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 Чрезвычайную ситуацию не нужно путать с чрезвычайным положением, - Зеленский

Режим чрезвычайной ситуации, накануне введенный Кабинетом министров по всей стране, не нужно путать с чрезвычайным положением.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в обращении к украинцам, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера Кабинет министров на один месяц ввел режим чрезвычайной ситуации. Это важное решение для здоровья украинцев. Его не следует путать с чрезвычайным положением. Чрезвычайная ситуация – это временный правовой режим, который консолидирует работу всех органов власти, и в то же время не ограничивает конституционные права граждан", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что режим ЧС "не о диктатуре, это - о дисциплине". "Сегодня мы действуем настолько жестко, насколько этого требует настоящее и вызовы будущего", - пояснил он.

Как сообщалось, 25 марта Кабинет министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране на 30 дней до 24 апреля текущего года.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "У нас не "совок", и не будет никаких люксовых палат для "членов ЦК"", - обращение Зеленского. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3184659
 
 
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Владимира Зеленского не нужно путать с президентом Украины!
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Зеля, где маски, спирт и парацетамол? Все это производится в Украине. Это что? Это геноцид украинцев? Где достаточное количествл аппаратов ИВЛ во всех больницах? Без аппаратов люди будут умирать. Ты этого добиваешься? Зачем Украине президент - геноцидник? Иди в свой Квартал 95, не справляешься ни с чем.
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Вчера Кабинет министров на один месяц ввел режим чрезвычайной ситуации. Это важное решение для здоровья украинцев Источник: https://censor.net.ua/n3184659
Ну ну...
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Пианіно коли виставить на аукціон і штани Сивохи Чрезвычайную ситуацию не нужно путать с чрезвычайным положением, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6579
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он меня реально затрахал своими обращениями ....иди работай, ушлепок.
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Социальная ответственность перед обществом -- как способ предотвратить эпидемию.
(Наблюдаю из окна одиноких мам, гуляющих с детишками)
Некоторые рассуждают -- на улице пусто, то можно выйти погулять, всё равно никого не заражу или не заражусь.
Но. В городе десятки, сотни тысяч или даже миллионы жителей, и все тоже хотят погулять и подышать воздухом. Чем они хуже? Почему одни должны соблюдать карантин, а другие -- нет?
К примеру, молодой человек, зная, что вероятность заболеть у него минимальна, прогуливается по городу, заходит за пивком да за чипсами в магазин, (а почему нет?).
А там бабулька, которая приползла за хлебом.
А молодой человек-бессимптомный носитель заразы (а почему нет?.
Потрогали одну корзинку, одну купюру через сдачу.
Бабулька заболела, без шансов.
Молодой человек продолжает пить пиво....
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"смотри не перепутай, кутузов! наріду чрезвычайное положение, спасателям-алігархам,- выделенные мвф транши!"
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Лише один Китай поставить в Австрію близько 20 мільйонів медичних масок, з яких 5 мільйонів - вже цього тижня.

А клоуну подарували 40 тис масок, а долетіло 25 тис. Вже в повітрі крадуть, зебариги Чрезвычайную ситуацию не нужно путать с чрезвычайным положением, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7167
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