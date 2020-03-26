 "Я прошу, чтобы депутаты пришли в субботу проголосовать", - Зеленский встретился с главами парламентских фракций и групп

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава государства подчеркнул важность обеспечения присутствия всех депутатов на внеочередном заседании, поскольку перед Украиной сейчас стоят большие вызовы, и парламент должен помочь их преодолеть.
"Вы видите, какая сложная ситуация в мире и в Украине. Мы делаем много, чтобы уберечь украинцев от коронавируса. Но вопрос не только в масках и медицине. Нам нужно защитить экономику, принять целый ряд инициатив, чтобы помочь бизнесу, работникам важных предприятий, социально незащищенным слоям населения. Я прошу, чтобы депутаты пришли в субботу проголосовать предложенные инициативы. Это их ответственность - помочь украинцам в такие нелегкие времена", - сказал Президент.
"Зеленский обсудил с парламентариями возможную повестку дня и подробнее рассказал об инициативах по сохранению экономики и поддержке Украины. Он также проинформировал о мерах, предпринимаемых государством для предотвращения распространения COVID-19", - говорится в сообщении.
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на зиму ёж пришел в свинарник
отъелся вырос облысел
к весне он выглядел и хрюкал как все
Театр должен быть театром!
Какое прекрасное фото!
В нем все прекрасно.
Вся суть криворожского быдла.
Жизнь удалась. Можно с ногами залезть на мраморный с позолотой стол. Сфоткаться на фоне непонятных, но красивых флагов и гербов (а, это государственная символика Украины? та шо вы говорыте, надо же...). Пипл схавает.
Тьфу, блеать.(с)
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