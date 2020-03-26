 Чрезвычайную ситуацию не нужно путать с чрезвычайным положением, - Зеленский

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в обращении к украинцам, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера Кабинет министров на один месяц ввел режим чрезвычайной ситуации. Это важное решение для здоровья украинцев. Его не следует путать с чрезвычайным положением. Чрезвычайная ситуация – это временный правовой режим, который консолидирует работу всех органов власти, и в то же время не ограничивает конституционные права граждан", - сказал он.
Зеленский подчеркнул, что режим ЧС "не о диктатуре, это - о дисциплине". "Сегодня мы действуем настолько жестко, насколько этого требует настоящее и вызовы будущего", - пояснил он.
Как сообщалось, 25 марта Кабинет министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране на 30 дней до 24 апреля текущего года.
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Ну ну...
(Наблюдаю из окна одиноких мам, гуляющих с детишками)
Некоторые рассуждают -- на улице пусто, то можно выйти погулять, всё равно никого не заражу или не заражусь.
Но. В городе десятки, сотни тысяч или даже миллионы жителей, и все тоже хотят погулять и подышать воздухом. Чем они хуже? Почему одни должны соблюдать карантин, а другие -- нет?
К примеру, молодой человек, зная, что вероятность заболеть у него минимальна, прогуливается по городу, заходит за пивком да за чипсами в магазин, (а почему нет?).
А там бабулька, которая приползла за хлебом.
А молодой человек-бессимптомный носитель заразы (а почему нет?.
Потрогали одну корзинку, одну купюру через сдачу.
Бабулька заболела, без шансов.
Молодой человек продолжает пить пиво....
А клоуну подарували 40 тис масок, а долетіло 25 тис. Вже в повітрі крадуть, зебариги