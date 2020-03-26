 Глава Минздрава Румынии подал в отставку после того, как число заболевших коронавирусом превысило тысячу

Об этом сообщает "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.
На сегодня в Румынии обнаружено 123 новых случая коронавируса, за последние сутки 4 человека умерли, в результате чего общее количество заболевших составляет 1029, количество погибших - 18.
После отставки главы Минздрава Костача на фоне критики действий его министерства в борьбе с коронавирусом президент Йоханнис назначил заместителя министра Нелу Татару на его место.
Медики заявляют, что не имеют достаточно тестов и оборудования - на данный момент проверено около 16 000 человек.
16 марта Румыния объявила чрезвычайное положение и 25 марта ввела "тотальный карантин", привлекая военных.
Дуже ж хотів коронавирусом прихворіти.
чет Авакян вспомнился....
пинают его все страной с должности за многочисленный криминал уже больше 5-ти лет.., а он только укрепляется...
Или предложит как на рАсии - "лечится" корой дуба, боярышником и подорожником!