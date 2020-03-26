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 Политика Украины
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Все про:Азербайджан (301) Алиев (75) Зеленский (5004)

 Зеленский по телефону обсудил с президентом Азербайджана Алиевым совместные усилия по борьбе с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент проинформировал собеседника о мерах, предпринимаемых Украиной с целью противодействия распространению коронавируса и сохранения здоровья людей.

Зеленский выразил Алиеву благодарность за содействие со стороны Азербайджана в вопросе эвакуации украинцев. Он также поблагодарил за то, что азербайджанские инвесторы и большой бизнес, несмотря на сложную ситуацию, продолжают свою деятельность в Украине и реализует важные проекты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский по телефону обсудил с президентом Швейцарии Зоммаругой совместное производство в Украине аппаратов ИВЛ

Президенты договорились о дальнейшей координации усилий и помощи в вопросе преодоления пандемии коронавируса и ее последствий.

Источник: https://censor.net.ua/n3184610
 
 
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Обсуждения, штабы, координационные советы, меморандумы, совещания...

Реальной работы - НОЛЬ !!!
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А в Куршавель? Скока усилий надо...Это вам не цацки пецки пургу гнать по ютюбу.
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А зачем президенту Азербайджана общаться с нашим писюнистом?
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Ну как же.Поблагодарил за беспрепятственный пропуск и трудоустройство азеров на рынках Украины. Зеленский по телефону обсудил с президентом Азербайджана Алиевым совместные усилия по борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9974
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Да! Вот токо с президентом Азербайджана. Может он не в курсе еще шо президент Украины - просто Кловун.
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Какие усилия,какой телефон?Делом займитесь-российский флот,как у себя дома,хозяйничает. Зеленский по телефону обсудил с президентом Азербайджана Алиевым совместные усилия по борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9893
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странно, я думал, что сейчас презедент сейчас обзванивает иностранных поставщиков материалов и спецсредств защиты для поставки в Украину.
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Типа мы не под Путиным, самостоятельные политики. Курим папиросы, отвечаем на вопросы.
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Вообщем, пишите как было на самом деле: "десятку до зарплаты взаймы просил"!
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Зеленский беспорядочно и, главное, бестолково мечется, как раненый в яйца кабан. Потом пропадает где-то-отлеживается.
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