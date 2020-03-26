 Киевские врачи будут получать ежемесячные надбавки до конца года

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", это предусмотрено внесенными сегодня Киевсоветом изменениями в городскую целевую программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022 годы в части финансирования текущего года.

Директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, которая докладывала по этому вопросу в сессионном зале, заявила, что решение подготовлено с учетом изменений в Бюджетный кодекс, 89-й и 90-й статьями.

"В городскую программу внесены изменения, согласно которым медработникам будет обеспечиваться ежемесячная безвозвратная финансовая помощь в связи с переходом на другую форму оплаты труда. То есть это идет речь, что в такой форме муниципальная надбавка будет продолжаться. Врачам - в объеме 4 тыс. грн, специалистам с базовым и неполным высшим образованием - 3 тыс. грн, младшему медперсоналу - 1 тыс. грн", - сказала Гинзбург.

По ее данным, финансирование программы на текущий год с этой целью сегодняшним решением увеличено на 984 млн грн.

"Это включительно всем до конца года: для 9 тыс. 157 врачей, 14 тыс. 698 специалистов с базовым и неполным образованием и 8 тыс. 949 младшего медперсонала", - сказала руководитель департамента.

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