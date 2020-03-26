EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  3883  25
Материалы по теме:
Все про:карантин (1435) Одесса (5961) COVID-19 (2099) коронавирус (794)

 Трое зараженных коронавирусом одесситов вернулись в Украину из Италии и Германии, - ОГА

Трое одесситов, у которых подтвердили заражение коронавирусом, вернулись в Украину из Италии и Германии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

Ссылаясь на информацию департамента здравоохранения ОГА, он отмечает, что информация о них поступила вчера вечером.

"Двое пациентов – супруги – были госпитализированы после возвращения из Италии. У них появился кашель, слабость и повышенная температура. ПЦР-тестирование подтвердило наличие COVID-19", - сообщил Куцый.

Еще один пациент госпитализирован в Одесскую городскую клиническую инфекционную больницу. Этот мужчина вернулся в Украину из Берлина (Германия). После появления соответствующих симптомов он обратился к медикам.

В ОГА отметили, что каждом случае эпидемиологи установили круг контактных лиц и предупредили их о необходимости самоизоляции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Одессе продукты из закрытых на карантин детсадов и школ передадут многодетным семьям и малообеспеченным

Напомним, по состоянию на утро 26 марта в Украине зафиксировано 43 новых случая COVID-19, всего подтверждены 156 случаев.

Источник: https://censor.net.ua/n3184622
 
 
 Топ комментарии
 
На злобу дня - Так вот он какой, этот год Крысы: 1. Сидим по норам. 2. Днем спим. 3. Стаскиваем в норы пищу, где её пожираем. 4. Увидев человека, прячемся. Трое зараженных коронавирусом одесситов вернулись в Украину из Италии и Германии, - ОГА - Цензор.НЕТ 5183
 показать весь комментарий
 
К зеленому мародеру на банковую в кабинет на обсервацию
 показать весь комментарий
 
Держслужбовці с шопингу вернулись?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
К зеленому мародеру на банковую в кабинет на обсервацию
 показать весь комментарий
 
 
Україною повзе небеспечний вірус Зе Трое зараженных коронавирусом одесситов вернулись в Украину из Италии и Германии, - ОГА - Цензор.НЕТ 9470
 показать весь комментарий
 
 
Держслужбовці с шопингу вернулись?
 показать весь комментарий
 
 
На злобу дня - Так вот он какой, этот год Крысы: 1. Сидим по норам. 2. Днем спим. 3. Стаскиваем в норы пищу, где её пожираем. 4. Увидев человека, прячемся. Трое зараженных коронавирусом одесситов вернулись в Украину из Италии и Германии, - ОГА - Цензор.НЕТ 5183
 показать весь комментарий
 
 
где там ГБР, пусь покажет двоечница, какая она независимая, тут вполне реальные статьи для Зеленского за госизмену и диверсию. Это не не высосанные с писи Портнова обвинения против Пороха.
 показать весь комментарий
 
 
итого...
1 из сша,1 из германии,2 из италии
 показать весь комментарий
 
а теперь прикиньте, если бы 3 недели назад, Украина закрыла все граници для туристов и гастербайтеров, и не впускала бы в страну без принудительной резервации на 2 недели. это сколько ж миллиардов долларов можно было бы сэкономить, и стольким тысячам людей спасти здоровье! я уже не говорю, что экономического кризиса не было бы вообще в стране.

вобщем, безмозглого квартального идиота и его тупорылую шоблу - на нары!
 показать весь комментарий
 
 
так в том то и дело, что как только туристы и гастербайтеры узнаю, что их будут держать по 2 недели, например в школах, то желающих возвращатся уменьшится на 90%. а разместить 10000 человек на всю страну не составляет трудности.
 показать весь комментарий
 
 
Для того что бы разместить 10 000,а это не мало,должен быть хотя бы план на случай вот таких ситуаций.План это и место, и штатное расписание, и финансирование и тд.Главное, это должно было быть сделано давно,сейчас уже невозможно.
Кто их будет за границей содержать,а с учётом,что это наши граждане подпадающие под нашу КУ,делайте выводы.
Надежда только на самосознание и ответственность прибывших перед обществом.
 показать весь комментарий
 
У нас бы не было вируса если б не туристы и заробитчане...
 показать весь комментарий
 
 
зачем сюда они все прут? там что закрываются все предприятия одновременно..тогда понять можно.Или все-таки они думают что здесь нет вируса? и они переседят...Но шанс выжить там у них больше..
 показать весь комментарий
 
если их там где они отдыхали или жили засекут на вирус, то сидеть будут в помещении как миленькие. Поэтому они это усекли и решили уехать туда где идиоты при власти, которые не будут их две недели держать по домам.Даже проверять не будут. А они будут и дальше заражать население, которое не выезжало никуда, а потом удивляются почему заражаются.
 показать весь комментарий
 
 
А хто міг розкидати коронавірус по світу? Хто таку "благодійну" акцію може провести? Є тільки три варіанти: Китай, Росія і КНДР. А якщо побачити, хто розкидував по Європі "новічок", то і видумувати нісого не потрібно. А підводити націю до того, що то піндоси і туди не варто їздити.
 показать весь комментарий
 
Интересно, почему этих "предупредили о самоизоляции", а тех, которые в Александровской - держат в палатах даже после выздоровления?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх