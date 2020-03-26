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 Политика Украины
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 "У нас не "совок", и не будет никаких люксовых палат для "членов ЦК"", - обращение Зеленского. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи введением чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и пообещал, что в стране не будет ВИП-палат для ВИП-персон.

Обращение президента опубликовано на его странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера Кабинет Министров на один месяц ввел режим чрезвычайной ситуации. Это важное решение для здоровья украинцев. Его не следует путать с чрезвычайным положением. Чрезвычайная ситуация - это временный правовой режим, который консолидирует работу всех органов власти и одновременно не ограничивает конституционные права граждан...

Этот режим - не про диктатуру, это - про дисциплину. Сейчас мы действуем настолько жестко, насколько этого требуют настоящее и вызовы будущего...

В режиме 24/7 продолжается обеспечения Украины всем необходимым. Ночью мы ожидаем из Южной Кореи самолет, который должен доставить 100 000 тест-систем ПЦР. Завтра - ждем прибытия из Китая около двухсот тысяч специальных медицинских респираторов, защитные костюмы для врачей, 100 000 ПЦР-тестов, аппараты искусственной вентиляции легких, большое количество масок для аптек...

Кроме этого, Премьер-министру Украины поставлена ​​задача решить вопрос так называемых VIP-палат и отменить все нормативные акты, которые этого требуют. У нас не "совок", и не будет никаких люксовых палат для "членов ЦК". Ни у одного политика или бизнесмена в государственных и коммунальных больницах не будет лучших условий, чем у обычного украинца...

Дорогие граждане, я хочу поблагодарить тех, кто сознательно остается дома и придерживается самоизоляции. Этим вы помогаете стране", — сказал Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3184652
 
 
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Песков каже шо Москву на карантин не переведут... "У нас не "совок", и не будет никаких люксовых палат для "членов ЦК"", - обращение Зеленского - Цензор.НЕТ 1965
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Могут себе позволить. У них там две столицы. "У нас не "совок", и не будет никаких люксовых палат для "членов ЦК"", - обращение Зеленского - Цензор.НЕТ 3876
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Зеля как всегда несет чушь в эфир. Пусть лучше объяснит кто вывез за границу маски и спирт перед карантином и почему нет сейчас в аптеках спирта, который производится в Украине и где парацетамол, который так же производится в Украине? И что зеленые будут делать без аппаратов ИВЛ, которых остро не хватает? В больницах лечатся тяжелые случаи коронавируса. А этот вирус в первую очередь поражает легкие и больные задыхаются. Без ИВЛ не обойтись, будут смерти. Как Зеля с этим будет справляться? Или просто плюнет на смертность? Похоже что так. Тогда зачем это зеленое ЧМО сидит в кресле президента?
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Я поверю, потому как у нас нет "членов ЦК". Палаты будут для "членов СН".
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Они не нужны были, так как ВИПы лечились за границей, а зараз зась
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Проте харя у Блазня росте не зупиняючись.
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...вот только канал переключить нельзя, увы... "У нас не "совок", і не буде ніяких люксових палат для "членів ЦК"", - звернення Зеленського - Цензор.НЕТ 1434
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Первый честный Президент Украины.Все остальные президенты- коррупционное ворьё и дерьмо.
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...мой пост с этим слайдом модер потер, посмотрю, сколько продержится этот коммент "У нас не "совок", і не буде ніяких люксових палат для "членів ЦК"", - звернення Зеленського - Цензор.НЕТ 3057
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здрасьте вам, в какую сторону, вы к чему этот комментарий прилепили, смотрели хоть....
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про що тільки не брехалО той зелений шмаркля.. як й зараз бреше про "не буде віп-палат"..
а палату в особистому маєтку зеленського - навіщо зробили - з лікарями та ИВЛ? "У нас не "совок", і не буде ніяких люксових палат для "членів ЦК"", - звернення Зеленського - Цензор.НЕТ 9669
"У нас не "совок", і не буде ніяких люксових палат для "членів ЦК"", - звернення Зеленського - Цензор.НЕТ 6657
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Вот прямо так честно взял и рассказал для чего в Оман летал!
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интерестно так получается, вроде "народный презедент", а мнение народа его не интересует. поэтому видосики перестал выкладывать в ютубе, где ставят дизлайки, и перешел на фб, где дизлайков нет.
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Правда? А Шахов и Хорошковский где лежат?
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Про кортежи мы слышали - верим,про борьбу с коррупцией слышали - верим,про войну слышали - верим.И в это тоже поверим.Ну не может же Голобородько постоянно врать!
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У Китаї за 6 днів побудували фабрику, яка вироблятиме 250 тис. медичних масок за день "У нас не "совок", и не будет никаких люксовых палат для "членов ЦК"", - обращение Зеленского - Цензор.НЕТ 9519
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Печерський суд НЕ ДЕЗИНФІКУВАТИ! "У нас не "совок", и не будет никаких люксовых палат для "членов ЦК"", - обращение Зеленского - Цензор.НЕТ 5577
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Зеля пачку від'їв.
Спортом вже не займається напевно
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Ни у одного политика или бизнесмена в государственных и коммунальных больницах не будет лучших условий, чем у обычного украинца - цитата

