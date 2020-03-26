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Все про:волонтеры (1984) Юсупова (17)

 Нужна помощь в оплате защитных костюмов для госпиталей и на фронт, - волонтер Юсупова

Волонтер Наталья Юсупова обратилсь к украинцам для сбора средства для закупки в госпитали и на фронт резиновых защитных костюмов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Юсупова отметила: "Первые защитные костюмы уже у докторов. Заказала три дня назад, оплатила за первые 10 тыс+30757 грн за вторые, первую уже отшили и сами доставили. Цены на сайте. Дорого, но это реально круто и не на один раз! Производитель "Киевгума", многоразовые, можно стирать и носить до полугода, качество отменное. Очень крутые, спасибо большое. Сделала ещё большой заказ, в таких костюмах за жизнь докторов можно не переживать, это главное. За эти дни я много изучала и пересмотрела каталогов, эти костюмы лучшие, чем все что я видела на сайтах и у заграничных мед работников. Заказала ещё много костюмов, антисептиков, 500 масок и перчаток. В госпиталя и на фронт. Ситуация в мире критическая, это касается каждого. Помогайте пожалуйста, все отчеты у меня на стр. карты для помощи 4627 0551 5012 8394 приват и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова"

Нужна помощь в оплате защитных костюмов для госпиталей и на фронт, - волонтер Юсупова 01
Нужна помощь в оплате защитных костюмов для госпиталей и на фронт, - волонтер Юсупова 02
Нужна помощь в оплате защитных костюмов для госпиталей и на фронт, - волонтер Юсупова 03

Источник: https://censor.net.ua/n3184664
 
   
 Топ комментарии
 
я так зрозуміла, влада взагалі цими питаннями не переймається.
наче військові там собі воюють, пострілюють, а коронавірус їм не загрожує.
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А почему бы не пойти в Раду, Кабмин и АП и не потребовать у этих деятелей сделать то, что они обязаны делать по своей должности? У них в руках бюджет и у них 12 самых богатых в Европе украинских олигархов, которые нихрена не делают и не помогают и пора бы у них изъять наворованное бабло в пользу граждан Украины. Сейчас именно такая ситуация и по Конституции возможно изымать у богатеньких буратин бабло, если народ загибается и страна в том числе -не забываем о войне.
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что за бред
склады озк забиты под самую крышу со времен совка
или все сгорело?
сколько можно постить эту сумасшедшую женщину? Нужна помощь в оплате защитных костюмов для госпиталей и на фронт, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 1672
или Бутусов ей чем то обязан
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Досить скиглити і збирати гроші СМСсками!

вже не 14-й рік. Треба брати дубець і гнати ЗЕленого !
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были дубцы и щиты.не помогло.
потяжелей надо,но нг в петровцах регулярно гатит из 12,7....к чему-б?
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я так зрозуміла, влада взагалі цими питаннями не переймається.
наче військові там собі воюють, пострілюють, а коронавірус їм не загрожує.
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Вони так само до короновірусу ставляться, як до фронту. Лише не кажуть, що треба перестати хворіти. Але та сама організація: піар про себе коханого, поза яким байдужість до людей, що воюють на фронтах.
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Зеленський не усвідомлює, що за ним вже кладовище. Поки що там, здебільшого, військові. Але буде ще сила силенна цивільних.
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а Зеленский который получил 41 МИЛЛИОН $ или же по сегодняшнему курсу 1.17млрд грн получил от Коломойского за то чтобы стать президентом помочь не хочет?
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Трохи,нете,відсутній захисний капюшон Нужна помощь в оплате защитных костюмов для госпиталей и на фронт, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 2805 Нужна помощь в оплате защитных костюмов для госпиталей и на фронт, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 1957 Нужна помощь в оплате защитных костюмов для госпиталей и на фронт, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 8237
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А почему бы не пойти в Раду, Кабмин и АП и не потребовать у этих деятелей сделать то, что они обязаны делать по своей должности? У них в руках бюджет и у них 12 самых богатых в Европе украинских олигархов, которые нихрена не делают и не помогают и пора бы у них изъять наворованное бабло в пользу граждан Украины. Сейчас именно такая ситуация и по Конституции возможно изымать у богатеньких буратин бабло, если народ загибается и страна в том числе -не забываем о войне.
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Так а чего ты тут сидишь строчишь подстрекалочки!? Иди и попроси, а то вы тут все горы готовы свергнуть чернилами, или по-подстрекать людей, а встать, вытрусить крошки с сисек и пойти спросить это мы сцим....
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что за бред
склады озк забиты под самую крышу со времен совка
или все сгорело?
сколько можно постить эту сумасшедшую женщину? Нужна помощь в оплате защитных костюмов для госпиталей и на фронт, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 1672
или Бутусов ей чем то обязан
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Чувак, ти хоч бачив армійський ЗВЗК (ОЗК)?
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в 1984 бачив
и все норматитвы сдавал
андестенд?
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Ты в нем просто постой минут с 30-40, а не то, что пооперируй.
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Ну, дєдушка вєтєран СА, про це, якось і не подумав.
Одне діло, молодому штурмовику, в ОЗК, з АКС-74, друге діло дєдушке хірургу з скальпелем...
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Для зебилов все те хто переймається фронтом все сумасшедшие...
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Elena Wolf@el3470ts
Подруга дочки робить фельдшером на швидкій в р-оні Запорізької обл, два халати на зміну, двааа!
Окуляри чи лижні маски придбайте самі, до пацієнта на виклик заходять без халата, лише в разі підозри на корону вибігай на вулицю, вдягай халата, бо він разовий То *******, Волаю!!!!!
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2 халата? т.е. порошенко оставил разворованнную нищую страну? за 5 лет не сделал ничего....
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У Порошенка для українців був запас в 48 МІЛЬЙОНІВ медицинских масок, які Зеленський продав в Китай.
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Це повина робити влада.Нафіг вона потрібна тоді?
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buannaichidh sinn Та то взагалі сміття.Там немає кого запитувати.
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порошенко этим заниматься не должен был? обеспечить медицину запасами?
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У Порошенка для українців був запас в 48 МІЛЬЙОНІВ медицинских масок, які Зеленський продав в Китай.
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А зеленые шмаркли последнее, что осталось, то есть маски, и то продали за границу
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Для такой пандемии нужны облегчённые из хлопка,чтобы медики не потели и не пытались от них избавиться Это не хим оружие,а вирус.они должны быть многоразовые,чтобы можно было сдать на термообработку и в прачечную.А пвх -это нонсенс.
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Надо шить такие костюмы надомницами.В Харькове таких -тьма и будут дешевле.
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То Юсупова рассказывает что нет лекарств лечить раненых бойцов, а теперь хайпит на вирусе . Как она представляет себе боевые действия в подобных костюмах? На складах есть миллионы комплектов химзащиты и противогазов , они и будут использованы если вдруг каким дуракам это захочется
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ШО. снова....? так говорят же что миллиарды и сотни миллионов триллионов всего уже прилетело. отшивается круглосуточно фабриками, что фабрики прекратили шить труселя и перешли на маски и халаты и костюмы,комплектуется и пакуется и снова самолётами доставится! а оно ничего нет.... (( дивно ...
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а де зепрезик? відосики а країна сипиться причом тут петя
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Перекинув 100 грн., це мізер, але з пенсії перерахую ще. Наталля, кріпись.
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Перекинув 100 грн., це мізер, але з пенсії перерахую ще. Наталля, кріпись.
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с мира по нитке.. рубашка .....скинул немного
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а "Киевгума" ничем не хочет помочь ??
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