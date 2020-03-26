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Все про:КГГА (2365) Киев (18808) надбавки (18) врачи (688) Гинзбург (10)

 Киевские врачи будут получать ежемесячные надбавки до конца года

Врачам Киева обеспечили муниципальные надбавки до конца года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", это предусмотрено внесенными сегодня Киевсоветом изменениями в городскую целевую программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022 годы в части финансирования текущего года.

Директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, которая докладывала по этому вопросу в сессионном зале, заявила, что решение подготовлено с учетом изменений в Бюджетный кодекс, 89-й и 90-й статьями.

"В городскую программу внесены изменения, согласно которым медработникам будет обеспечиваться ежемесячная безвозвратная финансовая помощь в связи с переходом на другую форму оплаты труда. То есть это идет речь, что в такой форме муниципальная надбавка будет продолжаться. Врачам - в объеме 4 тыс. грн, специалистам с базовым и неполным высшим образованием - 3 тыс. грн, младшему медперсоналу - 1 тыс. грн", - сказала Гинзбург.

По ее данным, финансирование программы на текущий год с этой целью сегодняшним решением увеличено на 984 млн грн.

"Это включительно всем до конца года: для 9 тыс. 157 врачей, 14 тыс. 698 специалистов с базовым и неполным образованием и 8 тыс. 949 младшего медперсонала", - сказала руководитель департамента.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184618
 
 
 Топ комментарии
 
Це,незамінить відсутність біозахисту.Без останнього ніхто,з них недоживе до кінця року Киевские врачи будут получать ежемесячные надбавки до конца года - Цензор.НЕТ 6115
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Забота о врачах уйдет вместе с истерикой.
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А районним, а міським, а сільським.......?
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И это чмо высмеивало Кличко в своих выступлениях!
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Це,незамінить відсутність біозахисту.Без останнього ніхто,з них недоживе до кінця року Киевские врачи будут получать ежемесячные надбавки до конца года - Цензор.НЕТ 6115
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Забота о врачах уйдет вместе с истерикой.
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Интересно, какая тут сдача интересов Украины?
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Почему только киевские врачи? А остальные врачи пусть работают за копейки и рискуют своей жизнью?
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Я понимаю, но есть и другие города и села по всей Украине, почему Кабмин всем не повышает? Что это за дискредитация - В Киеве все , а в других областях шаром покати.
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Местный бюджет.
Была децентрализация, барыга вводил, но пиплу это не понравилось.
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Приди к своим депурастам и задай вопрос, клоун! Киевские врачи будут получать ежемесячные надбавки до конца года - Цензор.НЕТ 121
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А районним, а міським, а сільським.......?
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Приймає подібне місцева влада і робите доплати лікарям.
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А з місцевих бюджетів йде вимивання через бюджетний кодекс .
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головне для них - дожити до кінця року
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А почему только киевские? А Черновцы, Житомир, Ивано-Франковск (хотябы там, где работают с особо опасной инфекцией) - они не заслуживают? ( Своими жизнями и здоровьем). Иди дело в том, что они не слишком приближенные к ВИП-пациентам? Хорошо призывать вспомнить о клятве Гиппократа - а о людях можно и не вспоминать?
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Местный бюджет.
Была децентрализация, барыга вводил, но пиплу это не понравилось.
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Приняли местные власти. Кто виноват, что остальным городам покую? Ах, да, Зеленский же! Киевские врачи будут получать ежемесячные надбавки до конца года - Цензор.НЕТ 9125
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история из Латвиискои среды - заболел корной один депутат, но перед этим депутаты проголосовали, что нет необходимости во время карантина платить больше работникам медицины - прилитела ответка, медики думает возможно во время болезни пациента-депутата не стоит напрегатся, не надо лечить
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