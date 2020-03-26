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 В Беларуси задержали журналиста Сацука, который усомнился в официальных данных о коронавирусе в стране

В Беларуси задержали главного редактора делового онлайн-издания "Дневник" Сергея Сацуку, который за два дня до задержания опубликовал статью, в которой усомнился в достоверности официальных данных о распространении коронавируса в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).

Сообщается, что 25 марта его допросили представители Департамента финансовых расследований как подозреваемого по уголовному делу о взятке в присутствии адвоката. Журналисту пока не предъявлено обвинение.

Жена Сацуки Жанна отметила, что в отношении ее мужа завели дело по части 2 статьи 430 УК Белоруссии ( "Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, или в крупном размере"). По ее словам, сейчас журналист находится в изоляторе временного содержания в Минске.

По официальным данным сейчас в Беларуси 86 инфицированных коронавирусом.29 людей выздоровели, о летальных случаях не сообщалось.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184639
 
 
 Топ комментарии
 
Це бєларуська свобода слова🤐
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він би ще сказав, що бацька - не найвеличніший лідер
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..верю, у Бацки не забалуешь...он трактором лечить обещал... В Беларуси задержали журналиста Сацука, который усомнился в официальных данных о коронавирусе в стране - Цензор.НЕТ 8262...может он про бульдозер в это время думал... В Беларуси задержали журналиста Сацука, который усомнился в официальных данных о коронавирусе в стране - Цензор.НЕТ 8262
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"он замахнулся на самое святое - официальные данные!"
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Но там хотя бы сомневаются. Что-то не видел чтобы в Украине какой-нибудь журналист сомневался в официальных данных.
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Давайте этого журналиста. Вот в рашке например на Эхе Москвы один рассказал что погибло от вируса 1600, а заражено 130-180 тысяч. А в Украине никто никогда не сомневается.
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йа не журналист, но сомневаюсь и чисто из интереса так, для себя оцениваю. если сёдня часам к 10-11 ночи будет где-то в районе 180, то учитывая статпогрешность, где то так и должно быть. а от завтра должно начать прирастать.
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Вот он этот эксперт. С виду очень умный. Наверно знает о чем говорит. А в Украине найдется смельчак который скажет что власть лжет?

В Беларуси задержали журналиста Сацука, который усомнился в официальных данных о коронавирусе в стране - Цензор.НЕТ 5864
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А де тут наші: «Бацька прііііідіііііі !!!»

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Беларусы такой добрый народ, а власть паскудная.
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Це нагадує пост русской туристки, після поїздки до США:
«Ну кто мнє скажет, как такая прекрасная страна, досталась етім пєндосам!!!?»

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Если путлер бандит с большой дороги, то бацка бандит с сельской дороги, ну и бацка еще не плешивый.
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С получениями взяток в РБ разбираются очень быстро и короновирус этому не мешает.
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