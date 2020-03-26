 В Закарпатской области подтвержден первый случай коронавируса, - ОГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации в Facebook.

"Жительница Мукачево попала в областную инфекционную больницу во вторник 24 марта. В Мукачево ей провели тест методом ПЦР и установили коронавирусную инфекцию. Чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз, анализы пациентки направили в Киев", указывается в сообщении.

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На данный момент женщина в удовлетворительном состоянии. Все контактные лица установлены, им рекомендовано находиться на 14-дневной самоизоляции.

По данным Штаба противоэпидемической комиссии при Закарпатской ОГА, всего в области на самоизоляции находятся 6729 человек. 6346 закарпатцев, которые вернулись из-за границы, встали на учет семейных врачей. 1456 человек проверены на соблюдение режима самоизоляции.

Отмечается, что все службы в области продолжают работу в усиленном режиме для контроля распространения коронавируса.

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