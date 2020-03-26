 На Черниговщине проходят государственные испытания украинского миномета "МП-120". ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.
Новый миномет "МП-120" калибра 120 мм, разработан украинскими производителями, должен заменить советские аналоги, которые были на вооружении украинской армии, отечественным продуктом с многочисленными доработками.
Миномет "МП-120" предназначен для уничтожения и подавления навесным огнем живой силы и огневых средств противника, расположенных как открыто, так и в укрытиях полевого типа, на крутых обратных скатах высот, в глубоких лощинах, ущельях и лесах, а также разрушения окопов, траншей и легких дерево-земляных сооружений.
Свойства миномета позволяют поддерживать механизированные подразделения в бою, отражать атаки противника днем и ночью.
По результатам испытаний будет принято решение о возможности принятия миномета "МП-120" на вооружение в ВСУ.
Ну справді, ну перестаньте, це ж не цензор на якому 1-3 "трудяги" під 20 ніками накручують одне одному лайки ))))))
Головний принцип реформи супрун Мінздрав визначає стратегію і ні за що не відповідає, с гордістю називала "доктор смерть" на закиди що із-за неї вмирають люди, є ще одне що мене особитсо насторожує з її слів вона якщо не знає, що робити то " радиться з Бандерою"
Так що, як кажуть кацапи - хрен редьки не слаще...
https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp
Где результаты? Кто наказан?
Может еще царя батюшку вспомните? Екатерину?
Зачем этот экскурс в историю?
Кстати о птичках у нас уже в Украине стояли на вооружении минометы БМ-37 выпуска 1941 года..прошедшие всю 2МВ...затем капремонт...затем ДХ...а потом в 80-х снова в войска))) и ни один ствол не разорвало)))
да и образцы в нормальном состоянии ,
механизм 2го заряжания обычно снимают , так как он тежелый , весит около 2кг ,
Не, ну если возможно - то конечно обычными нужно садить.
политехеТехническом Университете
А самонаводящаяся мина это уже не мина..это уже можно сказать ракета )))
таже херня как с катюшей...огромное количество людей разрабатывало снаряд, часть идей ********, часть материалов купили (центральная шашка производилась в Канаде)...А идея оказалась русскАй ибо придумали пусковую установку, шо равносильно к телевизору придумать ножки)))))
хотя есть такие что струю включают вроде
Традиция такая,виноваты погибшие...