 Зеленский призвал народных депутатов не бояться коронавируса и продолжать работать

Об этом глава государства сказал в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Это совместная борьба, где мы победим только вместе. Особенно это должны понять народные депутаты, у которых сегодня нет иного выбора, как работать. Если кто-то из них забыл, я напомню слова депутатской присяги: "Выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников". И здесь ключевой является каждая часть: и "в интересах всех соотечественников", и "выполнять свои обязанности", - сказал он.
Зеленский считает, что когда украинские врачи работают почти без отдыха, когда тысячи военных находятся в окопах, "депутату должно быть стыдно что-то говорить о страхе".
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"Страх у вас может быть только один – потерять доверие украинского народа. Призываю народных избранников думать о принятии важных законов, в которых нуждается экономика, которые наполнят бюджет жизненно необходимыми средствами. Страна не останавливается, страна работает. И вы – не исключение", - подчеркнул он.
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Сіндзе,або Або@oUqXP4RXQRmPtlw 13 ч
Казахстан, один из крупнейших поставщиков пшеничной муки, запретил экспорт этого продукта наряду с морковью, сахаром и картофелем. Сербия остановила поставки подсолнечного масла и других товаров, а из России временно запретили вывозить крупы. И только Украина распродает зерно.
Андрей Андреев
@Av1net1 ч
Ого, в Октябрьской хлеб дают!! На Красном хуторе одну баланду, а на ужин просто кипяток. Все только в свою посуду.
24 канал@24tvua
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Нехай звикає.
Баланда за делікатес буде.
ЗА РІК ЗЕЛЕНСЬКИЙ НЕ ВИКОНАВ ОСНОВНІ ПЕРЕДВИБОРЧІ ОБІЦЯНКИ - КВУhttps://prm.ua/za-rik-zelenskiy-ne-vikonav-osnovni-peredviborchi-obitsyanki-kvu/
Депутатам не страшен серый волк?))
Теперь прийди в ВР и повтори им это лично, а потом с каждым расцелуйся.
Судя по самой статье - всё логично!
какая необходимость собирать это шобло, которое еще после Куршевелей и прочих заграниц... еще не прошло карантин??? это что хлебзавод, аптека, продмаг., больница???..
может лучше было бы для всех чтоб они посидели в самоизоляции до конца карантина? или скучно? ресторации-казино-сауны-спа-салоны и фитнес-клубы не работают...и каким хреном себя занять? если даже на сафари не улетишь....
пашите - еду вам подбросят с вертолета...
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