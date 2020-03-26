 Зеленский еще раз призвал глав церквей перейти на богослужения онлайн "осознав опасность большого скопления"

Об этом глава государства сказал в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Отдельно я хочу поблагодарить глав церквей, которые проводят богослужения онлайн. Спасибо за ваше сознание и заботу о здоровье людей. Еще раз призываю других глав церквей перейти на такую практику, осознав опасность большого скопления и ответственность за жизнь своих прихожан", - сказал он.
А я всё мечтаю услышать от зелёной власти, какая избрана стратегия противостояния пандемии...
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И относительно небольшое количество смертельных случаев (чуть меньше 200 человек по всей Германии) в сравнении с другими странами (к примеру в той же Италии количество умерших уже составляет больше 7 000 человек) является тому ярким подтверждением. Да, мы болеем, и заболевших по всей Германии уже больше 35 000. Более того, ожидается, что около 60-70% населения переболеют Короновирусом и что вся ситуация затянется минимум до мая. Но мы также и выздоравливаем (более 3 000 выздоровевших людей), что всё же вселяет оптимизм в будущее.
Немаловажную роль в этом сыграло правительство (которое быстро и четко выработало правильную стратегию борьбы с вирусом) и отличная система здравоохранения Германии, которая по праву считается одной из лучших в Европе. И самое главное это люди - у которых есть четкое осознание и понимание происходящего, которые четко знают, что нужно делать и как себя вести. Которые думают не только о себе, но и о других. Которые понимают, что если был контакт з больным, и при этом у человека не проявляются никакие симптомы заболевания, это еще не значит, что он не заражен-более того, он может быть потенциальным разносчиком болезни. \\\\\\\
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Для половины, которая останется. Если поставить планы сохранить всех любой ценой, убьём экономику и умрут все.
у каждого верующего есть крест
у неверных - ковер
четки или шо там еще
я могу поговорить с богом всегда
а кто не крещеный - оно ему и не нужно
жы2 может и поменять веру
а животных ваще не крестят
если тя не "крестили", то тебе хорошо.
а животных крестят, если есть бабло и желание.
и попа гомика - шоб козла похрестить
точно жывотина
Шо значит призвал, Валера? Двери в церкви на месяц заколотил и номер статьи на них нарисовал, за нарушение карантина. А то одних в обязательном порядке, а тут просил..
церквам - на онлайн, а вот зраде - пахать в зале...
где логика??? что б да, так нет!!!
о.. о б*же(бежит причащаться и становиться опять христоедином))
займитесь непосредственной работой
волонтеры
врачи
и отпевать тоже никто не отменял
после остановки болезни донесем все сполна
причем золотыми коронками и серебряными кольцами
сбередений хватит не у всех на весь карантин
перейдіть за посиланням та заповніть форму для отримання виплат.
Но вот миллион попов покамлает чтобы напр. у Попы Римского прошел насморк - пройдет? Ответ знают даже веруны - нет, не пройдет, Попе закапают капель и вот тогда пройдет. Ах да, капли ведь тоже "бохдал"))
За кацапську сєкту образився ?
Поэтому православные христиане с тревогой восприняли речь светского шестого президента Украины, касающаяся празднования христианской Пасхи.
«Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект «Пасха дома», который поможет отпраздновать этот большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях».
В отличие от сродников президента, которые празднуют праздник Песах дома за столом, христиане на Пасху идут в церковь на всенощное бдение.
Атеист-*********** из Кривого Рога уже не стесняется и открыто показывает на пальцах оккультную символику, которой приветствует своего хозяина, приведшего его к власти - сатану. Падшего ангела - Люцифера, раздражают христианские праздники, во время которых чаще, чем обычно, воздаётся слава Богу. Поэтому против Всевышнего *********** будет вести войну и угнетать святых.
Дойдет даже до того, что кощунник «возмечтает отменить у них [праздничные] времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца». Цитата из книги Даниила 7 глава 25 текст.
Примечание:
«Коза́», также известная под названиями «рожки», «рога», «распальцовка», «подкова» - жест в виде мизинца и указательного пальца, выставленных вперёд, в то время как средний и безымянный прижаты к ладони. Жест по форме напоминает голову рогатого животного. Википедия.
https://www.youtube.com/watch?v=qTEqeZ3PsmE
кого ты можеш потролить???
шлакк
Шепчет бабка "Алилуйя",
"Чудотворный" лик целуя.
