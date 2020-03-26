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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 ВСУ досрочно отгружены 28 единиц ракет "Вильха", производства КБ "Луч", - "Укроборонпром"

Входящее в состав ГК" Укроборонпром" КБ "Луч" отгрузило Вооруженным Силам Украины 28 единиц ракет "Вильха", которые серийно изготавливаются на предприятии. Передача ракет состоялась досрочно.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"Конструкторское бюро "Луч" во время карантина работает на полную мощность, при этом, мы около 300 работников отправили в отпуск или на дистанционную работу, а остальные выполняют важные для государства работы в рамках оборонного заказа. В производстве ракет "Вильха" участвуют около 20 предприятий Укроборонпрома, везде действует особый режим работы, и несмотря на это, удалось изготовить и отгрузить продукцию военным досрочно.

Также предприятие продолжает работать над модернизацией ракетной системы "Вильха-М", которая разработана в тесном сотрудничества кластера высокоточного оружия и боеприпасов "Укроборонпрома". Работы ведутся над улучшением дальности и мощности изделий. Сейчас испытания комплекса находятся на финальной стадии и мы планируем наладить их серийное производство к концу этого года ", - сообщил генеральный конструктор и генеральный директор ГП "ГосККБ "Луч" Олег Коростелев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2020 планируется закупка около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет на 2 млрд грн, - Минобороны. ФОТО

"Вильха" - высокоточные 300-мм реактивные боеприпасы, которые находятся на вооружении подразделений ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ. 

Источник: https://censor.net.ua/n3184631
 
   
 Топ комментарии
 
Ну не одна.
Пару пепелацев L-29 и Су 27 наеб сь , упали. Один космолетчик сразу задвухсотился, второй плавает в целительной мартовской водичке.
Кстати, кацапы вы Черное море копали? Вот и нехе металобрухтом его засорять. Ишь моду взяли. ВСУ досрочно отгружены 28 единиц ракет "Ольха", производства КБ "Луч", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 5834
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Когда уже посмотрим,как сепары горят?
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Совет форумчанПравила форума
 
На жаль реактивний снаряд Вільха-М має дуже погані характеристики, потужність вибухівки бойової частини снаряду сильно зменшилась а відлетіти від балістичної траєкторії за рахунок керованих рулів від ПТРК розробки КБ Луч, масивний і величезний снаряд Вільха-М може не більше ніж на 1,5-2км а це фактично відстань на яку і раніше розлітались некеровані снаряди Смерч під час залпу! Тобто снаряди Вільха-М не отримали якихось якісно нових характеристик, бо старі снаряди Смерча і так знищували все живе в радіусі 2км від балістичної траєкторії! Тобто мільярди гривень які порошенко витратив на Вільху-М виявились бездарно витраченими! Потрібно було прикручувати гнучкі рулі від ПТРК на снаряди РСЗВ Град калібру 122мм, вони мають меншу масу і розміри і їх можна відхилити гнучкими рулями від балістичної траєкторії на значну відстань і така модернізація мала б сенс і корисне застосування! РСЗВ Град з керованими реактивним снарядами могла б одним залпом хірургічно знищити цілі рознесені на кілька кілометрів одна від одної! Град легше сховати біля лінї фронту, Градів багато, відрізнити керовані Гради від некерованих практично неможливо ані з космосу ані з БПЛА, отже є більше ймовірність того що Гради зможуть дійти до вогневих позицій і не будуть знищені ракетно-бомбовим ударом, як Смерчі, яких добре видно з космосу і з БПЛА і які неможливо замаскувати і непомітно розташувати біля лінії фронту, біля державного кордону чи біля узбережжя!
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Ти нам краще розкажи, де твій Онотоль подівся. Щось від нього нічого не чути ні про зраду від єрмаків, ні про сивухині платформи, ні про грандіозні успіхи зелені в боротьбі з корупцією. Чи йому під спідницею в жінки не видно нічого?
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Ему стыдно, что в свое время Вовочку поддержал.
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Он не поддерживал Вовочку .Не нужно брехать
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Потрxібно казати "російські окупанти" "російські свині", сепарів ще в 2015 році знищили чи самі кадрові російські військові чи ЗСУ з добробатами.
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..ну хоть одна приятная новость за неделю!.. ВСУ досрочно отгружены 28 единиц ракет "Ольха", производства КБ "Луч", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 2736
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Ну не одна.
Пару пепелацев L-29 и Су 27 **** сь , упали. Один космолетчик сразу задвухсотился, второй плавает в целительной мартовской водичке.
Кстати, кацапы вы Черное море копали? Вот и нехе металобрухтом его засорять. Ишь моду взяли. ВСУ досрочно отгружены 28 единиц ракет "Ольха", производства КБ "Луч", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 5834
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Шо кацап забыл про чеченских старшеклассниц в ваших скотовозах ? А они оказались ох каким смертоносным оружием для вас ...так шо не сцы . Наша курочка по зёрнышку клюёт а вам говна мало не покажется
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Вчора в тій же новині йшлося про те, що на всі інші області України міжнародні донори гуртом готові виділити лише 38 млн $... ВСУ досрочно отгружены 28 единиц ракет "Ольха", производства КБ "Луч", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 5079
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при Панамском Ольха разрабатывалась и делалась

