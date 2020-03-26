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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 В Киеве выявлено 7 новых случаев Covid-19, общее количество подтвержденных случаев - 47, - Кличко

Количество киевлян, заболевших Covid-19, достигло 47 человек, среди новых семи заболевших – ребенок.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы получили от ГУ "Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" еще 7 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Заболели 4 женщины в возрасте от 22 до 39 лет, двое мужчин - 48 и 62 лет и десятилетний мальчик", - написал Кличко.

Двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу Киева, пятеро находятся на самоизоляции и лечатся дома под контролем врачей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умерших от коронавируса в Киеве будут хоронить в патологоанатомических мешках. ДОКУМЕНТ

В Киеве выявлено 7 новых случаев Covid-19, общее количество подтвержденных случаев - 47, - Кличко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184655
 
 
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Олена Монова
2 hrs ·

Такого дикого, сбивающего с ног потока, где перемешаны мед, говно и гвозди, а точнее правда, фейки, полуправда, искаженная и вывернутая наизнанку правда, которая от этого правдой перестала быть, намеренные вбросы, истерики, паранойя, элементы IPSO - я не видела за всю свою жизнь ни разу.
Это бесценный опыт, наблюдать подобную турбуленцию информационного пространства. Что будет, когда все стихнет, я даже прогнозировать не берусь.
Замкнутое в тесном коконе своих жилищ и страхов, человечество погружается в матрицу, в которой тоже сейчас хаос.
Я не знаю, скольких в итоге заберет коронавирус, но психику поломает колоссальному количеству людей.
Уже сейчас мимо со свистом проносятся сорванные крыши.
Уцелевшие от пандемии построят свое сверкающее всеми цветами безумия Зазеркалье.
Надо якориться по правильную сторону зеркала, хотя, учитывая повальную информационную всеядность и безграмотность, у меня на благополучный исход мало надежды.
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Для тих хто не в темі: IPSO = Israeli-Palestinian Science Organization

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Дай мне адрес или другие контакты Олены Моновой... приглашу ее на просмотр Вия, Окулуса, Звонка или Зомби... хоть посмеемся, расслабимся...
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Inna Turenko

@i_turenko


Кажуть рабіновіч просить путіна "ввєді!" "спасі от віруса!".
Вміє гебня працювати, не віднімиш.
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РобиноВИЧ - мудак пархатый, так ему и передай...
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Рабинович так смешно врал, что следователь решил продавать билеты на его допросы.
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