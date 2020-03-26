 Кабмин на 41% сократил расходы Минкульта, а сокращение бюджета МВД равно нулю, аппарат ВР и Офис генпрокурора только 2%, - Бородянский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Бородянский отметил: "Цифры для размышлений, какую страну строит новое правительство

Увеличивает расходы общего фонда бюджета на 96 млрд. гривен, на 41% сокращает гуманитарную сферу (МКМС) и почти неизменными оставляет расходы на Аппарат Верховной Рады Украины, Государственное управление делами, Офис Генерального прокурора, Министерство внутренних дел Украины.

Сокращение расходов на гуманитарную сферу - 13,4 млрд. гривен (МКМС + МОН). Расходы на сферы МКМС уменьшаются на 6,4 млрд. гривен или на 41%. Финансирование спорта (без учета Олимпиады) сокращается на 43%!

На 100% сокращаются (то есть уничтожаются) все программы УКФ, УИК, Госкино, Гостуризма, останавливается строительство музея Голодомора, музея Небесной Сотни, не создается музей современного искусства.

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