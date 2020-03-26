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 У нас 32 пациента с СОVID-19, двое в реанимации, большинство не тяжелые, 6 выздоровели, но могут выделять вирус, - завотделением Александровской больницы Минова

Заведующая 2-м инфекционным отделением Александровской больницы города Киева Людмила Минова обнародовала некоторую информацию о состоянии пациентов с коронавирусом, которые лечатся в отделении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Минова отметила "Всем хорошего здоровья! На 20.00 25 марта у нас 32 пациента с COVID 19. Успокоим громаду, большинство не тяжелых. Двое находятся в отделении реанимации, один из них на неинвазивной вентиляции легких. Течение болезни от тяжелого, с высокой и длительной лихорадкой (до 10-12 дней) до совсем легкого. Шестеро уже выздоровели клинически, имеют нормальную температуру тела, хорошее самочувствие, отсутствует пневмония. Но несмотря на это, они продолжают выделять вирус и могут инфицировать окружающих. Остаются в стационаре.

Спасибо неравнодушных за помощь, она неоценима. Спасибо за моральную поддержку коллег, знакомых и незнакомых людей, бывших пациентов и просто неравнодушных.

Мы работаем дальше. Никто не уволился. Призываем всех осознавать, оставаться дома, не нарушать карантин! Это единственный путь всем вместе, в добром здравии встретить весну. А она уже скоро!"

У нас 32 пациента с СОVID-19, двое в реанимации, большинство не тяжелые, 6 выздоровели, но могут выделять вирус, - завотделением Александровской больницы Минова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184635
 
   
 Топ комментарии
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Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.
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В.Висоцький видатна постать!, але не в тему й сумнівна доречність...Грип, то дитячий садочок проти нашого випадку...Обком дзвонить у колокол...
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що ви маєте на увазі? До чого тут садочок?
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Коронавірус небезпечний але карантин потрібно відміняти! Карантин не дозволив нам вирішити жодної проблеми з масками, котюмами, щитками, апаратами штучної вентиляції легень, він тільки ускладнює розгортання необхідних виробництв та перевезення робітників! Тому карантин потрібно відмінити або призупинити поки ситуація не є загрозливою для безпеки держави!
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Но это хоть что-то. В районных клиниках по всей стране и этого нет. Марлевые !!! повязки и целлофановые шапочки. И обычные голубые халатики.
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Все ,про одне лікарів спалять миттєво...
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США обогнали Италию по количеству зараженных. В США 74500, в Италии - 74300. Хотя Италия еще не полностью обновила данные.
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Когда эта сказка с вируснёй закончится?
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Нужно делишки всякие подтереть по быстрому, а там и вирусу конец...
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Коли ти відправиш своїх батьків побачити Італію.
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В Украине? Когда доктор-смерть всем старикам кирдык подпишет

У нас 32 пациента с СОVID-19, двое в реанимации, большинство не тяжелые, 6 выздоровели, но могут выделять вирус, - завотделением Александровской больницы Минова - Цензор.НЕТ 8988
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Где-то так. Хотя у него в голове такой поток сознания, что сразу и не пробьешься

"Посмотрел эпическое интервью министра здравоохранения Емца, которое он дал 112 каналу. Сейчас пишут, что министр в нем назвал трупами людей старше 65 лет, но на самом деле довольно сложно понять, что сказал Емец. Дословно фраза звучит так:
"Продолжительность жизни средняя для мужчин по-моему у нас составляет 65 лет. Поэтому я вам скажу откровенно, что когда финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые еще у нас... я не пугаю и не шучу... которые у нас еще живы, то я все время говорю, вы подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов. Да? Но на еще живых людей, а не на трупых".
Если честно, я мало что понял в этом потоке сознания. Но надеюсь, борцы с соросятамы довольны. Именно таких профессионалов они хотели в Минздраве"
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А чего "сказка"?
По Украине давно "гуляет" вирусная пневмония у которой симптомы такие же, как и у этого короновируса: передается воздушно-капельным путем, первые дни температура +37, а после 38-40. И если заняться самолечением, то реально пополнить статистику умерших. И стетоскопом не прослушивается - только рентген показывает.
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В начале февраля у сестры пневмония была. Сказка, потому что история придумана. Карантинные меры неадекватные.
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"Неадекватные" - это слишком мягко сказано. Можна назвать своим именем их, но админ за мат забанит.
ПыСы: у меня дети переболели один за другим вирусной пневмонией в январе. У принесшего "это" домой пол класса переболело за декабрь-январь этой вирусной пневмонией. Больницы были забиты, но то побоку тогда было - все СМИ направлены были на "че там у китайцев?" с короновирусом.
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Закон про продаж землі треба прийняти. Потім ще продати земли держвласності. А там вже і літо.
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как здоровьичко крушевельских? Кто там в реанимации?
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Вирус они выделяют, чего б хорошее, отаке...
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а чего хорошего от них ожидать можно? это ж черти
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а действительно, где лежит Хорошковский и в какой палате ?
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огорчу...говорят практически выздоровел уже.
а вообще с конче-заспы 13 штук.
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так он в александровской лежал и похлёбку общую ел ?
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точно не знаю,но скорее всего.
извини,в одессе александровкой называют областную дурку.когда слышу "в александровке"-сразу ассоциации У нас 32 пациента с СОVID-19, двое в реанимации, большинство не тяжелые, 6 выздоровели, но могут выделять вирус, - завотделением Александровской больницы Минова - Цензор.НЕТ 5131
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за крушавельских мы спокойны, а как остальной люд?
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с такой защитой врачи долго не протянут. Это не маски!!!
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Да нормальные респираторы. Защита FFP3.
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6 выздоровели, но могут выделять вирус

Спрашивается, откуда они вирус выделять смогут? Из какого места?)))
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Человек может заражать вирусом, быть источником заражения, носителем вируса. Человек может выделять слезы, слюни, сопли, ......... возбудителей кишечных инфекций... но вирус...
Да, это несмешно. Но сама постановка фразы... странная.
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Ну, это же писалось для простых граждан, поэтому обізнаній людині це можливо й смішно! Ну, а так носительство есть, годами и пожизненно...
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я уже Вам ответила, что, да, это несмешно.
Я не виновата, что подобного рода выражения лично мне режут слух.
Здесь написано, что и кто может выделять. Всё разложено по полочкам, поэтому как-то так...
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C

Спасибо.
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Ласты не склеили, значит выздоровели.
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В статье сказано, что они выделяют вирус и дальше, чихают, кашляют.. и.т.д. Тоесть они не здоровы еще, только симптомы им убрали.
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А почему это у вас из 32 больных только 2-е лежат в вип-палатах, которых у вас якобы нет, причем один из них нардеп ?
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Девочкам спасибо, что не уволились, не ушли на свой счет, не перешли в личные больницы Кончезаспы - рискуют жизнью, отрабатывают протоколы лечения, учат других - скоро каждый ветерина сможет лечить от короны
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ветеринарам отдельное спасибо.у нас в ветеринарной аптеке и спирт купил,и перчатки.
чего в аптеках для людей даже не спрашивай-сами в самодельных масках торгуют.
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Нужно чтобы вирус подольше был и в высших кругах...А то сразу забудут про медицину украинскую ...Цинично? Звыняйтэ!
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