 У нас 32 пациента с СОVID-19, двое в реанимации, большинство не тяжелые, 6 выздоровели, но могут выделять вирус, - завотделением Александровской больницы Минова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Минова отметила "Всем хорошего здоровья! На 20.00 25 марта у нас 32 пациента с COVID 19. Успокоим громаду, большинство не тяжелых. Двое находятся в отделении реанимации, один из них на неинвазивной вентиляции легких. Течение болезни от тяжелого, с высокой и длительной лихорадкой (до 10-12 дней) до совсем легкого. Шестеро уже выздоровели клинически, имеют нормальную температуру тела, хорошее самочувствие, отсутствует пневмония. Но несмотря на это, они продолжают выделять вирус и могут инфицировать окружающих. Остаются в стационаре.
Спасибо неравнодушных за помощь, она неоценима. Спасибо за моральную поддержку коллег, знакомых и незнакомых людей, бывших пациентов и просто неравнодушных.
Мы работаем дальше. Никто не уволился. Призываем всех осознавать, оставаться дома, не нарушать карантин! Это единственный путь всем вместе, в добром здравии встретить весну. А она уже скоро!"
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.
"Посмотрел эпическое интервью министра здравоохранения Емца, которое он дал 112 каналу. Сейчас пишут, что министр в нем назвал трупами людей старше 65 лет, но на самом деле довольно сложно понять, что сказал Емец. Дословно фраза звучит так:
"Продолжительность жизни средняя для мужчин по-моему у нас составляет 65 лет. Поэтому я вам скажу откровенно, что когда финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые еще у нас... я не пугаю и не шучу... которые у нас еще живы, то я все время говорю, вы подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов. Да? Но на еще живых людей, а не на трупых".
Если честно, я мало что понял в этом потоке сознания. Но надеюсь, борцы с соросятамы довольны. Именно таких профессионалов они хотели в Минздраве"
По Украине давно "гуляет" вирусная пневмония у которой симптомы такие же, как и у этого короновируса: передается воздушно-капельным путем, первые дни температура +37, а после 38-40. И если заняться самолечением, то реально пополнить статистику умерших. И стетоскопом не прослушивается - только рентген показывает.
ПыСы: у меня дети переболели один за другим вирусной пневмонией в январе. У принесшего "это" домой пол класса переболело за декабрь-январь этой вирусной пневмонией. Больницы были забиты, но то побоку тогда было - все СМИ направлены были на "че там у китайцев?" с короновирусом.
а вообще с конче-заспы 13 штук.
извини,в одессе александровкой называют областную дурку.когда слышу "в александровке"-сразу ассоциации
Спрашивается, откуда они вирус выделять смогут? Из какого места?)))
Да, это несмешно. Но сама постановка фразы... странная.
Я не виновата, что подобного рода выражения лично мне режут слух.
Здесь написано, что и кто может выделять. Всё разложено по полочкам, поэтому как-то так...
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C
Спасибо.
чего в аптеках для людей даже не спрашивай-сами в самодельных масках торгуют.