ЗЕБЕня может только соплю ЗЕльоную на забор сделать
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а сеня кролик деревенский совет вырезал
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Россия вошла в экономическую зону Украины и ведет работы на Одесском газовом месторождении под прикрытием своих военных кораблей. Погранслужба Украины может только фиксировать. Ибо обострять ситуацию запрещено властью Зеленского. Путин продолжает унижать слабое зеленое чмо.
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Кацапы там работы ведут с 2014го года вообще-то - как захватили наши буровые - все это время, я так понимаю, Зеленский запрещал реагировать?
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работы были остановлены Россией сразу, как только Украина подала иск в международный суд. Сейчас вышки расконсервировали.
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Если так, то херово. Но иск ведь не отозвали?
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Не совсем так. Работы были остановлены на украинских платформах. И сейчас никто их не использует. Разве толко в военных целях для наблюдения. О чем были новости уже давным давно. Сейчас цапы подтянули свои платформы.
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А чем обострять-то? Один корвет строился и тот соевое чмо отправило в утиль ради своего москитного флота. В то время только в Керчи на заводе Залив строиться больше десяти боевых кораблей, а некоторые уже построены.
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145 військових перебувають на карантині через підозру на коронавірус. Про це повідомив представник ЗСУ Сергій Моргун
При цьому він наголосив, що в жодного армійця COVID-19 не підтверджений.
"Станом на 26 березня не зафіксовано випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом COVID-19 серед діючих військовослужбовців Збройних Сил України. На ізоляції перебуває - 145 осіб. Кількість особового складу, у яких закінчується термін ізоляції у найближчі 5 діб складає 48 осіб", - заявив Моргун
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Бадьора штукенція. Мені особливо подобається система керування мікро ракетними двигунами (точніше корекція траеторії польоту).
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Как то ушла на второй план тема про Нептун и Гром . 28 единиц это недостаточно .Нужно наращивать количество и темпы производства
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Это ДОСРОЧНАЯ первая партия только.
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А когда уже "третья сила" начнет наносить точечные удары в глубине обороны противника, по скопившейся там технике, штабам? Тем более этому ведь ничего не мешает, их ведь там нет?
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Когда Главнокомандующий (не думайте что сегодняшний ) отдаст такой приказ.
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У США РС і дрони вводяться на озброєння. Виводяться літаки, танки, вертольоти.
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Кто ж тебе скажет сколько их на самом деле...
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Отгружено 28 ракет "Вильха".Названия,фамилии,имена и т.д.,переводу не подлежат!
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Кремлевский комуно-фашист, террорист путлер правильно спланировал захват наших территорией, теперь мы будем выпускать ракеты по своей территории, или они достанут до логова дегенерата путлеру?
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Кремлевский комуно-фашист, террорист путлер правильно спланировал захват наших территорией, теперь мы будем выпускать ракеты по своей территории, или они достанут до логова дегенерата путлеру?
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это хорошо!нужно дясятки тысяч таких!
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А они доделаны вообще? Досрочно это может и не протестировано до конца.
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