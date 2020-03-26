 Фонд зарплаты судей и работников судов недофинансирован на 80%, попросили Кабмин и ВР срочно отреагировать, - замглавы ВСП Маловацкий

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал заместитель главы ВСП Алексей Маловацкий.

Суть проблемы заключается в том, что выделена часть средств на сами зарплаты, но не профинансированы расходы по их выплате. То есть, нет в полном объеме средств на уплату налогов, которые начисляются при выплате заработной платы. Соответственно люди получают меньше денег, чем должны. Поэтому ежедневно в ВСП приходят обращения из судов на эту тему.

"Мы пригласили на совещание главу ГСА Холоднюка. Выяснили, что если они еще могут как-то регулировать доплаты судьям за счет начисления надбавок, к примеру, за выслугу лет, то работникам аппарата такие начисления не положены по закону, они рассчитывают только на оклад. По сути, на сегодня фонд заработной платы судей и работников судов не дофинансирован на 80%. ГСА запросила на этот год около 5 млрд грн на обеспечение фонда заработной платы, а выдали им только 500 млн, - рассказывает Маловацкий. – Сотрудники аппаратов судов за январь-февраль получили в среднем от 2,5 до 4 тысяч гривен. Переживаем, что в нынешних условиях пандемии они начнут массово увольняться. И если это случится, судьи физически сами не справятся с тем объемом работы, которую эти люди выполняли".

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По словам Маловацкого, если средства в полном объеме так и не будут выделены, Кабмин должен перераспределить те деньги, которые есть сейчас, обозначив, сколько нужно на покрытие налогов.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что судьи и сотрудники аппаратов из-за скудного финансировании системы в целом вынуждены приобретать индивидуальные средства защиты и антисептики за свой счет, чтобы придерживаться правил работы в период карантина.

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