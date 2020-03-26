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 Политика Украины, Общество
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 С пониманием отнесутся к ситуации, когда мы временно откажемся от производства фильма ради строительства больницы, - глава Госкино Кудерчук

Глава Государственного агентства по вопросам кино Марина Кудерчук не исключила ситуацию, когда в Украине будет временно приостановлено производство фильмов ради борьбы с COVID19.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

"Уверена, каждый сознательный украинец готов пожертвовать многим ради здоровья близких, друзей и коллег в период мирового противостояния коронавируса. Мы все уже жертвуем. Уверена, с пониманием отнесутся к ситуации, когда мы будем вынуждены ВРЕМЕННО (!) отказаться от производства фильма ради строительства больницы или помощи больным и особенно врачам. Но мы все должны четко понимать, где можем экономить, а что трогать категорически нельзя", - написала она.

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При этом она перепостила официальное обращеие Государственного агентства по вопросам кино с предложением обсудить возможные пути выхода из кризиса, вызванного пандемией, и сохрания достидений киноотрасли.

Напомним, предложенные Министерством финансов изменения в Госбюджет-2020 предполагают кардинальное урезание финансирования Министерства культуры и предлагают предусмотреть средства только на зарплаты сотрудникам.

Фактически ликвидируются Институт книги, Госкино, УКФ, Украинский институт, программы по "сшиванию страны", деятельности творческих союзов, туризма, реставрационных работ по защите историко-культурного наследия, программ информполитики.

Вчера по этому поводу руководители культурных институций выступили с обращением. Госкино его не поддержало. Сегодня с отдельным обращением выступили представители индустрии - актеры режиссеры, директора музеев, музыканты и другие.

С требованием не вносить убийстенные для киноотрасли правки в бюджет выступила также Гильдия сценаристов.

Источник: https://censor.net.ua/n3184663
 
 
 Топ комментарии
 
с пониманием бы отнеслись если вместе с кино урезали на половину расходы на вр и оп
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Ну да зачем снимать патриотичные фильмы Лучше скулить по старой иудейской традиции и попрошайничать
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Чекаємо чим пожертвує Зеленський. І нехай не пиз.....ть! С пониманием отнесутся к ситуации, когда мы временно откажемся от производства фильма ради строительства больницы, - глава Госкино Кудерчук - Цензор.НЕТ 2793
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с пониманием бы отнеслись если вместе с кино урезали на половину расходы на вр и оп
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а как же Сваты?! С пониманием отнесутся к ситуации, когда мы временно откажемся от производства фильма ради строительства больницы, - глава Госкино Кудерчук - Цензор.НЕТ 6790
а как же новый сезон голобородька? - там, где он превозмогает короновирус вместе с наридом, в полуразваленной рай-больнице, на панцырной кровати, под казенным одеяльчиком?
как это - не будет?! С пониманием отнесутся к ситуации, когда мы временно откажемся от производства фильма ради строительства больницы, - глава Госкино Кудерчук - Цензор.НЕТ 6790
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Ну да зачем снимать патриотичные фильмы Лучше скулить по старой иудейской традиции и попрошайничать
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Чекаємо чим пожертвує Зеленський. І нехай не пиз.....ть!
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і кіно, і вино, і доміно - усе вам буде... невдовзі



Борис Золотаревский@ZolotorevskiyB





По Киевскому шоссе в автобусах с наклейками «дети» и зашторенными окнами в Москву едут военные. https://twitter.com/ZolotorevskiyB/status/1242921238445658118



Выживший в уме@Hlopak_

Их везут карантинное кольцо вокруг Москвы создавать, "когда начнется".
А начнется (как в Италии), если на корону не обращать внимание, и с ней никак не бороться..
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чё удивительного там просекли? по другим сошам идёт куча автобусов с наклейками "бабы" и зашторенными окнами. так как ***** и обещал. за их спинами он и будет стоять.
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Тхір, який миє лапиправильно@tkhir_pivnyk 19 ч

Повернути Уляну Супрун на посаду міністра охорони здоров'я України
Електронні петиції

https://petition.president.gov.ua/petition/89776?fbclid=IwAR3ynSZ0DgkKRMvO1oVcCYHljiq8l6z4LLYK5s7cCKxl_ld9czuahUFBmu4
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Ти ідіот? Саме Супрун своєю рехформою почала закривати лікарні по всій Україні, а саме в регіонах, так звані опорні лікарні. А команда ЗЕдегенератів продовжила цю справу.
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Evheniy Smith, справа не в кількості лікарень, а в наповненості ******** обладнанням, кваліфікації лікарів, якості надаваних послуг.
саме це й було метою реформи Супрун.
але ж вам телевізор інше розповідав?
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*******! Супрун зломала хребет корупції в медицині, бо була чужа в цій системі С пониманием отнесутся к ситуации, когда мы временно откажемся от производства фильма ради строительства больницы, - глава Госкино Кудерчук - Цензор.НЕТ 2832
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Кино - это обычный бизнес, он должен приносить прибыль. Если киношка в убыток - нахрен она нужна. А хорошее кино может миллионы заработать.
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Прибыль приносят только тупорылые комедии. В большинстве стран аналогично.
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С удовольствием откажемся от украинской культуры. Лишь бы зеленым бенинцам хватало...
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вот сволота грёбанная....мало надеребанили....
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Зачем ты,тетка,занимаешься кино? Такое впечатление, что киношники с удовольствием бы не снимали,врачи не лечили,менты бы не свистели - главное, чтобы заррлату вовремя. Поколенние безразличных болванов. Снимай кино,заработай на этом бабла для страны и для себя и отдай его на борьбу!Бездельники и паразиты!!! Кстати,например советские военные фильмы снимали уже осенью 41 года!Комедии!Люди понимали ,зачем это надо.ГОНИТЕ ЭТИХ ПУСТЫШЕК!
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это порядочная инициатива! больница приоритетнее явно!
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Да Бог с ней, с морально ущербной тёткой, хотя строительство больницы конечно дело нужное, но зная СКОЛЬКО это у нас займёт времени, то к следующему Миллениуму точно построят. Меня больше сейчас интересует вопрос сроков торжественного открытия "высокоморальным" В.А. Ющенко, непременно с супругой и многочисленным выводком деток, "Больницы будущего". Ну, той самой на которую и я СМС деньги отправлял и миллионы моих сограждан. Виктор Андреевич, АУУУУУУУ, отзовитесь.
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Кина не будет. Клоуну для кривляния достаточно и телевизора.
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В итоге не будет ни фильмов, ни больницы - деньги раздерибанят.
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А, чому раніше і армію будували, житло військовим, нове озброєння, кормили, як людей, лікарні будували, заводи, підприємства, кіно знімалі, книги друкували, а прийшла ця погань, з новими ліцами і ні на що не вистачає грошей? Бидлота зелена, що трапилось? Ви ж чесні, не корупціонери, гроші де, уйо" ки?
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Это всё входила в план Кремля после оманской встречи
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1. українська культура має бути.
2. за той час, який триватиме пандемія ви жодних лікарень не побудуєте.
3. про яке взагалі будівництво лікарень йде мова, якщо в тих, що є лікарів не вистачає.
4. як ви, падли зеленськи, заїбали прикривати свою недолугу діяльність гарними словами.
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можно русскоязычные школы перевести на платное обучение и вырученные деньги направить на строительство больниц,раз не могут деньги направить на усиление Украинской армии
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