа" Тищенко взял кредит, подделал документы и "кинул банк" на $2 млн, - нардеп от СН Лерос - Цензор.НЕТ 9847
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Это правда. Но самое интересное ожидаю завтра, накануне субботнего сходняка в Раде. Так что еще немного времени есть
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Ну так Коля Оболонский был бригадиром у Салохи (Борис Савлохов), - такую школу человек прошел, - иные за всю жизнь не проходят.. У волшебника Сулеймана все по чесному без обмана...
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Петро мастак в дупах длубатись. А ********* його вірні учні. Гірше звісно те, що продукт, що "видлубався", вони тут на ЦН розкидають.
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Та не. С этой жепы сами выберайтесь. А мы поржем по приколу, наблюдая за вами со стороны.
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только трусы платят по счетам..., похоже это кредо всей партии и качество, по которому в нее подобрали членов...
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слуги начинают драться между собой. О чем это говорит? Корыто уже пустое, на всех уже не хватает

Спасибо зебилам за наше весёлое сьогодення
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твой выход колян) давай, давай, полкило тоналки на табло и на прайм тайм к опозожоповцам расскажешь нам как все было на самом деле)
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Боже, зельц кого ты набрал в свою команду? таких фруктов даже у зэка не было......
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Зелені пацюки починають пожирати один одного перед кінцем
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Кримінальна справа через десять років після скоєння злочину..?
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У смотрящего по ВР от Коломойского барыги Разумкову компромата и так предостаточно : Нардеп из Оппоблока Кива мастурбировал в зале /"Сдавать мандат не собираюсь", - депутат Иванисов, ранее осужденный за изнасилование, не будет отказываться от депутатства,/ "Слуга народа" Дубинский принял в подарок от мамы три автомобиля на сумму 2,8 млн/ Детективы НАБУ открыли производство на основе расследования журналистов о табачном бизнесе, связанном с нардепом от СН Холодовым. /"Замминистра Клитина попала на должность через кровать": Исключенный из СН депутат Поляков обнародовал аудиозаписи Юзика. / Журналисты поймали нардепа Яременко на переписке в Раде с проституткой./"Слуга народа" Тищенко взял кредит, подделал документы и "кинул банк" на $2 млн, - нардеп от СН Лерос - Цензор.НЕТ 657 Нардеп Корявченков ("Юзик") отрицает продажу в Раде билетов на выступление "Квартала-95"/"$5 тыс. - обычным депутатам, $10 тыс. - если руководящая должность в комитете и $15 тыс. - замам главы фракции", - Скороход о зарплатах в конвертах для "Слуг народа".
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Та там за прошедшие пол-года, можно целую "Войну и Мир" нарыть... Это не партия, а просто - "х...ня"
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Завтра выборов не будет.Завтра Украина может омолодиться ,освободившись от наших мам и пап бабушек и дедушек.
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Ну, кого кого, а Тищенко не жалко, это ворье-ресторатора Зеленский мог бы показательно посадить за такие темные дела и все бы сразу боялись, а Зе аплодировали!
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Зе будут аплодировать. На суде. Когда ему впаяют на полную. За все "хорошее", что он начудил.
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Как это мило! Паучки грызут друг друга, потому что чуют .опкой, что приходит трындец их зеленой "матке"
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Жадность зеленых настолько велика шо начали грабить страну в открытую
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Слуги(с) ....Пороти,пороти, й пороти... "Слуга народа" Тищенко взял кредит, подделал документы и "кинул банк" на $2 млн, - нардеп от СН Лерос - Цензор.НЕТ 2098
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Короче,всё предельно просто.Ещё в 90-ых сформировалась каста хозяев и холопов.И хозяева имели холопов совершенно законно,на основании "партий","выборов","сми".И прочей псевдодемократической хрени.Рано или поздно это должно было случиться-народ психанул и голосовал приципиально против старых феодальных рож.Но эти могущественные люди,естественно,возмутились.А так как они хозяева "заводов,газет,пароходов",то понятно,что нам из каждого утюга будут рассказывать,как сейчас "всё разваливается дилетантами",а как было "всё под контролем".В том числе интернет-ботами.(первопроходцем этой подлой технологии в UA-нете был Порошенко,это неоспоримо )Причём бабло на это дают именно те,кто довёл Украину до жалкого состояния.И особо не парятся над качеством контента.Ситуация на данный момент совершенно не критическая,но,если верить говорящим головам,то "ужас,ужас,ужас!"
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Из за двух лямов такой шум Не беспокойте человека А то у него жаркое пригорит во время мастер-класса
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Дело закрыли по просьбе Ермака...

Рука-руку моет. Вор вора кроет.
Рыбак рыбака видит издалека.
Ворон ворону глаз не выклюет.
Своя рубашка ближе к телу...
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Только соерыговая свора работает тихо как мафия, в одной упряжке
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от СН Гео Лерос выступил с рядом резких заявлений в адрес действующей власти. 19 марта в интервью Цензор.НЕТ он заявил, что советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заигрывает с агрессором. А тот, кто положит на стол президенту план создания Консультативного совета с представителями ОРДЛО, подставит Зеленского....что не сделаешь за 3 млн долларов от России, всё это оманская лихорадка.которая может перерасти в сдачу колонии Украины МосковииИсточник: https://censor.net.ua/n3184679
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Если бы его не шуганули с корыта и никто не знал ничего.
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Ермак через Кличко попросил, после чего уголовное дело было закрыто и направлено в архив

Таки Кличко не такой уже и паинька.
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