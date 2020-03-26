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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 "Укрзализныця" выполнит спецрейс по маршруту Киев - Москва - Киев для эвакуации украинцев из РФ

"Укрзализныця" на 27 марта назначила рейс поезда №906 Киев - Москва и обратно для возвращения в свои страны граждан Украины и Российской Федерации.

Обэтом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Поезд отправится из Киева 27 марта в 18:36, прибудет в Москву 28 марта в 10:14. В обратном направлении поезд под №905 отправится из Москвы 28 марта в 19:35, прибудет в Киев 29 марта в 7:32", - говорится в сообщении.

Билеты на указанный поезд доступны в продаже только через онлайн-систему.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Из Польши прибыли еще два поезда с украинцами. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3184642
 
 
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Ну как же без этого. А на пероне их будет встрчать Ермак в кокошнике, или Сам? Очень бы хотелось...
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путін в той потяг ще насипе бубонну чуму і сибірську виразку. Потрібно евакуйовувати українців літаками, там хоч якийсь контроль можна забезпечити.
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Ну как же без этого. А на пероне их будет встрчать Ермак в кокошнике, или Сам? Очень бы хотелось...
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Ермак с Сивохой..., и играть на перроне будет песенька "Подмосковные вечера"...
А сам ?....- он то ссыкун..., а там вирус может быть..
Не придет он...
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Я надеюсь мы возвращаем своих диверсантов и шпионов, а не обычный 73% биомусор?
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А заодно и не "своих диверсантов и шпионов"...
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Вчера же премьер орал что границы перекрыты и никаких поездов
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Было бы неплохо проверить не только пассажиров "на выделение вируса", но и их багаж. Они могут везти сюда черти знает что из раиси!!
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и документы...по всем базам (СБУ) и "миротворцам" !!!
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це падло гавкнуло, а кацапня вже рознесла, що Україна просить гебнявію
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А може б цього ж2окацапа напоїти в сраку або приспати та запхати на третю полку в той поїзд ? Най собі їде в любимую раху
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а шо...в 2014 мало напросили??? не вся дошла???
кракопадло лысое!!!
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задача власти не впустить вирус в страну любыми способами. Но никто этого не сделал, даже наоборот, привозил намеренно больных , за которыми не было никакого контроля и штрафов за нарушение карантина.
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ФСБ ловит больных по всей мацкве для этот троянского поезда
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Нафига!!! Я *** не понимаю! Работали там, вот там и сидите, какого хрена сюда возвращатся!!!
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Каких украинцев? Правильно - хохлов. Нафуй они нам здесь нада, те рашисткие гниды...
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И что эти, с позволения сказать, украинцы, делали сейчас в Кацапии? Или это десант лугандонцев прямо в Киев завезут?
Уродское дебильство зеленых керманычей прогрессирует и уже зашкаливает!
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А на кордоні обов'язкове знезараження всіх вагонів і локомотиву. Найкраще - за допомогою вогнеметів.
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Херои, економіку кацапстану рятували, рубликів нарубали мішками, рус.аусвайсами обзавелись, а тепер коли там повна срака, москалі їх пинають назад. Не хотять хахлів лікувати і платити по безробіттю. ***, припекло то до Неньки, назад до фашистов и бєндєр
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Из Украины по вывозить на росию всякую сепарню!
Это тема!
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туда под шумок может стока фесебешни напхаться, шо мама не горюй...
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Чтобы не гонять поезд пустым в парашу, предлагаю посадить туда зебилов и рыгов из ВР и Кабмина, а также судей, прокуроров и прочую нечисть (в один конец). А чтобы им веселее было ехать, пустить по вагонам Хорошковского и прочих коронавирусных из Куршевеля:
"Укрзализныця" выполнит спецрейс по маршруту Киев - Москва - Киев для эвакуации украинцев из РФ - Цензор.НЕТ 5902
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Этих надо будет проверить на ковид, грипп А И В, новичек, холера, черная оспа, и чумку. А то от ФСБэшников можно все ожидать.
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