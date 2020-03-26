 На Ивано-Франковщине коронавирус выявлен у местного священника

Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач области Руслан Савчук, информирует Цензор.НЕТ.
По словам чиновника, коронавирус подтвердили у священника из Надвирнянского района. Сейчас заболевший находится в состоянии средней тяжести, но оно улучшается.
"Богослужений в последнее время он не проводил. Был лишь небольшой крестный ход. Контактный круг лиц определен", - заявил Савчук.
ще збираються.
Помер старый батюшка РПЦ МП. На его место назначили молодого священника. В первый же день приходит к нему на исповедь мужик:
- Батюшка, грешен я сильно....
- А в чём грех твой, сын мой?
- Мой грех - мужеложство, батюшка...
Тут молодой батюшка с ужасом понимает, что не знает, что назначается во искупление такого греха. Сколько раз помолиться грешному, сколько свечек поставить и кому?
Выбегает он в церковный двор, а там паренёк-дворник метлой работает... батюшка к нему:
- Отрок! Не помнишь ли ты, что покойный батюшка давал за мужеложство?
- Ну как что? Когда пирожок, а когда и яблочко...
ну хоть самому идти в попы то)