 Выступаю против секвестра бюджета, который предлагает Кабмин, - "слуга народа" Дубинский

Об этом народный избранник сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Попытка забрать у местной власти доходы от акцизов, остановить финансирование инфраструктурных проектов, снизить финансирование медицины, образования и науки - исключительно для того, чтобы за счет всех граждан страны отдать деньги иностранным финансовым спекулянтам, для которых построена пирамида гособлигаций - не допустима.
Продать недра, уничтожить малый бизнес, оставить без денег вкладчиков банков-банкротов, отменить защиту рабочих трудовым кодексом и прекратить существование профсоюзов и пенсионной системы могут только те, кому Украина - безразлична. Я - не с ними", - заявил Дубинский.
Как сообщалось, Кабмин намерен предложить ВР законопроект с изменениями в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", в котором предлагает сократить доходы и увеличить расходы на 96 млрд грн.
мертвечук в очереди
- Как наш дядя Изя?
- Нет, наш дядя Изя - старший экономист.
Одна часть банды Зеленского подняла бунт против другой части банды Зеленского. На "Титанике" имени Зеленского.
Бунтарей придётся покупать, а для этого выводить собственные средства из кипрских оффшоров. На это не согласятся мама Римма и боевая подруга Мендель - им ещё жить на эти деньги в изгнании. Власть, Володя, не шаурма с вокзала - потекла из рук, галстук не подставишь.
это седьмой презедент Украины!
могу на яшик пива забиться
...
но с другой стороны-усиливается ермак и прочие портновы.
как бубочке пропетлять между сциллой и харибдой?
Мы все настроились на шлягер а оказалось, шо это не баба с бородой а какой-то мужик и он рассказывает про какую-то свою или чужую политику.
Хто знает шо это такое и за кого он поет разъясните, если у вас есть на это время. Спасибо.