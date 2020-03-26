 В Беларуси задержали журналиста Сацука, который усомнился в официальных данных о коронавирусе в стране

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).

Сообщается, что 25 марта его допросили представители Департамента финансовых расследований как подозреваемого по уголовному делу о взятке в присутствии адвоката. Журналисту пока не предъявлено обвинение.

Жена Сацуки Жанна отметила, что в отношении ее мужа завели дело по части 2 статьи 430 УК Белоруссии ( "Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, или в крупном размере"). По ее словам, сейчас журналист находится в изоляторе временного содержания в Минске.

По официальным данным сейчас в Беларуси 86 инфицированных коронавирусом.29 людей выздоровели, о летальных случаях не сообщалось.

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