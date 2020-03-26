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 На Черниговщине проходят государственные испытания украинского миномета "МП-120". ФОТО

На общевойсковом полигоне вблизи поселка Гончаровское на Черниговщине продолжаются государственные испытания опытных образцов миномета "МП-120".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.

На Черниговщине проходят государственные испытания украинского миномета МП-120 01

Новый миномет "МП-120" калибра 120 мм, разработан украинскими производителями, должен заменить советские аналоги, которые были на вооружении украинской армии, отечественным продуктом с многочисленными доработками.

Миномет "МП-120" предназначен для уничтожения и подавления навесным огнем живой силы и огневых средств противника, расположенных как открыто, так и в укрытиях полевого типа, на крутых обратных скатах высот, в глубоких лощинах, ущельях и лесах, а также разрушения окопов, траншей и легких дерево-земляных сооружений.

На Черниговщине проходят государственные испытания украинского миномета МП-120 02

Смотрите: На Днепропетровщине прошли успешные испытания новых 152-мм снарядов для САУ "Акация" и гаубиц Д-20. ВИДЕО

На Черниговщине проходят государственные испытания украинского миномета МП-120 03

Свойства миномета позволяют поддерживать механизированные подразделения в бою, отражать атаки противника днем ​​и ночью.

На Черниговщине проходят государственные испытания украинского миномета МП-120 04

По результатам испытаний будет принято решение о возможности принятия миномета "МП-120" на вооружение в ВСУ.

Также смотрите: На испытаниях десантно-штурмовых катеров типа "Кентавр" проверили их огневые возможности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3184666
 
   
 Топ комментарии
 
Игор L, де ти?, хтілося б почти компетентне бачення ситуації
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Скільки народу підпишуться під такою петицією? Аж вся ботопецьоферма у кількості 10-20 рил + пару кураторів
Ну справді, ну перестаньте, це ж не цензор на якому 1-3 "трудяги" під 20 ніками накручують одне одному лайки ))))))
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Ну в неї ж було три роки. И що ми бачимо. Лікарі що не готові (за рідким виключенням) виконувати свою роботу, в лікарні в які страшо заходити, відсутність елементарних екіпірування і технічного обладнання. Нє ну можна прикинутись дурнем і сказати що Зеленський за рік все зламав, вкрав вона не вспіла і т.інше.

