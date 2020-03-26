EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  3854  55
Все про:Лерос Гео (28) Тищенко Николай (19)

 Обида на президента и детские комплексы, - "слуга народа" Тищенко о заявлениях своего коллеги Лероса

Нардеп от СН Гео Лерос выступил против создания Координационного совета после того, как Зеленский уволил его с должности советника.

Об этом народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Как только народного депутата Гео Лерос уволили с должности внештатного советника президента, тот сразу решил стать политиком и выступил с эпатажным заявлением: зрада, коррупция, зрада, и здесь он - весь в белом", - написал Тищенко.

Депутат считает, что заявление его коллеги Лероса продиктовано "личными обидами". ""Недавно Президент издал указ об увольнении Лероса с должности советника, вот тот решил рубануть "коррупцией по измене". До последнего времени его все устраивало, но лишение удостоверения советника "вдруг отрезвило"", - пояснил он.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Лерос: Ермак торгует государством в Минске, это унизительно для каждого депутата "СН". ДОКУМЕНТ

Тищенко предложил Леросу писать о доказательствах политической коррупции "не Цукербергу", а в СБУ, ГБР и Офис генпрокурора.

"Такие публичные исповеди в Facebook - это ничто иное, как начало новой политической игры, продиктованной, не исключено, каким новоявленным "гетманом", которых в Украине не хватает. Это вторая причина появления этой "зрады"", - считает Тищенко.

"Хочу предостеречь господина Лероса от опрометчивых шагов, окончательно раскалывающих мою любовь к киевским муралам", - подытожил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Главными коррупционными стройками Киева управляет Герман Блинов, - "слуга народа" Лерос обвиняет Ермака и Тищенко

Напомним, в течение последней недели народный депутат от СН Гео Лерос выступил с рядом резких заявлений в адрес действующей власти. 19 марта в интервью Цензор.НЕТ он заявил, что советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заигрывает с агрессором. А тот, кто положит на стол президенту план создания Консультативного совета с представителями ОРДЛО, подставит Зеленского.

20 марта стало известно, что президент уволил Лероса с должности своего советника.

26 марта Лерос заявил, что в Офисе Президента обжился человек без принципов, торгующий государством в Минске. По данным Цензор.НЕТ, речь идет о главе ОП Андрее Ермаке.

Также Лерос обвинил Ермака в покровительстве Герману Блинову, якобы управляющему главными коррупционными стройками Киева, и призвал "поделиться своей информацией про Ермака", написав ему по электронной почте. Тогда же он упомянул и "кума Колю", который якобы "примеряет кресло мэра, готовит ручных депутатов в Киевсовет". По данным Цензор.НЕТ, речь идет о нардепе от СН Николае Тищенко.

Обида на президента и детские комплексы, - слуга народа Тищенко о заявлениях своего коллеги Лероса 01Обида на президента и детские комплексы, - слуга народа Тищенко о заявлениях своего коллеги Лероса 02

Источник: https://censor.net.ua/n3184676
 
 
 Топ комментарии
 
Не партия СН, а сходняк криминалитета. Вот и Коля Оболонский голос подал. Обида на президента и детские комплексы, - "слуга народа" Тищенко о заявлениях своего коллеги Лероса - Цензор.НЕТ 4642
 показать весь комментарий
 
Этот Тищенко просто омерзителен ,Чечетова чем-то напоминает ... Обида на президента и детские комплексы, - "слуга народа" Тищенко о заявлениях своего коллеги Лероса - Цензор.НЕТ 3003
 показать весь комментарий
 
коля оболонский подал голос....пойду окно на проветривание открою
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не партия СН, а сходняк криминалитета. Вот и Коля Оболонский голос подал. Обида на президента и детские комплексы, - "слуга народа" Тищенко о заявлениях своего коллеги Лероса - Цензор.НЕТ 4642
 показать весь комментарий
 
