 Зеленский еще раз призвал глав церквей перейти на богослужения онлайн "осознав опасность большого скопления"

Об этом глава государства сказал в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Отдельно я хочу поблагодарить глав церквей, которые проводят богослужения онлайн. Спасибо за ваше сознание и заботу о здоровье людей. Еще раз призываю других глав церквей перейти на такую практику, осознав опасность большого скопления и ответственность за жизнь своих прихожан", - сказал он.

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