Бабка рожей заразилась -
Вот тебе и Божья милость!
Натяк зрозумілий?
Наука та досвід інших країн показує, що найчастіше вірус підхоплюють не на вулиці, а вдома від інфікованих членів своєї сім'ї. Тобто більшість людей захворіли від близьких, з якими ділили спільний простір тривалий час.
Коли ми кілька хвилин стоїмо в маркеті - це не близький контакт.
Близький контакт - це коли люди летіли кілька годин поруч в літаку. Це про 14 випадків в Києві, які разом летіли з Женеви. Вони не мали температури, їх з літака відпустили додому, де вони вже легко могли передати вірус своїй сім'ї.
Відсутність температури - цього замало, щоб розуміти, чи людина інфікована. Тому розумний спосіб запобігання розповсюдження вірусу - це відокремити людей з високим ризиком інфікування. Тобто взагалі унеможливити їхні контакти з іншими людьми. Бо більшість людей не розуміє, що таке самоізолювання. Це не просто сидіти вдома, це стовідсоткове уникнення від контакту з членами родини.
Якщо ви вже ділите одне помешкання, то після користування ванною кімнатою її треба дезінфікувати, також слід мати свій окремий посуд тощо.
Швидкий тест - це забір крові й за 15 хвилин маємо результат. Але він показує антитіла, а не сам вірус. А ці антитіла з'являються від 4 до 7 днів після інфікування.
Тому у 10-15% відсотків випадків інфікованим людям тест показує хибний негативний результат. Це не дуже добре, бо люди можуть розслабитися і не ізолюватися.
Але швидкі тести попри все допомагають у тому випадку, коли позитивний результат дає розуміння, що людину треба ізолювати.
Або якщо в неї є симптоми вірусної інфекції, то везти в лікарню, де продовжити діагностику, щоб унеможливити ускладнень.
Бути інфікованим вірусом не означає, що людина при цьому буде хворіти. А також, що всі, хто захворіє, будуть потребувати апарату ШВЛ. Коли говорять про 22 мільйони, як і в багатьох країнах про 60-70%, то це не означає, що одночасно все населення буде інфікованим.
Йдеться про весь період пандемії. Вона може тривати і півроку, і п'ять років. Ніхто не знає, коли все завершиться. Або винайдуть вакцину, або ефективне лікування, або зупинять пандемію іншими профілактичним і протиепідеміологічними заходами. Зараз всі прогнози є дуже ймовірні. Реальні цифри будемо розуміти пізніше, коли все завершиться і ми зможемо дослідити, скільки людей мають антитіла до коронавірусу, скільки людей хворіло, скільки з ускладненнями і скільки померло.
З приводу заяви міністра охорони здоров'я, що "всі пенсіонери помруть". Смертність літніх людей не може бути 100%. В Китаї було 5% від тих людей, які захворіли (саме захворіли, а не були інфіковані - ред). В Італії - 8%. В Кореї - менше 1%. Тому міністр дуже неправильно висловився. Як лікар можу сказати, що будь-яка пневмонія, чи це вірусна, чи бактеріальна, чи від грипу, для літніх людей з хронічними захворюваннями завжди має підвищену смертність порівняно з молодими. Бо їм важче видужати.
Перед перспективою тривалої ізоляції вдома, чи радите людям все-таки інколи гуляти і хоча б виводити дітей?
Жодних проблем, щоб вийти на вулицю і прогулятися я не бачу. Це навіть здоро́во отримати якесь фізичне навантаження. Бо сидіти в замкненій квартирі - небезпечно для психічного здоров'я. Але мусимо дотримуватись правил - не торкатися поверхонь, не йти на дитячі майданчики і там усього торкатися.
Можемо спілкуватися з людьми на вулиці, але тримати дистанцію.
Обов'язково мити руки, коли повертаємось додому, а перед тим верхній одяг залишити біля дверей. Так, з дітьми трохи важче, бо вони не завжди дотримуються правил гігієни. Але зараз холодно і діти можуть бути в рукавичках, які убезпечать від контактів зі шкірою рук. https://life.pravda.com.ua/health/2020/03/24/240337/
Щось типу таке?
Меня коробит когда с умным видом несут чушь.
диванный смерд
все кто воевал - знают
в окопах нет атеистов
а ты уже помыло жопу??
или мамку ждеш???
что и требовалось доказать.
меня мать с отцом хрестили
а ты просто так
за бабки
и троль из тебя - гамно
кгам