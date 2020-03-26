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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 Зеленский призвал народных депутатов не бояться коронавируса и продолжать работать

Президент Украины Владимир Зеленский призывает народных депутатов Украины работать и принимать важные законы в интересах страны и всех ее граждан.

Об этом глава государства сказал в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Это совместная борьба, где мы победим только вместе. Особенно это должны понять народные депутаты, у которых сегодня нет иного выбора, как работать. Если кто-то из них забыл, я напомню слова депутатской присяги: "Выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников". И здесь ключевой является каждая часть: и "в интересах всех соотечественников", и "выполнять свои обязанности", - сказал он.

Зеленский считает, что когда украинские врачи работают почти без отдыха, когда тысячи военных находятся в окопах, "депутату должно быть стыдно что-то говорить о страхе".

Смотрите на Цензор.НЕТ: "У нас не "совок", и не будет никаких люксовых палат для "членов ЦК"", - обращение Зеленского. ВИДЕО

"Страх у вас может быть только один – потерять доверие украинского народа. Призываю народных избранников думать о принятии важных законов, в которых нуждается экономика, которые наполнят бюджет жизненно необходимыми средствами. Страна не останавливается, страна работает. И вы – не исключение", - подчеркнул он.

Также на Цензор.НЕТ: "Может чуть раньше, может чуть позже", - Разумков отказался назвать дату внеочередного заседания. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3184660
 
 
 Топ комментарии
 
Забери Шахова з лікарні та нехай ВР працює!
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ога, хай продадут, шо іщо нє продалі



Сіндзе,або Або@oUqXP4RXQRmPtlw 13 ч

Казахстан, один из крупнейших поставщиков пшеничной муки, запретил экспорт этого продукта наряду с морковью, сахаром и картофелем. Сербия остановила поставки подсолнечного масла и других товаров, а из России временно запретили вывозить крупы. И только Украина распродает зерно.
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На що у відповідь депутати від ЄС сказали Зенелоху не пісяти і нарешті провідати поранених у військовому госпіталі,і почути особисто подяку за закінчення війни і за чудове харчування!
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Забери Шахова з лікарні та нехай ВР працює!
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...шо, зголоднів у лікарні, на жирні харчі запросився?



Андрей Андреев

@Av1net1 ч

Ого, в Октябрьской хлеб дают!! На Красном хуторе одну баланду, а на ужин просто кипяток. Все только в свою посуду.



24 канал@24tvua





Нардеп з коронавірусом показав, чим його годують: фото

Зеленський закликав народних депутатів не боятися коронавірусу і продовжувати працювати - Цензор.НЕТ 2810
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Це тільки на користь
Нехай звикає.
Баланда за делікатес буде.
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Это он просто второе не захотел брать...а там кашка и микрокотлетка с кусочком масла, как в армии (советской)! НУ совершенно бесплатно...зря он так!
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А слабо взяти в руки два узі і всіх розстріляти? Зеленский призвал народных депутатов не бояться коронавируса и продолжать работать - Цензор.НЕТ 429 Здувся Гопоборотько
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согласен ...убейтесь об стену СН - суки народа.
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КВУ нарахував лише дві виконаних обіцянки, які назвав дрібними і непринциповими.

