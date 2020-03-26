 ВСУ досрочно отгружены 28 единиц ракет "Вильха", производства КБ "Луч", - "Укроборонпром"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".
"Конструкторское бюро "Луч" во время карантина работает на полную мощность, при этом, мы около 300 работников отправили в отпуск или на дистанционную работу, а остальные выполняют важные для государства работы в рамках оборонного заказа. В производстве ракет "Вильха" участвуют около 20 предприятий Укроборонпрома, везде действует особый режим работы, и несмотря на это, удалось изготовить и отгрузить продукцию военным досрочно.
Также предприятие продолжает работать над модернизацией ракетной системы "Вильха-М", которая разработана в тесном сотрудничества кластера высокоточного оружия и боеприпасов "Укроборонпрома". Работы ведутся над улучшением дальности и мощности изделий. Сейчас испытания комплекса находятся на финальной стадии и мы планируем наладить их серийное производство к концу этого года ", - сообщил генеральный конструктор и генеральный директор ГП "ГосККБ "Луч" Олег Коростелев.
"Вильха" - высокоточные 300-мм реактивные боеприпасы, которые находятся на вооружении подразделений ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ.
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**** сь, упали. Один космолетчик сразу задвухсотился, второй плавает в целительной мартовской водичке.
Кстати, кацапы вы Черное море копали? Вот и нехе металобрухтом его засорять. Ишь моду взяли.
ЗЕБЕня может только соплю ЗЕльоную на забор сделать
145 військових перебувають на карантині через підозру на коронавірус. Про це повідомив представник ЗСУ Сергій Моргун
При цьому він наголосив, що в жодного армійця COVID-19 не підтверджений.
"Станом на 26 березня не зафіксовано випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом COVID-19 серед діючих військовослужбовців Збройних Сил України. На ізоляції перебуває - 145 осіб. Кількість особового складу, у яких закінчується термін ізоляції у найближчі 5 діб складає 48 осіб", - заявив Моргун