 "Слуга народа" Тищенко взял кредит, подделал документы и "кинул банк" на $2 млн, - нардеп от СН Лерос

Об этом Гео Лерос написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"25.01.2019 года по Тищенко Николаю Николаевичу и его партнерам было возбуждено уголовное дело номер 12019100010000521 по статье 358 часть 1 Криминального кодекса Украины", — утверждает Лерос.

По данным депутата, в 2007 году Николай Тищенко и его партнер Владимир Ситак получили в банке под залог недвижимости ряд кредитов — на $328 тыс, $260 тыс и $450 тыс.

"В 2008 году Тищенко Н.Н. с партнерами перестал оплачивать кредит в общей совокупности по которым они должны более 2 млн. долларов. После через схему перепланировки помещений и перерегистрации этих помещений по поддельным документам, они вывели из-под залога все залоговое имущество", — утверждает Лерос.

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По данным Лероса, следователи подготовили Тищенко и его партнерам подозрение по статье "подделка документов, печатей, штампов или бланков".

"Но по инсайдерской информации, после победы Владимира Зеленского, Ермак через Кличко попросил, после чего уголовное дело было закрыто и направлено в архив", — написал Лерос.

Напомним, в течение последней недели народный депутат от СН Гео Лерос выступил с рядом резких заявлений в адрес действующей власти. 19 марта в интервью Цензор.НЕТ он заявил, что советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заигрывает с агрессором. А тот, кто положит на стол президенту план создания Консультативного совета с представителями ОРДЛО, подставит Зеленского.

20 марта стало известно, что президент уволил Лероса с должности своего советника.

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26 марта Лерос заявил, что в Офисе Президента обжился человек без принципов, торгующий государством в Минске. По данным Цензор.НЕТ, речь идет о главе ОП Андрее Ермаке.

Также Лерос обвинил Ермака в покровительстве Герману Блинову, якобы управляющему главными коррупционными стройками Киева, и призвал "поделиться своей информацией про Ермака", написав ему по электронной почте. Тогда же он упомянул и "кума Колю", который якобы "примеряет кресло мэра, готовит ручных депутатов в Киевсовет". По данным Цензор.НЕТ, речь идет о нардепе от СН Николае Тищенко.

Тищенко в ответ назвал заявления Лероса обидой на президента и детскими комплексами.