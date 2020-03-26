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 Три человека в Черновицкой области излечились от коронавируса, - глава ОГА Осачук

По состоянию на 26 марта в Черновицкой области официально подтверждены 3 новых случая выздоровления от коронавирусной болезни Covid-19.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське, об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Лечились в нашей областной клинической больнице в инфекционном отделении, и теперь уже подтвердили, что они выздоровели и у них отсутствует инфекция", - сказал он.

Осачук уточнил, что среди этих трех людей есть один ребенок, которого уже отпустили из больницы домой. Взрослых выпишут утром 27 марта.

В то же время он рассказал, что 26 марта в Черновицкой области проверили 20 образцов, из которых 5 дали положительный результат - то есть это 5 новых случаев инфицирования на Буковине.

"Среди новых выявленных фактов инфицирования мы имеем двух женщин и трех мужчин, среди них двое детей 2 и 11 лет. Возраст взрослых до 40 лет ", - уточнил председатель ОГА.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения в области возросло до 47 человек.

Также читайте: 5 пациентов с подозрением на COVID-19 выписали в Черновцах, - ОГА

Источник: https://censor.net.ua/n3184672
 
 
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Я вже отримав. Пароль той самий! Хто ще отримав?

Три человека в Черновицкой области излечились от коронавируса, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 7454


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Ну як швидко, цих поклали в лікарню ще 5 березня.
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Слишком быстро на поправку пошли, подозрительно...
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Ну як швидко, цих поклали в лікарню ще 5 березня.
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Ну в среднем лечение занимает 20 дней. Так что нормально все.
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в Черновицкой области официально подтверждены 3 новых случая выздоровления от коронавирусной болезни Covid-19.Источник: https://censor.net.ua/n3184672

Там сумею излечтся я, из запоя скоро выйду я,И пошли домой сельчане - Марку пьяному завидуя...
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Я вже отримав. Пароль той самий! Хто ще отримав?

Три человека в Черновицкой области излечились от коронавируса, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 7454


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я вже давно отримав, більше місяця тому
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Главное чтобы они перестали быть вирусоносителями.
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"...но могут выделять вирус" забыл сказать.И чем лечились,парацетамолом? Тогда "вылечились" точно
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І що означає "вилікувались"? Там наслідки такі... не факт, що "одужання" краще за смерть.
Інвалідність, постійна гіпоксія, людина фактично прикута до ліжка, до туалету повзає, хапаючи повітря немов риба на піску... І не всіх доглядатимуть, бо таких калік буде більше, аніж ампутантів після світових війн. А невдовзі й смерть.
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Хочу назвать одно лекарство. Сидите, блин, дома!!!

Не суйтесь в транспорт, не бейте водителей трамваев за то, что они выполняют распоряжения, правильные распоряжения, властей, а просто СИДИТЕ ДОМА! Не притесь на море, не делайте шашлыки с детьми, не вылизывайте иконы в церквях.

Пожалейте врачей наших, которые ни хрена не защищены , и скоро сами станут самыми большими источниками заражения.
Говорю вам всем это потому, что люблю Украину, не хочу полные морги и вычеркивания телефонов из списка.
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