Головний принцип реформи супрун Мінздрав визначає стратегію і ні за що не відповідає, с гордістю називала "доктор смерть" на закиди що із-за неї вмирають люди, є ще одне що мене особитсо насторожує з її слів вона якщо не знає, що робити то " радиться з Бандерою"
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Так ето же миномьйот Паршивского, который уже якобы воююет в ВСУ. Или нет?
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Игор L, де ти?, хтілося б почти компетентне бачення ситуації
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Эрдоган беспилотниками замочил в сортире ЧВК Путлер капутов в Сирии.Это война будущего На Черниговщине проходят государственные испытания украинского миномета "МП-120" - Цензор.НЕТ 8911
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нам би ще економіку Турціїїї- але я знаю де взяти 180 000 000 000 зЄлені - і на ударні безпілотника та дрони вистачить...
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ты трусливого жалкого окурка с Гитлером сравниваешь? ну, судя по твоим высерам - не удивляюсь. лекарства есть? принимай, не запаздывай.
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Намедни войска Эрдогана ЧВК Вагнера и авиабазу в Ливии беспилотниками раздолбали И кучу наёмников в плен взяли.Хороший замес получился!
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Вторая мировая ... На Черниговщине проходят государственные испытания украинского миномета "МП-120" - Цензор.НЕТ 5178Баллистические ракеты давно пора испытывать а не этот хлам ...
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Беспилотники с боевой нагрузкой кацапы их боятся не зря.
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Супрун дорозвалила українську медицину (первинну ланку) і фактично знищила Державну Санепідемслужбу (на порозі епідемії Covid -19, доречі...). Встигла б - добила би і вторинну ланку, та вигнали фекальним віником. Ця "нова" розцяцькована шантрапа, що прийшла до влади теж розвалює галузь, тим, що нічого не робить взагалі. Теж чекає на фекального віника, вже не довго чекати.
Так що, як кажуть кацапи - хрен редьки не слаще...
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Яка його ціна? Знову поставлять півлімона на розпил як за "Молот"?
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Да,Турция по вооружениям вторая в НАТО после США,но это ничего не меняет.Путлер не политик и не стратег,он простой носильщик чемоданов Собчака....
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когда протрезвеешь, то узнаешь, что после сша идет франция
https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp
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А как там расследование смертей от Молота?
Где результаты? Кто наказан?
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Так це і є Молот.Я, в шоці. Міномету мінімум 4-и роки, а пишуть, як про новинку.Ви, що хворі?
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В СРСР багато наказували за тисячі смертей після незліченних катастроф, на МіГ, Ту, Су, Як, не рахуючи розриви артилерійських стволів?
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Вы все еще живете в СССР?
Может еще царя батюшку вспомните? Екатерину?
Зачем этот экскурс в историю?
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А почему на Черниговщине?На лднр что уже нельзя испытывать?
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Молодцы...сняли с НЗ ПМ-38 и проводят испытания...ах чуть не забыл прикрутили механизм защиты от двойного заряжания)))
Кстати о птичках у нас уже в Украине стояли на вооружении минометы БМ-37 выпуска 1941 года..прошедшие всю 2МВ...затем капремонт...затем ДХ...а потом в 80-х снова в войска))) и ни один ствол не разорвало)))
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А вот и хер тебе, покрашены они не так как ПМ-38, краска абсолютно другая, и по цвету и по фактуре...
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ну да , старые понадежней будут , миномет сам по себе изделие не очень сложное ,
да и образцы в нормальном состоянии ,
механизм 2го заряжания обычно снимают , так как он тежелый , весит около 2кг ,
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Опытный минометчик лучше любой электроники)))) и попадает в цель по машине идущей 100 по шоссе)))
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Да ну? А снайпер не снимет опытного минометчика? А так - из-за укрытия пульнул и уже ее донаводят с беспилотника.
Не, ну если возможно - то конечно обычными нужно садить.
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..какая там цена за трубы кусок..бутылка, не 2 На Чернігівщині проходять державні випробування українського міномета "МП-120" - Цензор.НЕТ 9689 ...там мина сама дорогой только быть может, если она умная и самонаводящаяся..
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Да но у современных сталеваров и токарей руки из Ж...зачеты сданные баблом в конверте в политехе Техническом Университете
А самонаводящаяся мина это уже не мина..это уже можно сказать ракета )))
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..неважно как назвать , важно другое, как попадает...если как турецкие с БПЛА, - то песня!!!.. На Чернігівщині проходять державні випробування українського міномета "МП-120" - Цензор.НЕТ 7315
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Да но для этого нуден не только миномет)))
таже херня как с катюшей...огромное количество людей разрабатывало снаряд, часть идей ********, часть материалов купили (центральная шашка производилась в Канаде)...А идея оказалась русскАй ибо придумали пусковую установку, шо равносильно к телевизору придумать ножки)))))
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..они умные, На Чернігівщині проходять державні випробування українського міномета "МП-120" - Цензор.НЕТ 9172 кацапское войско хваленное в Сирии, в хлам раздолбали на раз- два.. На Чернігівщині проходять державні випробування українського міномета "МП-120" - Цензор.НЕТ 4045
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блин, да она же планирует, подруливает, какая ракета то?
хотя есть такие что струю включают вроде
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Думаю МП это молот (кувалда такая) Пашинскага
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Каковы его отличия от предыдущего украинского 120 мм миномёта !?
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14 октября 1960 года при испытании ракеты Р-16 на Байконуре заживо сгорел главный маршал артиллерии СССра М.И.Неделин,а вместе с ним начальник полигона Носов и еще 55 человек.По результатам расследования катастрофы позже,Брежнев сказал, вы сами себя наказали...
Традиция такая,виноваты погибшие...
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Senator S 01a656ec Причем здесь традиция? Погибли те, кто отвечал за безопасность, а те, что выжили и так пострадали. Поэтому посчитали, что наказывать их негуманно.
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про Чернобыль еще давай,поучи Сенатора... На Чернігівщині проходять державні випробування українського міномета "МП-120" - Цензор.НЕТ 9234
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В современных условиях этот шарахающий антиквариат можно использовать только при маштабном наступлении противника. Сейчас эпоха высокоточного оружия. Разве что цели корректировать беспилотниками, но тогда можно и с беспилотника кацов херачить. Скрипач не нужен
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цим шарахающім антікваріатом при гарному корегуванні в онлайн режимі можна зробити больно не гірше ніж турецьким безпілотником
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Roma Argon Не выдумывайте. Миномет, даже с обычными минами - самое эффективное оружие, в условиях ограничения использования оружия. Война, в основном, позиционная, цели пристреляны, можно стрелять даже в условиях плохой видимости.
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Главное- надёжность ,дуракоустойчивость и наличие достойных боеприпасов.Лучше,когда они под стандарт НАТО.
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Турецкая разведка в Сирии заметила большое скопление русских баранов и техники в районе Идлиб.Эрдоган не спал и наточил Ятаган. На Чернігівщині проходять державні випробування українського міномета "МП-120" - Цензор.НЕТ 4355Добро пожаловать Путлер капууты ЧВК Ихтамнеты
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весна 2014 года добавила денег на армию и оборону, весна 2020 добавит денег на медицину
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Финансирование Питания для армии Зеленский прекратил.Денег нет,но вы держитесь там...
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Ну,ж це вже плагіат, закос під Пашинського. Навіть фантазії не вистачає щось нове придумати. А казали креативна прослойка.
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Тем временем 16 мальчик из Украины победил на конкурсе среди изобретателей беспилотников.Парня срочно в Пентагон,там знают что делать...
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Припаяли шмат труби до пательні. Це вам не якісь там гіперзвукові крилаті ракети.
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