а вот в не государственных и не коммунальных - пожалуйста !!!! ))))
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И оплачивать лечение в частных клиниках будет государство...
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естественно..
особенно если это депутаты-министры-прокуроры и офис самого найсветлейшего и их святые семейства...
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а чому лице у шмарклi стало схоже на кавун? воно жере, як не в себе?
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или бухает...думает алкашом вирус побрезгует
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янелох, баран, у нас намного хуже совка.
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А зачем вам отдельые палаты, если есть целая "Феофания"!?
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в феофанія пишуть нема інфекційного відділення...
не був- не знаю
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гарний токовий виступ Президента!
знову ми бачимо батька народу!
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Обратите внимание, что из Китая в Украину коронавирус не попал, а его завезли долбоебы, которые решили, что отдохнуть в Европе во время эпидемии
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а че там не есть - суп с хлебом....обычная больничная/диетическая еда
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О, - наверное порошенко дает ему уроки как вешать лапшу.... "У нас не "совок", і не буде ніяких люксових палат для "членів ЦК"", - звернення Зеленського - Цензор.НЕТ 3584
Можно заметить что речь ему писали опытные демагоги и социологи...
Речь и жестикуляция улучшились....
Только вот что...
Это просто слова.., а на деле он с Ермаком уничтожает Украину...
Судите по делам их...
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Что и следовало ожидать от тупого интернет бота.
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Ти ще обери віслюка на другий термін і продовжуй пе*діти що "наверное порошенко дает ему уроки как вешать лапшу"
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Кодлан Коломойского радеет о народе: придумывает фигню, будоражит ею народ а затем эту фигню смело разоблачает.
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Зборомирська Галина Анатоліївна - заступник Голови Департаменту охорони здоров'я КМДА Саме вона підписала ганебний Наказ, за яким "віпам", НАВІТЬ у період СВІТОВОЇ пандемії, передбачені люксові палати не менше 13.кв.м із затемненими вікнами."У нас не "совок", і не буде ніяких люксових палат для "членів ЦК"", - звернення Зеленського - Цензор.НЕТ 677
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страну ждут ещё худшие времена. после утихание этого кипеша, каждый алигарх увидивший край блеска и нищеты народных больниц, сделает выводы и начнут массово возле своих хатынок возводить свои личные феофании. наріду придётся затянуться поясами.
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точно...некоторые рядом с семейными молельнями (с именными иконами и фресками))) пристроят семейную больничку (с аппаратами и персоналом)..
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"Президент Израиля помогает родителям отдохнуть во время карантина, читая сказки онлайн детям". А наш "преЗЕдент" читает сказки взрослым.
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Может тогда Шахова перевести в общую палату? Не Совок так не Совок.
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Лицо, не обезображено интеллектом. Недосыпает. Спит по два часа. А харя чуть не треснет. Опух. От чего?
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В Италии премьер и популист Конте тоже много чего обещал,братан Зели "У нас не "совок", і не буде ніяких люксових палат для "членів ЦК"", - звернення Зеленського - Цензор.НЕТ 9900
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За конте великая расєя)) тому і обіцяв...
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И цены обещал не поднимутся в АТБ и прочих...
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