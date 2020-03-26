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Все про:имя (29) Национальная гвардия (1344)

 Бригаде Национальной гвардии, которая охраняет президента, присвоено почетное звание "Печерская"

27 бригада Национальной гвардии Украины получила почетное наименование "Печерская", а 9 полку присвоено имя лейтенанта Богдана Завады, героически погибшего в боях с российскими оккупантами в 2014 году.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НГУ.

В сообщении отмечается: "Переименование воплотят согласно указам Президента Украины, которые вступили в силу с 25 марта 2020 года, в которых сказано: "Присвоить 27 бригаде Национальной гвардии Украины почетное наименование "Печерская" и в дальнейшем именовать ее - "27-я Печерская бригада Национальной гвардии Украины", - отмечается в указе №109 / 2020.

Бригада была создана приказом Министра внутренних дел Украины от 03.01.2006 № 2 как 48-й полк для выполнения задач конвоирования, экстрадиции, охраны подсудимых, охраны общественного порядка, участие в осуществлении мероприятий, связанных с прекращением вооруженных конфликтов и провокаций на государственной границе, обеспечения территориальной целостности и суверенитета Украины. В 2009 году полк преобразован в 27-ю бригаду.

С началом вооруженной агрессии на территорию Украины в 2014 году, доукомплектувавшись военнослужащими, призванными по мобилизации на особый период и добровольцами, бригада приняла активное участие в ее отражении в ходе проведения Антитеррористической операции, взяла под охрану объекты критической инфраструктуры, усилила охрану украинско-молдавской границы на приднестровском направлении, продолжила выполнение повседневных служебных задач.

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С 2014 по 2020 годы от воинской части откомандировывалось 43 ротации личного состава на восток Украины для участия в проведении Антитеррористической операции и Операции Объединенных сил.

Военнослужащие бригады выполняли боевые задачи в населенных пунктах Славянск, Краматорск, Мариуполь, Красный Лиман, Дебальцево, Станица Луганская, Бахмут, Золотое, Волноваха, Виноградное, Попасная, Евсуг, Углегорск, Мироновское, Логвиново, Марьинка, Авдеевка и других .

В ходе боевых действий погибли 25 военнослужащих воинской части, 118 получили ранения.

За время Антитеррористической операции и Операции Объединенных сил половина личного состава бригады получили статус участника боевых действий, 181 военнослужащий награжден государственными наградами.

Боевое знамя воинской части вручено 24 августа 2015 года.

Сейчас подразделение воинской части на постоянной основе входит в состав Объединенных сил и выполняет задачи по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии в районе боевых действий на востоке Украины".

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В пресс-службе также отметили: "Другим указом №108 / 2020 Президент присвоил имя Героя Украины лейтенанта Богдана Завады 9-му полку оперативного назначения Нацгвардии и постановил в дальнейшем именовать его - "9-й полк оперативного назначения имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады" (командира роты 9 полка, погибшего под обстрелами).

Полк был создан приказом Министра внутренних дел Украины от 01.06.1994 № 025, как полк специального назначения, реорганизованный в 2014 году в полк оперативного назначения для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности , а также во взаимодействии с правоохранительными органами - по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечения террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций.

В марте-мае 2014 г. личный состав воинской части выполнял служебно-боевые задачи по пресечению массовых нарушений общественного порядка и проявлений сепаратизма в городах Луганске и Донецке, а в июне-июле в Славянске.

Военнослужащие полка принимали участие в боевых действиях у Саур-Могилы, были задействованы в специальных операциях по освобождению Красного Лимана, Ямполя, Николаевки Донецкой области, обезвреживали диверсионно-разведывательные группы противника под Мариуполем.

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16 июля 2014 г. у приграничного села Мариновка в Донецкой области в бою с превосходящими силами и бронетехникой противника, прикрывая товарищей, подбив вражеский БТР погиб командир роты 9 полка лейтенант Богдан Завада, удостоенный в дальнейшем звание Герой Украины (посмертно).

С 2014 по 2020 годы военной частью осуществлено 17 ротаций личного состава на восток Украины для участия в проведении антитеррористической операции и операции Объединенных сил.

