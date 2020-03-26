 Два подтвержденных случая инфицирования коронавирусом зафиксированы в Житомирской области, - ОГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.
"Только что получил информацию о том, что в Бердичеве и Малине обнаружили новые зарегистрированные случаи Covid-19… В обоих случаях определены контактные лица", - написал Бунечко.
По его словам, в Бердичеве заболевание установлено у мужчины 1972 г.р. "Перед госпитализацией больному был сделан быстрый тест, который не обнаружил коронавирус. Пациент был госпитализирован 23 марта в инфекционное отделение Бердичевской городской больницы, до этого был на самоизоляции", - рассказал глава обладминистрации.
В Малине коронавирус обнаружен у мужчины 1964 г.р, сообщил чиновник. "Поступил в Малинскую городскую больницу 25 марта, до этого наблюдался у частного семейного врача. На момент обращения к врачу проявления болезни не проявлялись. Из-за ухудшения его состояния направлен в инфекционное отделение", - рассказал Бунечко.
https://www.youtube.com/watch?v=sRQ8d8E0eaU&feature=youtu.be