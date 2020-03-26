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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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Все про:ВР (24648) Зеленский (5004) фракция (257) внеочередное заседание (69)

 "Я прошу, чтобы депутаты пришли в субботу проголосовать", - Зеленский встретился с главами парламентских фракций и групп

Перед внеочередным заседанием Верховной Рады Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями парламентских фракций "Слуга народа", "Батькивщина", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Голос" и "Европейская Солидарность", а также депутатских групп "За будущее" и "Довира ".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства подчеркнул важность обеспечения присутствия всех депутатов на внеочередном заседании, поскольку перед Украиной сейчас стоят большие вызовы, и парламент должен помочь их преодолеть.

"Вы видите, какая сложная ситуация в мире и в Украине. Мы делаем много, чтобы уберечь украинцев от коронавируса. Но вопрос не только в масках и медицине. Нам нужно защитить экономику, принять целый ряд инициатив, чтобы помочь бизнесу, работникам важных предприятий, социально незащищенным слоям населения. Я прошу, чтобы депутаты пришли в субботу проголосовать предложенные инициативы. Это их ответственность - помочь украинцам в ​​такие нелегкие времена", - сказал Президент.

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"Зеленский обсудил с парламентариями возможную повестку дня и подробнее рассказал об инициативах по сохранению экономики и поддержке Украины. Он также проинформировал о мерах, предпринимаемых государством для предотвращения распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3184674
 
 
 Топ комментарии
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Від чого в хворих різко загострились симтоми хвороби.
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Щось Зеленського рознесло.Бобіки підкажіть,чому?
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Та фиг его знает... Вам - Петя-растам всё не угодишь...
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Голосуй не голосуй .... "Я прошу, чтобы депутаты пришли в субботу проголосовать", - Зеленский встретился с главами парламентских фракций и групп - Цензор.НЕТ 8059а кушать то хотЦа...
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Вот же *******! Раньше, когда был "турбулентный" режим, он не просил, а приказывал! Уж коли ему так припекло, то неплохо бы депутаты сначала вытащили его в сессионный зал, чтобы о своих (и ЗЕрмака) делишках в Омане отчитался.
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Суббота (шабат) особый день. В шабат нельзя писать, а читать можно только религиозную литературу. «Каждый, кто нарушает субботу, -отвергает всю Тору Публично нарушающий субботу приравнивается к нееврею».
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Разве что в костюмах химзащиты "Я прошу, чтобы депутаты пришли в субботу проголосовать", - Зеленский встретился с главами парламентских фракций и групп - Цензор.НЕТ 5454
Рискованно это, по Куршавелям многие катаются, носителями вируса может быть кто угодно, посмотрим, у кого сил хватит
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не-не, хай и без масок идут, хоть от кого-то избавимся
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Та пускай собираются. Посмотрим экслюзивный показ мод на защитные костюмы и маски.
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просьба была встреченна бурными и продолжительными овациями.
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За сколько продал средства защиты,убиенной тобой Украины???
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А осел разжирел на госхарчах...скоро сало капать начнет...
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***хокку (почти)
на зиму ёж пришел в свинарник
отъелся вырос облысел
к весне он выглядел и хрюкал как все
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Зеля , ты что, хочешь выморить депутатов КОВидом, чтобы самому остаться царствовати и всем владети ?
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когда есть неутолимая жажда дерибана - инстинкт самосохранения отключается
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Зеленский провидением похож на Ющенко. Значит следующим будет Янукович.
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Ющенко по перше державник ,по друге він був хороший фінансист ,а це всього промосковський клоун.
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так с его просьбой работать в карантин...там не одна Эрика крякнет ))))
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"Если вы не прийдете , то это сорвет 666ю печать Бога и наступит Апокалипсис....."
Театр должен быть театром!
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Народ .Кто может прокоментировать.За что они собрались голосовать.Ничего не понятно.Да еще и в суботу
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Надо помочь его клоуна дружкам набить карманы за счет украинского народа.
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Какие вопрсы собираються выносить.Что решать будут
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О влиянии почвенных вод на половую жизнь полевых мышей.
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"Я прошу, щоб депутати прийшли в суботу проголосувати", - Зеленський зустрівся з главами парламентських фракцій і груп - Цензор.НЕТ 2206

Какое прекрасное фото!
В нем все прекрасно.
Вся суть криворожского быдла.
Жизнь удалась. Можно с ногами залезть на мраморный с позолотой стол. Сфоткаться на фоне непонятных, но красивых флагов и гербов (а, это государственная символика Украины? та шо вы говорыте, надо же...). Пипл схавает.
Тьфу, блеать.(с)
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голосуй ,не голосу все одно получишь -шайбу, шайбу
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Говорит - я хочу. А кто он такой? У нас парламентско-президентская форма правления, а не президентско-парламентская. Поэтому пусть не вмешивается в работу парламента.
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