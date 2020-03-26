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 На Ивано-Франковщине коронавирус выявлен у местного священника

В Ивано-Франковской области заражение коронавирусом выявлено у местного священника.

Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач области Руслан Савчук, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, коронавирус подтвердили у священника из Надвирнянского района. Сейчас заболевший находится в состоянии средней тяжести, но оно улучшается.

"Богослужений в последнее время он не проводил. Был лишь небольшой крестный ход. Контактный круг лиц определен", - заявил Савчук.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184617
 
 
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Згадався анекдот На Ивано-Франковщине коронавирс выявлен у местного священника - Цензор.НЕТ 9734

Помер старый батюшка РПЦ МП. На его место назначили молодого священника. В первый же день приходит к нему на исповедь мужик:
- Батюшка, грешен я сильно....
- А в чём грех твой, сын мой?
- Мой грех - мужеложство, батюшка...
Тут молодой батюшка с ужасом понимает, что не знает, что назначается во искупление такого греха. Сколько раз помолиться грешному, сколько свечек поставить и кому?
Выбегает он в церковный двор, а там паренёк-дворник метлой работает... батюшка к нему:
- Отрок! Не помнишь ли ты, что покойный батюшка давал за мужеложство?
- Ну как что? Когда пирожок, а когда и яблочко...
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небольшой крестный ход с небольшим облобызаньем мощей - типичный признак небольших моцковских молебных домов.
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незабувайте,що,вони Соціальні працівники й зоні підвищеного ризику! Без біозахисту
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Нічого, поп'є свяченої водички та й вилікується... незрозуміло тільки, чому раніше не вживав?
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Якщо,масоване інфікування, ніяка святість недопоможе
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Раз не пишут какой церкви, значит ПЦУ или УГКЦ.
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Священик мабуть ПЦУ. Шкода. Швидкого йому одужання.
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Крестными ходами, как собственно и службами, сейчас только москальский перетрахат занимается.
На Івано-Франківщині коронавірус виявлено у місцевого священника - Цензор.НЕТ 1664
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Невеличка хресна хода, дб...., тепер всіх ходоків треба перевіряти.
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в нас по району МП людей водив.
ще збираються.
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Нам легше, МП в загоні, тільки в румунських районах добре себе почуває, на водохреща на багатьох воротах таблички " МП не турбувати".
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Згадався анекдот На Ивано-Франковщине коронавирс выявлен у местного священника - Цензор.НЕТ 9734

Помер старый батюшка РПЦ МП. На его место назначили молодого священника. В первый же день приходит к нему на исповедь мужик:
- Батюшка, грешен я сильно....
- А в чём грех твой, сын мой?
- Мой грех - мужеложство, батюшка...
Тут молодой батюшка с ужасом понимает, что не знает, что назначается во искупление такого греха. Сколько раз помолиться грешному, сколько свечек поставить и кому?
Выбегает он в церковный двор, а там паренёк-дворник метлой работает... батюшка к нему:
- Отрок! Не помнишь ли ты, что покойный батюшка давал за мужеложство?
- Ну как что? Когда пирожок, а когда и яблочко...
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небольшой крестный ход с небольшим облобызаньем мощей - типичный признак небольших моцковских молебных домов.
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Перк захисту "отъ всякія моровыя язвы" чомусь лаганув.
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Я всегда негативно относился к подобного рода шествиям,но вот гляди ж ты-и от маленького крестного хода бывает польза.Аминь.
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Бог - Сын Человеческий . У него тоже карантин .
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какого хера, богодельни не позакрывали до сих пор? Иисус же говорил, чтобы молится можно не ходить в церковь.
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Где их учат то? Ведь так просто сотворить заклинание и наложить щит из святкового уха))
ну хоть самому идти в попы то)
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