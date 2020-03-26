 У нас 32 пациента с СОVID-19, двое в реанимации, большинство не тяжелые, 6 выздоровели, но могут выделять вирус, - завотделением Александровской больницы Минова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Минова отметила "Всем хорошего здоровья! На 20.00 25 марта у нас 32 пациента с COVID 19. Успокоим громаду, большинство не тяжелых. Двое находятся в отделении реанимации, один из них на неинвазивной вентиляции легких. Течение болезни от тяжелого, с высокой и длительной лихорадкой (до 10-12 дней) до совсем легкого. Шестеро уже выздоровели клинически, имеют нормальную температуру тела, хорошее самочувствие, отсутствует пневмония. Но несмотря на это, они продолжают выделять вирус и могут инфицировать окружающих. Остаются в стационаре.

Спасибо неравнодушных за помощь, она неоценима. Спасибо за моральную поддержку коллег, знакомых и незнакомых людей, бывших пациентов и просто неравнодушных.

Мы работаем дальше. Никто не уволился. Призываем всех осознавать, оставаться дома, не нарушать карантин! Это единственный путь всем вместе, в добром здравии встретить весну. А она уже скоро!"