 "Я прошу, чтобы депутаты пришли в субботу проголосовать", - Зеленский встретился с главами парламентских фракций и групп

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства подчеркнул важность обеспечения присутствия всех депутатов на внеочередном заседании, поскольку перед Украиной сейчас стоят большие вызовы, и парламент должен помочь их преодолеть.

"Вы видите, какая сложная ситуация в мире и в Украине. Мы делаем много, чтобы уберечь украинцев от коронавируса. Но вопрос не только в масках и медицине. Нам нужно защитить экономику, принять целый ряд инициатив, чтобы помочь бизнесу, работникам важных предприятий, социально незащищенным слоям населения. Я прошу, чтобы депутаты пришли в субботу проголосовать предложенные инициативы. Это их ответственность - помочь украинцам в ​​такие нелегкие времена", - сказал Президент.

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"Зеленский обсудил с парламентариями возможную повестку дня и подробнее рассказал об инициативах по сохранению экономики и поддержке Украины. Он также проинформировал о мерах, предпринимаемых государством для предотвращения распространения COVID-19", - говорится в сообщении.