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 4 обстрела с начала суток, потерь нет, - ситуация в зоне ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали защитников Украины из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг выпустил 51 мину калибров 120 и 82 мм по позициям Объединенных сил вблизи Павлополя. Защитников Талаковки противник обстрелял из гранатометов различных систем, а защитников Славного — из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

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"Дежурными огневыми средствами подразделения Объединенных сил дали противнику жесткий ответ", — сказано в сообщении штаба.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции украинских защитников неподалеку Луганского из миномета калибра 82 мм, использовав 3 мины.

"Объединенные силы и в дальнейшем будут открывать огонь в ответ на факты нарушений режима перемирия со стороны противника. Враг будет нести потери за свои преступные и опасные действия", — подчеркнули в штабе.

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Потерь в результате вражеских обстрелов среди военнослужащих ООС нет в четверг, 26 марта, нет.

Также на сегодня не зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184645
 
 
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Стріляли члени Координаційної групи?
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Я прям ото за бубачьку пєрєживаю! Чи не вбили нашого говнокомадуючого?! Бо нарід ждьот, шоб такі ДА!)))
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не кажіть про східний фронт гарант вже примирився 4 обстрела с начала суток, потерь нет, - ситуация в зоне ООС - Цензор.НЕТ 5335
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Что то наш главнокомандующий на фронте перестал пиариться. Устал наверное?
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