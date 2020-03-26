 С пониманием отнесутся к ситуации, когда мы временно откажемся от производства фильма ради строительства больницы, - глава Госкино Кудерчук

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
"Уверена, каждый сознательный украинец готов пожертвовать многим ради здоровья близких, друзей и коллег в период мирового противостояния коронавируса. Мы все уже жертвуем. Уверена, с пониманием отнесутся к ситуации, когда мы будем вынуждены ВРЕМЕННО (!) отказаться от производства фильма ради строительства больницы или помощи больным и особенно врачам. Но мы все должны четко понимать, где можем экономить, а что трогать категорически нельзя", - написала она.
При этом она перепостила официальное обращеие Государственного агентства по вопросам кино с предложением обсудить возможные пути выхода из кризиса, вызванного пандемией, и сохрания достидений киноотрасли.
Напомним, предложенные Министерством финансов изменения в Госбюджет-2020 предполагают кардинальное урезание финансирования Министерства культуры и предлагают предусмотреть средства только на зарплаты сотрудникам.
Фактически ликвидируются Институт книги, Госкино, УКФ, Украинский институт, программы по "сшиванию страны", деятельности творческих союзов, туризма, реставрационных работ по защите историко-культурного наследия, программ информполитики.
Вчера по этому поводу руководители культурных институций выступили с обращением. Госкино его не поддержало. Сегодня с отдельным обращением выступили представители индустрии - актеры режиссеры, директора музеев, музыканты и другие.
С требованием не вносить убийстенные для киноотрасли правки в бюджет выступила также Гильдия сценаристов.
а как же новый сезон голобородька? - там, где он превозмогает короновирус вместе с наридом, в полуразваленной рай-больнице, на панцырной кровати, под казенным одеяльчиком?
как это - не будет?!
Борис Золотаревский@ZolotorevskiyB
По Киевскому шоссе в автобусах с наклейками «дети» и зашторенными окнами в Москву едут военные. https://twitter.com/ZolotorevskiyB/status/1242921238445658118
Выживший в уме@Hlopak_
Их везут карантинное кольцо вокруг Москвы создавать, "когда начнется".
А начнется (как в Италии), если на корону не обращать внимание, и с ней никак не бороться..
Тхір, який миє лапиправильно@tkhir_pivnyk 19 ч
Повернути Уляну Супрун на посаду міністра охорони здоров'я України
Електронні петиції
https://petition.president.gov.ua/petition/89776?fbclid=IwAR3ynSZ0DgkKRMvO1oVcCYHljiq8l6z4LLYK5s7cCKxl_ld9czuahUFBmu4
саме це й було метою реформи Супрун.
але ж вам телевізор інше розповідав?
2. за той час, який триватиме пандемія ви жодних лікарень не побудуєте.
3. про яке взагалі будівництво лікарень йде мова, якщо в тих, що є лікарів не вистачає.
4. як ви, падли зеленськи, заїбали прикривати свою недолугу діяльність гарними словами.