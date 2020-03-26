 "Укрзализныця" выполнит спецрейс по маршруту Киев - Москва - Киев для эвакуации украинцев из РФ

Обэтом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Поезд отправится из Киева 27 марта в 18:36, прибудет в Москву 28 марта в 10:14. В обратном направлении поезд под №905 отправится из Москвы 28 марта в 19:35, прибудет в Киев 29 марта в 7:32", - говорится в сообщении.

Билеты на указанный поезд доступны в продаже только через онлайн-систему.

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