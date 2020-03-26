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Все про:суд (22982) Высший совет правосудия (329) Маловацкий Алексей (5)

 Фонд зарплаты судей и работников судов недофинансирован на 80%, попросили Кабмин и ВР срочно отреагировать, - замглавы ВСП Маловацкий

В судах катастрофически не хватает средств на выплату заработной платы судьям и сотрудникам аппарата, поэтому Высший совет правосудия направил в Кабмин и профильный комитет парламента бюджетное предложение, подготовленное Государственной судебной администрацией, чтобы они решили в рамках своих полномочий этот вопрос.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал заместитель главы ВСП Алексей Маловацкий.

Суть проблемы заключается в том, что выделена часть средств на сами зарплаты, но не профинансированы расходы по их выплате. То есть, нет в полном объеме средств на уплату налогов, которые начисляются при выплате заработной платы. Соответственно люди получают меньше денег, чем должны. Поэтому ежедневно в ВСП приходят обращения из судов на эту тему.

"Мы пригласили на совещание главу ГСА Холоднюка. Выяснили, что если они еще могут как-то регулировать доплаты судьям за счет начисления надбавок, к примеру, за выслугу лет, то работникам аппарата такие начисления не положены по закону, они рассчитывают только на оклад. По сути, на сегодня фонд заработной платы судей и работников судов не дофинансирован на 80%. ГСА запросила на этот год около 5 млрд грн на обеспечение фонда заработной платы, а выдали им только 500 млн, - рассказывает Маловацкий. – Сотрудники аппаратов судов за январь-февраль получили в среднем от 2,5 до 4 тысяч гривен. Переживаем, что в нынешних условиях пандемии они начнут массово увольняться. И если это случится, судьи физически сами не справятся с тем объемом работы, которую эти люди выполняли".

Также читайте: Судьи не назначаются уже четвертый месяц из-за отсутствия ВККС, нужен новый закон, - замглавы ВСП Маловацкий

По словам Маловацкого, если средства в полном объеме так и не будут выделены, Кабмин должен перераспределить те деньги, которые есть сейчас, обозначив, сколько нужно на покрытие налогов.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что судьи и сотрудники аппаратов из-за скудного финансировании системы в целом вынуждены приобретать индивидуальные средства защиты и антисептики за свой счет, чтобы придерживаться правил работы в период карантина.

Читайте также: Мы предлагаем на период карантина перевести судебные заседания в онлайн-режим, - замглавы ВСП Маловацкий

Источник: https://censor.net.ua/n3184644
 
 
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мне кажется что эти морды - не первоочередные работкини которых надо профинансировать. если врачи всех пошлбт нахейр - нас будут лечить судьи ?
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а мені здається, що немає жодного судді в Україні, який би вже не був забепеченим до глибокої старості (хіба з новоприбувших)
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там у него если в шухлядке покопаться и отжать то что он наколядовал - хватит больницу новую построить.
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от і я про те ж... а їм ще, ******, хочеться "чайових" у вигляді зарплати
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не нужно спешить, подождем конца коронавируса - проблема сама рассосется.....
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да они, с"ки, просто издеваются над народом!
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Можно урезать зарплаты. Всё равно наши суды давно ничего не решают кроме взяток.
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отобрать бабло у пенсов, учителей и прочей лузерской швали, которая год назад ВСЯ ГОЛОСОВАЛА ЗА ИШАКА.
И отдать судейским, ментам, прокурорам.

Зебилы должны страдать.
Такова воля Господа.
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А этим денег все мало, вам же посевают каждый день.
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оставить как есть и отдать незаконно завышенные зарплаты взяточников и барыг, в фонд бюджета на борьбу с вирусом.
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наша судійська система не живе на зарплату!
І провідні корупціонери в одіялах вам це підтвердять
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-Фінансуйте нас,а ми вас будемо судити і садити
-Ви серйозно?
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Им думаете нужна зарплата???
не смешите мой кеды Фонд зарплаты судей и работников судов недофинансирован на 80%, попросили Кабмин и ВР срочно отреагировать, - замглавы ВСП Маловацкий - Цензор.НЕТ 8561
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эти па..лы наотдыхались по европе завезли вирус
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цікаво подивитися нерухомість нашої судійської системи за кордоном оформлену на бабусь синів і дружин
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О хто-хто, а судді опинились в скрутному становищі. Банки з огородів викопуйте, бункера відкривайте, можна продати нерухомість в Італії і Іспанії. На картоплю вистачить.
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Все справедливо, он сейчас и за президента и за министра здравоохранения работает.Фонд зарплаты судей и работников судов недофинансирован на 80%, попросили Кабмин и ВР срочно отреагировать, - замглавы ВСП Маловацкий - Цензор.НЕТ 2254
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Мало тварям! Никак не нажрутся, упыри.
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А помните как всякие ****** ложили сотни миллионов из бюджета громад на депозиты и ныли как тяжело при Порохе жить?
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жебраки-судьи на фоне падения гривны обнищали и требуют финансовой помощи
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выдать зарплату паталогоанатомическими мешками
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