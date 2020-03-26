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 Глава Минздрава Румынии подал в отставку после того, как число заболевших коронавирусом превысило тысячу

Количество инфицированных коронавирусом в Румынии превысило тисячу спустя месяц после первого подтвержденного случая COVID-19. На фоне этой статистики министр здравоохранения страны подал 26 марта в отставку.

Об этом сообщает "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

На сегодня в Румынии обнаружено 123 новых случая коронавируса, за последние сутки 4 человека умерли, в результате чего общее количество заболевших составляет 1029, количество погибших - 18.

После отставки главы Минздрава Костача на фоне критики действий его министерства в борьбе с коронавирусом президент Йоханнис назначил заместителя министра Нелу Татару на его место.

Медики заявляют, что не имеют достаточно тестов и оборудования - на данный момент проверено около 16 000 человек.

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16 марта Румыния объявила чрезвычайное положение и 25 марта ввела "тотальный карантин", привлекая военных.

Источник: https://censor.net.ua/n3184614
 
 
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Коли у нас міністр охорони здоров'я подасть у відставку?
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Коли його бажання здійсниться)
Дуже ж хотів коронавирусом прихворіти.
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К нам это не относится . У нас другие традиции .
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ага...
чет Авакян вспомнился....
пинают его все страной с должности за многочисленный криминал уже больше 5-ти лет.., а он только укрепляется... Глава Минздрава Румынии подал в отставку после того, как число заболевших коронавирусом превысило тысячу - Цензор.НЕТ 6283
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У нас только после миллиона Минздрав на героя из рук Зели может рассчитывать.
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Міг би просто сказати що румуни 65+ помруть і працювати далі.
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Наш зелёный министр ЗдравоНЕхранения, не собирается в отставку?
Или предложит как на рАсии - "лечится" корой дуба, боярышником и подорожником!
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емцу тоже до отставки недолго - ну год, по самым оптимистичным прогнозам. ему уже 64, нефиг на него дорогостоящие лекарства переводить. всё равно скоро ему подыхать.
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Даремно, в даному випадку...Від нього опосередковано залежить картина перебігу єпідемії в його країні... Глава Минздрава Румынии подал в отставку после того, как число заболевших коронавирусом превысило тысячу - Цензор.НЕТ 4564
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