В ходе боевых действий погибло 3 военнослужащих воинской части, 3 получили ранения.

За время антитеррористической операции и операции Объединенных сил 1931 военнослужащий получил статус участника боевых действий, 29 награждены государственными наградами.

Боевое знамя воинской части вручено 24 августа 2015 г.

Личный состав полка продолжает выполнять служебно-боевые задачи по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований и предотвращения распространения кризисной ситуации военного характера"

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Источник: https://censor.net.ua/n3184623
 
   
 Топ комментарии
 
Трус уклонист награждает героев...сюр
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извините, но "Печерская" в народе - матерное слово Зеленский присвоил 27-й бригаде и 9-му полку Национальной гвардии почетные наименования - Цензор.НЕТ 5895

этот (эти) дебилы Шифера-Ермаки-Зеленские даже патриотическое название не могут придумать.
назовите уже

Бригада "Не все ли равно" Зеленский присвоил 27-й бригаде и 9-му полку Национальной гвардии почетные наименования - Цензор.НЕТ 2548
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это не Сюр....
Сюр это то, что они принимают от него награждения...
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это не Сюр....
Сюр это то, что они принимают от него награждения...
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извините, но "Печерская" в народе - матерное слово

этот (эти) дебилы Шифера-Ермаки-Зеленские даже патриотическое название не могут придумать.
назовите уже

Бригада "Не все ли равно" Зеленский присвоил 27-й бригаде и 9-му полку Национальной гвардии почетные наименования - Цензор.НЕТ 2548
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хотя, эта бригада может заслужить название "Печерская", если организует путч и возьмет штурмом Оффис преЗика и прочие его конторы на Печерске Бригаде Национальной гвардии, которая охраняет президента, присвоено почетное звание "Печерская" - Цензор.НЕТ 742
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От весь час виникало питання, а чому ж в русском супєрдрєвнєм язикє, немає слова ПЕЧЕРА?
А в мові, «вьідуманном австрійскім Генштабом», є?
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В преддверии голосования по земле.Совпадение. Зеленский присвоил 27-й бригаде и 9-му полку Национальной гвардии почетные наименования - Цензор.НЕТ 9666
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там в натуре блатное место..как еще оттуда не выкинули служивых- удивляюсь...)
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після того, як "прославився" печерський суд, звання "печерський" якесь зашкварне стало
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надо, а чего так, где лисопед и никаких кортежей, где всё это пропало.
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у зебилов память как у золотой рыбки же.
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Всратися....А,чом не Конча-Заспівська Бригаде Национальной гвардии, которая охраняет президента, присвоено почетное звание "Печерская" - Цензор.НЕТ 7118
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С таким названием там должен быть отдельный полк спецназа МВД.
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З перевтомленими в кабаках й з шльондрами,все буває
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Це ,ж направах дивізіїїЯк підказали - скінчив-заспівав
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Конча-Заспівська вони залишили для тих, хто кончає - і одразу засинає
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Название соответствует, так бригада создана исключительно для охраны"печерских" небожителей. От кого? Вопрос риторический...
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на ім'я печерського суду ?

конча-заспівська бригада теж буде ?
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Хорошую вещь придумал Турчинов. Знал что первым делом надо обезопасить власть.
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Українську владу.
Бо як нема української, тут, як тут, азєопська.
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Какая разница какая. Насмотрелся Турчинов на Майдан, очко играло.
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Украинская власть не боится народа, или боится? Зачем им после Майдана понадобилась целая армия охранников?
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Оманская больше бы подошло...
Осел оманский...и бригада должна быть оманская...
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Батальоны из состава бригады следует назвать "Иванковичский", "Конче-Засповский", "Александровский"...
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В Кривому Розі вевешників гоблінами називали. Не знаю,як зараз.
Зеленський присвоїв 27-й бригаді і 9-му полку Національної гвардії почесні найменування - Цензор.НЕТ 7700
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главное что бы вiслюка не упустили из виду, когда за ним придет народ.
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Пещерный суд уже есть.
А теперь еще и Пещерная Гвардия (слово "Нац" лишнее)
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