 
"Хочу предостеречь господина Лероса от опрометчивых шагов, окончательно раскалывающих мою любовь к киевским муралам", - подытожил он.Источник: https://censor.net.ua/n3184676
А кому какое ...( пардон, мат) до его отношения к муралам?
Мне! лично мне, а возможно и многим другим, важна информация.
И, опять таки, БУМАЖКА. Простая тупая бумажка, которая ФИКСИРУЕТ факт, когда было интервью и когда уволили Лероса
Пы.сы. Я не за тех, кто вошел в "слуг".., но!!! если и там были много-мало адекватные, то Тищенко по любому последняя тварь, к мнению которой я бы прислушалась
 показать весь комментарий
 
 
А вот взял бы, Колян и рассказал всем журналюгам, как так получилось, что сегодня ВСУ КОРМИТЬ НЕ ЧЕМ И НЕ КОМУ! При "барыге" было чем, и система новая была, а сегодня, как при Кучме, НЕ ЧЕМ. И Офис Пид..са просит Кличко на БЕЗОПЛАТНОЙ ОСНОВЕ АРМИИ помочь. Доказательства прилагаю. Читайте и наслаждайтесь.
https://site.ua/vladimir.zavgorodny/26814/?utm_source=twitter&utm_medium=siteua
 показать весь комментарий
 
 
Я и сейчас там,где была, и судя по всему не там, где 72%
За дерьмо не голосую
Нулевкам - привет и вопрос -обратка "где были вЫ?"
 показать весь комментарий
 
 
зелене лайно почало розлагатися і неприємно бздіти..
 показать весь комментарий
 
 
таки да! Зеленский засрался по уши! если срочно не начнет садить коррупционеров,рейтинг Зеленского упадет ниже уровня канализационной трубы
 показать весь комментарий
 
А щас у него какой рейтинг? Вы давно в киевских маршрутках ездили? Там что не лицо - то красноречивый рейтинг ***********
 показать весь комментарий
 
 
"Слуга народа" Тищенко взял кредит, подделал документы и "кинул банк" на $2 млн, - нардеп от СН Лерос
 показать весь комментарий
 
 
Посягнув на святе. Тому навіть правда тут не проходить.
 показать весь комментарий
 
 
виходить що правду, бо кіля вискочив до журналіств як чорт з табакерки "ви всьо врьйоте" Образа на президента і дитячі комплекси, - "слуга народу" Тищенко про заяви свого колеги Лероса - Цензор.НЕТ 6676
 показать весь комментарий
 
коля оболонский подал голос....пойду окно на проветривание открою
 показать весь комментарий
 
 
Та ладно, комплекс неполноценности, у того, кто себя называет пызыдэнтом
 показать весь комментарий
 
 
Этот Тищенко просто омерзителен ,Чечетова чем-то напоминает ...
 показать весь комментарий
 
 
Каков поп - таков приход. Он отбирал не умнее себя.
 показать весь комментарий
 
 
тищенко тупоголовый что-то вякает там еще.тебе с зелЯй скоро на ростов Обида на президента и детские комплексы, - "слуга народа" Тищенко о заявлениях своего коллеги Лероса - Цензор.НЕТ 2836
 показать весь комментарий
 
 
Насколько я помню, то сначала Лерос выступил против этого "совета", а уже затем его уволили...
 показать весь комментарий
 
 
Точно так.
Коля Оболонский просто соврал, привычный отмазняк лепить.
 показать весь комментарий
 
 
Коля имбицил ,что то о комплексах слышал . Коля комплексы -это комплексные обеды , а ты что имел ввиду ?
 показать весь комментарий
 
 
Среди СН - не такой уж и редкий.Впечатление, что их там большинство.Но только не "поцев". Полупоцев. На большее они не тянут.
 показать весь комментарий
 
 
миколка, що правда в очі коле. Чмошник разом із зеленським.
 показать весь комментарий
 
