 "Укрзализныця" выполнит спецрейс по маршруту Киев - Москва - Киев для эвакуации украинцев из РФ

Обэтом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.
"Поезд отправится из Киева 27 марта в 18:36, прибудет в Москву 28 марта в 10:14. В обратном направлении поезд под №905 отправится из Москвы 28 марта в 19:35, прибудет в Киев 29 марта в 7:32", - говорится в сообщении.
Билеты на указанный поезд доступны в продаже только через онлайн-систему.
А сам ?....- он то ссыкун..., а там вирус может быть..
Не придет он...
обычный муссор...
кракопадло лысое!!!
Уродское дебильство зеленых керманычей прогрессирует и уже зашкаливает!
Это тема!