 Нужна помощь в оплате защитных костюмов для госпиталей и на фронт, - волонтер Юсупова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Юсупова отметила: "Первые защитные костюмы уже у докторов. Заказала три дня назад, оплатила за первые 10 тыс+30757 грн за вторые, первую уже отшили и сами доставили. Цены на сайте. Дорого, но это реально круто и не на один раз! Производитель "Киевгума", многоразовые, можно стирать и носить до полугода, качество отменное. Очень крутые, спасибо большое. Сделала ещё большой заказ, в таких костюмах за жизнь докторов можно не переживать, это главное. За эти дни я много изучала и пересмотрела каталогов, эти костюмы лучшие, чем все что я видела на сайтах и у заграничных мед работников. Заказала ещё много костюмов, антисептиков, 500 масок и перчаток. В госпиталя и на фронт. Ситуация в мире критическая, это касается каждого. Помогайте пожалуйста, все отчеты у меня на стр. карты для помощи 4627 0551 5012 8394 приват и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова"
вже не 14-й рік. Треба брати дубець і гнати ЗЕленого !
потяжелей надо,но нг в петровцах регулярно гатит из 12,7....к чему-б?
наче військові там собі воюють, пострілюють, а коронавірус їм не загрожує.
склады озк забиты под самую крышу со времен совка
или все сгорело?
сколько можно постить эту сумасшедшую женщину?
или Бутусов ей чем то обязан
и все норматитвы сдавал
андестенд?
Одне діло, молодому штурмовику, в ОЗК, з АКС-74, друге діло дєдушке хірургу з скальпелем...
Подруга дочки робить фельдшером на швидкій в р-оні Запорізької обл, два халати на зміну, двааа!
Окуляри чи лижні маски придбайте самі, до пацієнта на виклик заходять без халата, лише в разі підозри на корону вибігай на вулицю, вдягай халата, бо він разовий То *******, Волаю!!!!!