 
А по суті Тищенко не став дискутувати. Просто відповів за принципом базарної баби - "сам дурак". Це тому, що створення Координаційної групи з сепарами є здачею національних інтересів.
 показать весь комментарий
 
 
Оно настолько тупое, что и двух слов связать не может. Видел его дискуссию с Гончаренко по поводу рынка земли? Если не видел, то очень советую посмотреть. Он там вообще ни одного слова по существу не сказал. Только бла-бла-бла. Гончаренко на его фоне смотрелся академиком против тупого школьника.
 показать весь комментарий
 
Колян, він тебе та єрмака назвав бандюками. До чого тут Янелох?
 показать весь комментарий
 
 
Помиляєтесь, "срань" буває тілько безродною.На те вона і "срань".
 показать весь комментарий
 
 
Первую строку читаем и дальше можно не читать.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо у Лероса дитячі комплекси виявилися озвученням правди, то мені страшно уявити: які ж дитячі комплекси були у найвеличнішого, що вилилося в тотальну брехню, злопам'ятство та страх перед патріотами держави, в якій він живе?
 показать весь комментарий
 
 
Вибачте, але ви не "слуги народу" а "стерви недолугі".
 показать весь комментарий
 
 
О, Коля Олонский, це дійсно експерт з міжнародної політики, договорів та всього такого. Головне не забути насос.Отправить
 показать весь комментарий
 
 
ну, звісно, це ж так по-дорослому - дерибанити київську землю
 показать весь комментарий
 
 
А можно этих 3,14 да ров перестать называть " слуги народа", даже в кавычках?
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво у ТИщенка тіки ГАЛСТУК ЗЕЛЕНИЙ чи білизна теж ЗЕЛЕНОГО кольору, щоб Зе було приємно?? Де ж він їх понабирав цих.....ЗЕЛЕНОКРОВАТОЧНИКІВ........
 показать весь комментарий
 
 
Схоже, що Лерус розворушив осине гніздо київської мафії.
 показать весь комментарий
 
 
Коля Оболонский в 90х был бандитом и насильником. Да и сейчас - точно такой же уголовник Обида на президента и детские комплексы, - "слуга народа" Тищенко о заявлениях своего коллеги Лероса - Цензор.НЕТ 2288
 показать весь комментарий
 
 
Даже не знаю на какого президента обижаются Вова с Колей,да и поздно им рассказывать о своих детских комплексах,в возрасте янелоха оба мальчика,но СБУ,прокуратура,гебеэровцы должны уже проверять факты изложенные украинским депутатом.
 показать весь комментарий
 
 
- Обида на президента - Який неймовірно-космічний рівень інтелекту Можна переводити у 2-й клас початкової школи...Обдарована дитина..
 показать весь комментарий
 
 
Якби ще й здох - то ціни б йому не було.
 показать весь комментарий
 
 
Тищенко предложил Леросу писать о доказательствах политической коррупции "не Цукербергу", а в СБУ, ГБР и Офис генпрокурора. /Клоуны и шутники не только в 95-м квартале. Баканов - бывший юрист "Квартала" Коломойского ,в 2011 г. Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн.Венедиктовой руководит Портнов, слуга того же Коломойского.
 показать весь комментарий
 
 
А тищенко взагалі знає що в Україні війна? І чому це падло з таким рилом не захищає країну і за шість років не був мобілізований?
 показать весь комментарий
 
 
Народ завважте, до дубинського у коляна немає жодних питань і до бужанського немає. Питання є лише до тих каже правду про новітніх бариг зешобли.
 показать весь комментарий
 
 
тищенко как лижется? а лерос ведь не о зельце а о ермаке говорил.....
 показать весь комментарий
 
 
зелене лайно почало розлагатися і непріємно бздіти
 показать весь комментарий
 
 
Колян, для начала верни кредит на 2 ляма зелени банку !
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх