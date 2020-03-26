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Все про:Кожара (313) суд (22982)

 Жена экс-главы МИД Кожары пыталась отобрать пистолет у Старицкого, - адвокат

Жена подозреваемого экс-министра иностранных дел Леонида Кожары Марина Козерод заявила, что пыталась отобрать пистолет у экс-директора канала "Интер" Сергея Старицкого, который погиб в их доме 21 февраля.

Соответствующее заявление зачитал адвокат Кожары во время заседания Шевченковского районного суда Киева, который избирает меру пресечения подозреваемому, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

В частности, адвокат сказал, что Марина Козерод написала "заявление о совершении правонарушения - казуса".

По ее словам, 21 февраля она и ее муж около 14:45 принимали в гостях Старицкого. Он был близким другом Кожары с 1980 года, общение между ними было близким.

"Начиная с 15 часов, мой муж и Старицкий начали употреблять алкоголь, атмосферу была непринужденная и дружеская", - говорится в заявлении.

По словам жены, Кожара поддерживал Старицкого во время его развода. Около 21:20 Старицкий, по словам жены экс-министра, пребывал у них в гостях и был в состоянии сильного алкогольного опьянения. По его словам, якобы в 22 часов его должен был забрать водитель и отвезти домой.

"С 21 и 22 часов в правой руке Старицкого я увидела пистолет. Мой муж на той момент находился на втором этаже дома", - говорится в заявлении.

Далее адвокат не стал зачитывать, но в конце отметил, что "Марина Борисовна пыталась отобрать пистолет от Старицкого".

По словам прокурора, следствие не получало такого заявления.

Адвокат также попросил суд допросить Марину Козерод, поскольку ее так и не допрашивали во время расследования, суд удовлетворил это ходатайство.

Также суд удовлетворил ходатайство защиты о допросе еще одного свидетеля - Жанну Билу, которая, по словам адвоката, знала об отношениях Кожары и Старицкого. Она была допрошена следствием.

Кроме этого, суд отказал в допросе следственной Киево-Святошинского отдела полиции Светланы Веселой, которая ранее проводила расследование.

Напомним, 25 марта, экс-министр иностранных дел Леонид Кожара, в доме которого месяц назад был убит бизнесмен Сергей Старицкий, задержан правоохранителями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Расследование убийства Старицкого тормозится, и это дает основания полагать, что кто-то мешает правоохранителям действовать, - адвокаты

Источник: https://censor.net.ua/n3184612
 
 
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Да понятно что там убийство по неосторожности, но ведь все равно убийство. Водка - зло...
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А можно на водяру свалить? По пьяне мол, не хотел по трезвяне. Срок условно и все дела. первый раз ведь.
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У них свои проблемы , у нас свои . Бухать надо меньше .
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Да! пыталась предотвратить самоубийство, случайно выстрелив с расстояния в два метра.
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Далее адвокат не стал зачитывать, но в конце отметил, что "Марина Борисовна пыталась отобрать пистолет от Старицкого".

Пи2дец какой-то.
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Зараз якось не дуже цікаво яким чином один пацюк другого замочив.
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мені оцю всю януківську дрисню не шкода ані трішечки
нехай перестріляються вщент
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учитывая то, шо она была в соседней комнате - у неё длинные руки! не ушёл таки от них старицкий!
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Скоріше за все понапивалися і хтось випадково бахнув...
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Но он вырвался и "застрелился"...( хотя ну кто Кожару посадит.. он же из вип персон, а для таких у нас и лечение отдельное и суды с "пониманием")
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дали б їм зранку кожному по пістолету, менше б ватного лайна небо коптило
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"Начиная с 15 часов, мой муж и Старицкий начали употреблять алкоголь, атмосферу была непринужденная и дружеская", - говорится в заявлении.
По словам жены, Кожара поддерживал Старицкого во время его развода. Около 21:20 Старицкий, по словам жены экс-министра, пребывал у них в гостях и был в состоянии сильного алкогольного опьянения."
Нехило рыги бухают- 6 часов подряд: другие бы сдохли от такой пьянки без всякого пистолета. Жена экс-главы МИД Кожары пыталась отобрать пистолет у Старицкого, - адвокат - Цензор.НЕТ 1802
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Опаа... Версия "самоубийства" после месяца торгом и миллиона кэшэм отпала сама собой ввиду полной неадекватности, даже в насквозь коррумпированных органах не нашлось идиота, который бы взялся за эту туфту... И тут новые вводные через месяц... А статью за лжесвидельство кто-то изымал из нашего кодекса? Женушки срок корячится, - вопрос только, - какой?!
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ну, приперло - і придумали дуже непогану версію
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Лучше б она пыталась отобрать у него гранату и всё это змеиное кубло настиг "несчастный случай". Жена экс-главы МИД Кожары пыталась отобрать пистолет у Старицкого, - адвокат - Цензор.НЕТ 125
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Вводила следсвие по ложному пути. Сначала ушла в комнату а теперь пыталась отобрать - ВИНОВНА!
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Забавная версия. И что, Шарии - Петушарии не будут гримасничать по этому поводу ? А чего ? Отличный ведь повод ! Хотя да, кто ж на своего хозяина рыга будет гавкать ...
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я фігею! якщо самогубство, то мають бути сліди чого? - а Пороху! на обличчі та одязі.
Якщо був страшний убивець, то сліди пострілу будуть розташовані по іншому!
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