ЗА РІК ЗЕЛЕНСЬКИЙ НЕ ВИКОНАВ ОСНОВНІ ПЕРЕДВИБОРЧІ ОБІЦЯНКИ - КВУhttps://prm.ua/za-rik-zelenskiy-ne-vikonav-osnovni-peredviborchi-obitsyanki-kvu/
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ясно... теперь право на труд имеют только "слуги народа", а народ... отдыхает!!!
Депутатам не страшен серый волк?))
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Я призываю Зеленского не боятся короновируса и дать концерт в Куршавеле.
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Молодец Зеля- всё правильно сказал в видеообращении. Зеленский призвал народных депутатов не бояться коронавируса и продолжать работать - Цензор.НЕТ 8751
Теперь прийди в ВР и повтори им это лично, а потом с каждым расцелуйся. Зеленский призвал народных депутатов не бояться коронавируса и продолжать работать - Цензор.НЕТ 1859
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Судя по заголовку статьи - полный идиотизм!!!
Судя по самой статье - всё логично!
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заголовок писав зєльонскій, текст - єрмак
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поклонись своему писюанисту - и поцелуй его руку игравшую на рояле...)
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эх,если б за нарушение присяги был расстрел!
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А ты ждешь чтобы преступники и предатели сами себя расстреливать начали? Ну-ну. жди
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народ закрыть по домам, а депутаны пусть беспредельничают, мирятся с террористами, проводят продажу земли..
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То є малийкий дітвак у шкірі мужа, як кажуть бойки. Таку дурню говорить людина, яка одягала бронежилет на аудієнції до Римського Папи, для якої при покладання квітів до Па 'ятника Шевченка обгороджуютб два-три гектари площі, за периметр якої витісняють я люди, які його ж і обирали. Закладаюся, що він це бздонув, бо сподівається, що зебіли будуть плескати його заяві. Насправді - сумно. Сумно, що доросла людина абсолютно безвідповідальна.
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Производсто наполнит бюджет а не заседания,диджитализатор.
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Попробуют продать землю - звиздец будет этим котятам, потратят все свои девять жизней за одно заседание...
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вот если бы все было наоборот - всю прислугу урода на карантин
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Ну наконец ! Еще бы транспорт запустили, суки бздливые. В природе выживает - сильнейший, а не хитрейший
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А бояре плохие-отмазываются: в четверг еще не отдохнули,в пятницу не готовы, в субботу вера не позволяет.
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хай працюють до останнього депутата.
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так побарыжить-потырить хочется, что даже инстинкт самосохранения отключили...
какая необходимость собирать это шобло, которое еще после Куршевелей и прочих заграниц... еще не прошло карантин??? это что хлебзавод, аптека, продмаг., больница???..
может лучше было бы для всех чтоб они посидели в самоизоляции до конца карантина? или скучно? ресторации-казино-сауны-спа-салоны и фитнес-клубы не работают...и каким хреном себя занять? если даже на сафари не улетишь....
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Якщо так припікає, то може варто помінятися зі спікером посадами на період карантина.
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Поддерживаю. Депутатов всех в кулуары и плотно работать. Только наружу к людям не выпускать
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Не треба лякатися! Вірус вигадали америкоси!! Треба працювати, руки мити не треба - та цілувати ікони, як Усик! Саме то для цих виродків з команди...може дійсно переболіють усі...та й годі цього цирку.
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и соблюдая режим самоизоляции при передвижении в тёщиных мерсах,поддержать личным посещением в больницах своих инфицированных избирателей, без средств индивидуальной защиты. шоб те воочию убеждались, какие смелые их слуги.
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Вы уже потеряли доверие! Поэтому работайте без респираторов!
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но! но в полной изоляции на 14 дней...
пашите - еду вам подбросят с вертолета...
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Якщо це можна назвати роботою.За таку роботу,треба 15 років давати з полною конфіскацією.
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Збирайтесь частіше. А маски і, респіратори і інші засоби захисту віддайте лікарням. І кожне засідання гідрант повинен відкривати особисто, разом з кабінетом міністрів.
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"Страх у вас может быть только один - потерять доверие украинского народа.(еще несколько сивушно -ермаковских встреч ,и доверию украинского народа 3,14стец)
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Земельная реформа-это в интересах соотечественников, а игровой бизнес?
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если по информаии сми можно начинать уголовное дело, то заявляю: сегодня в целях обеспечения всу продуктами проехал 5 райцентров. заел во все аптеки. докладываю всем. антисептиков нет, антивирусных препаратов нет масок нет. маски самопал видел на окко по20грн. перчатки в одной аптеке по 18 грн. для обычного гражданина нет нихрена. считаю происходящее, откровенной антиукраинской работой президента, кабмина снбо депутатов и берущих в этом участие бизнесменов. поэтому прошу генерального прокурора открыть уголовное дело по факту государственной измены высшим руководством страны
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я так понимаю шо депутаты тоже послали зелю нахий и дрыснули по хаткам. анархия и погромы--вопрос ближайшего времени.
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Сегодня: Италия - 662 умерших, Испания - 655
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Пусть работают,может перезаражаются и вымрут!
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под всеукраинский карантин хотят что то протянуть. особый статус лугандона с амнистией? земля? дружба с рашкой? приватбанк? хотелки изии каломойского и ахметки? хитрые маланцы....... главная отмазка зельца будет в конце - а так парламент решил!!!!
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Тоесть, мне запретили работать потому что я ацки боюсь коронавируса?! Ипать копать...
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Правильно Владимир Добрый гони их в раду дома то ничего и не спиз...))))
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Дураки думают о земельной реформе, а не о последствиях после принятия этой реформы.
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Ты бы о своей присяге задумывался. И особенно о последствиях.
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Начинается реалити-шоу "Последний герой" Надо запастись поп-корном
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ПІЛЯТЬ!!!! Це ж ЯК бєні підгорає землю продати!!!! Це зєлєчмо то закликає "больше 3-х нє собіраться", то гукає всіх на засідання, бо якраз саме час "бабло косити" для бєні і інших олігархів...НЕ лікарям підвищувати зарплатню, що ризикують своїм життям!!! а МЄНТАМ авакова!!! Заплуталося...перенюхало....
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преЗедент , добре почувається і у нього сьогодні день роликів звернень
Зеленський закликав народних депутатів не боятися коронавірусу і продовжувати працювати - Цензор.НЕТ 128
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