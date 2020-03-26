 Зеленский призвал народных депутатов не бояться коронавируса и продолжать работать

Об этом глава государства сказал в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Это совместная борьба, где мы победим только вместе. Особенно это должны понять народные депутаты, у которых сегодня нет иного выбора, как работать. Если кто-то из них забыл, я напомню слова депутатской присяги: "Выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников". И здесь ключевой является каждая часть: и "в интересах всех соотечественников", и "выполнять свои обязанности", - сказал он.

Зеленский считает, что когда украинские врачи работают почти без отдыха, когда тысячи военных находятся в окопах, "депутату должно быть стыдно что-то говорить о страхе".

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"Страх у вас может быть только один – потерять доверие украинского народа. Призываю народных избранников думать о принятии важных законов, в которых нуждается экономика, которые наполнят бюджет жизненно необходимыми средствами. Страна не останавливается, страна работает. И вы – не исключение", - подчеркнул он.

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