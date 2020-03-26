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 В марте зафиксировали наибольшее количество раненых среди гражданского населения на Донбассе с сентября 2019 года, - миссия ООН

Мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что в марте на Донбассе зафиксировали наибольшее количество раненых среди гражданского населения с сентября 2019 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение миссии в Facebook.

" С 1 по 22 марта было зафиксировано 16 таких случаев: 1 убит и 15 раненых. Еще несколько случаев ожидают подтверждения. Несмотря на то, что март еще не закончился, это самый высокий показатель потерь за месяц среди гражданского населения с сентября 2019 года", - сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека.

В Миссии подчеркнули, что присоединяются к призыву Генерального секретаря ООН о глобальном прекращении огня и призывают все стороны, участвующие в боевых действиях на востоке Украины, прекратить огонь и вооруженные столкновения.

"Стороны должны прекратить боевые действия и сосредоточиться на мероприятиях по реагированию на вспышку COVID-19. Также важно активизировать усилия для поддержки наиболее уязвимых групп населения", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184634
 
 
 Топ комментарии
 
Хочеться лише запитати тих, хто закликав путіна прийти: ви хоч зрозуміли наслідки своїх дій?
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А разве не ООН, ОБСЕ, и переговорщики Макрон, Хуйло, Меркель и Зелупа не ето подписывали и договаривались? Сами волка кормите и сами жалуетесь
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Они говорили, что их не так поняли...
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Хочеться лише запитати тих, хто закликав путіна прийти: ви хоч зрозуміли наслідки своїх дій?
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Кацапы снова одевают своих погибших боевиков в треники и выдаёт их за мирных?
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ооо! вы бы видели что там после Дебали творилось!
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А разве не ООН, ОБСЕ, и переговорщики Макрон, *****, Меркель и Зелупа не ето подписывали и договаривались? Сами волка кормите и сами жалуетесь
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Точно вам говорю, они мириться собираются, а хутин хочет вообще с дамбаса уйти, вернуть его, вот и Ермак с Сивохо так считают...
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А кто там гарант мира и разведения? Не подскажите? Уроды. ООН как и ОБСЕ бесполезные организации ато и даже вредоносные
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Ото ООн,ото міссія - фіксування й нічого більше,ніякої користі ,нікому,...Окрім міссії...
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Если бы они хоть фиксировали то объективно. Сегодня в одесский госпиталь поступило 15 раненных.Но на это реагировать их Путин не уполномачивал.
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Если ВСУ будут всё время отступать до Сбруча, то потерь среди мирного населения будет ещё больше.
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кстати, канал уматовый! и вообще я удивляюсь, как его на кацапии крутят..... наверно надеются на то, что его никто не смотрит.... )
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та скоро звери вырежут дамбасню как собак..... они еще не раз пожалеют, что попали в расею...
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нужно помочь гражданину Х#йлу в оправдании агрессивной войны, анексии и оккупации территорий. достаточно просто раздать оружие населению (ну, научить пользоваться, но это по-желанию). тогда "мирного" населения не останется, оон будет спокойна, международное сообщество - счастливо, правовой режим сам восстановит свою правоту, законы начнут приниматься а самое главное - исполняться - большинством "властьимущих" (они станут настоящими лидерами и примером для подражания, ну, или примером тупости и неадекватности, а естественный отбор сделает остальное) в первую очередь и т.д. и т.п.
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