 Поддерживаем рациональные ограничения, но не сведение достижений последних лет на ноль, - деятели культуры обратились к Зеленскому и Кабмину

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Представители индустрии заявили, что понимают важность рациональных ограничений, но не принимают практически полного урезания бюджета, что будет иметь сокрушительные последствия для государства:

"Исключительная ситуация из-за распространения эпидемии коронавируса, к сожалению, не только провоцирует экономическую стагнацию, драматически влияет на состояние медицинской системы и угрожает жизни и здоровью украинцев. Тема кардинального сокращения расходов на культуру Министерством Финансов представляет угрозу сокрушительных последствий для государства.

Как граждане своей страны, поддерживаем целесообразность рациональных ограничений, однако сокращение бюджета на развитие креативных индустрий приведет к кризису в сфере культуры. Как следствие, достижения последних лет будет сведено на нет, тысячи украинцев гарантированно останутся без рабочих мест, а проекты, способствующие формированию национальной идентичности, будут остановлены".

Исходя из этого, подписавшиеся требуют остановить "уничтожение украинской культуры и изменить подходы правительства по финансированию".

"Без всего, что было создано за последние несколько лет - наше государство теряет национальную свободу и историческую независимость. А без этого Украина не будет иметь будущего", - подытожено в письме.

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Обращение было инициировано главной профильного парламентсокго комитета Александра Ткаченко. Среди подписантов в частности: гендиректор Национального художественного музея Юлия Литвинец, главный редактор издательства "Фолио" Александр Красовицкий, режиссер Олесь Санин, директор издательства "Виват" Юлия Орлова, режиссер Роман Балаян и еще десятки деятелей индустрии и народных депутатов.

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Напомним, предложенные Министерством финансов изменения в Госбюджет-2020 предполагают кардинальное урезание финансирования Министерства культуры и предлагают предусмотреть средства только на зарплаты сотрудникам.

Фактически ликвидируются Институт книги, Госкино, УКФ, Украинский институт, программы по "сшиванию страны", деятельности творческих союзов, туризма, реставрационных работ по защите историко-культурного наследия, программ информполитики.

Вчера по этому поводу руководители культурных институций выступили с обращением.

Аналогичное предложение Минфина касается финансирование образования и науки - в частности планируется отменить финансирования грантов через Национальный фонд исследований, поддержку приоритетных научных исследований, приобретение вузами и научными институтами оборудования, отменить Фонд Президента по поддержке науки и образования, отменить доплаты молодым учителям в школах.

Комитет ВР по вопросам образования, науки и инноваций выступил с категорическим протестом против предложенных изменений в Госбюджет-2020.