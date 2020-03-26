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 Политика Украины, Экономика
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 Кабмин на 41% сократил расходы Минкульта, а сокращение бюджета МВД равно нулю, аппарат ВР и Офис генпрокурора только 2%, - Бородянский

Экс-глава Министерства культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил о том, что именно в этом министерстве Кабмин урезал бюджет больше всего.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Бородянский отметил: "Цифры для размышлений, какую страну строит новое правительство

Увеличивает расходы общего фонда бюджета на 96 млрд. гривен, на 41% сокращает гуманитарную сферу (МКМС) и почти неизменными оставляет расходы на Аппарат Верховной Рады Украины, Государственное управление делами, Офис Генерального прокурора, Министерство внутренних дел Украины.

Сокращение расходов на гуманитарную сферу - 13,4 млрд. гривен (МКМС + МОН). Расходы на сферы МКМС уменьшаются на 6,4 млрд. гривен или на 41%. Финансирование спорта (без учета Олимпиады) сокращается на 43%!

На 100% сокращаются (то есть уничтожаются) все программы УКФ, УИК, Госкино, Гостуризма, останавливается строительство музея Голодомора, музея Небесной Сотни, не создается музей современного искусства.

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Кабмин на 41% сократил расходы Минкульта, а сокращение бюджета МВД равно нулю, аппарат ВР и Офис генпрокурора только 2%, - Бородянский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184611
 
 
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Надежда на Авакова. Может, не даст гнать подсрачниками до Ростова. Только до Белгорода.
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Ніяких Ростовів. Прямо у ВІП палаті запхати в анатомічний мішок і бандеролью до Куршевеля.
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Аваков должен болтаться на соседней ветке
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Ну по перше ще не скоротив ..Бо за це повинна проголосувати Рада .!
Так а чому *колишні * всі після звільнення стають такими *зарозумними * !?
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я думаю, що коли вчителя замість своїх 4к зелені отримають на 5% менше, нічого страшного із ними не станеться!
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Не обеднеют...Страна панимаешь в кризисе...
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Не жили богато - нечего им и начинать ...
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А вообще то это скотство. То есть манипуляция мнением. С таким же успехом можно сказать- космонавтам урезали финансирование до минимума, а ментам нет. Проблема не в урезании ещё кому нибудь, проблема где взять туда, куда не хватает. А вот с этим жопа. Зееелёная...
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Зато "УКРНАФТА" вся в "шоколаде" ... Какое интересное словосочетание Кабмин на 41% сократил расходы на Министерство культуры, молодежи и спорта, а сокращение бюджета МВД равно нулю, - Бородянский - Цензор.НЕТ 1963
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це при тому, що вони можуть легко від зарплатні відмовитись, бо достатньо заробляють на наркотиках, іграх, проституції та різноманітних кришуваннях-рекетах
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Блиииинннн - так у них еще и зарплата есть
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Аваков- мальчонка смышлёный и развитой не по годам- вовремя сообразил что : «01.04.19 Зеленский - порядочный человек из другого мира, - Аваков» .Паренька заприметил хозяин Зеленского: Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД./ «Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский.
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Вот я не представляю шо они будут делать через месяц когда у большинства обсерируемых закончатся деньги а одуванчики еще не вылезут? Шо они будут сокращать?
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А фінансування Офісу Президента скорочення теж не торкнулося? І чому я не здивований?
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элитных собак надо держать хорошо прикормленными, а рядовых - относительно упитанными, тк не известно когда может повторится мороз 2014 и есть ли еще свободные места на рублевке.
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