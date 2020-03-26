 Мы предлагаем на период карантина перевести судебные заседания в онлайн-режим, - замглавы ВСП Маловацкий

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал заместитель главы ВСП Алексей Маловацкий.

По словам Маловацкого, сейчас Верховной Раде необходимо внести изменения в процессуальное законодательство, и дать возможность судьям и судам осуществлять правосудие в режиме реального времени через сеть Интернет. То есть, чтобы судебное заседание происходило в онлайн-режиме, и сторонам не нужно было ехать в суд.

"Если судья находится в зале заседаний, то другие стороны физически могут там не присутствовать. Они заходят на площадку ЕСИТС, регистрируются в личном кабинете, получают пароль и участвуют в процессе в удаленном режиме, - объясняет он. – Речь идет о том, чтобы люди могли, не выходя из дома, это делать. Такие технические возможности есть. Когда говорят, что видеосвязь возможна только, если человек приходит в суд, это неправда. По уголовным производствам же проводятся слушания в условиях следственных изоляторов, почему по другим нельзя? Мы хотим это внедрить, чтобы обезопасить людей. Электронная система помогает идентифицировать лицо, с этим не должно быть проблем.

Если же нужно подать дополнительные документы к уже имеющимся материалам дела, их надо отсканировать и переслать в электронном виде".

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Высший совет правосудия обратился к главе государства с просьбой внести соответствующий законопроект, как неотложный.

Также перед Государственной судебной администрацией поставили задачу урегулировать все технические вопросы. Закончить надо до 1 мая. "Система работает в тестовом режиме, пока они не могут одновременно обеспечить слушание дел по всем судам, но должны это технически отрегулировать, - отметил замглавы ВСП. – Попросили их также обеспечить бесперебойную работу Единого госреестра судебных решений, с этим сейчас периодически возникают проблемы".

Как пояснил Маловацкий, правосудие не прекращает осуществляться, но в период карантина рассматриваются только неотложные дела. На заседании все используют средства индивидуальной защиты.

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Он также уточнил, что для оперативного решения текущих вопросов в условиях пандемии Высшим советом правосудия создан координационный совет, куда вошли: глава ВСП, председатель Верховного Суда, министр юстиции, Генеральный прокурор и глава Комитета ВР по вопросам правовой политики.