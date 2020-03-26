 Жители оккупированного Крыма не воспринимают коронавирус как реальную угрозу, а у нас нет информации о состоянии медицины на полуострове, - Чийгоз

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил нардеп Ахтем Чийгоз.
"Сегодня мы пытаемся через любые возможности достучаться до крымчан, ведь они из-за постоянного нахождения в зоне риска, из-за постоянной пропаганды России ведут себя опасно. Не чувствуют и не воспринимают коронавирус как реальную угрозу", - отметил он.
"Они знают, что у нас на материке серьезные проблемы и применяются достаточно жесткие меры. Видят, как общество самоорганизуется, однако считают, что это не коснется Крыма", - добавил Чийгоз.
Политик отметил, что достучаться до крымчан пока не удается. А оккупационная власть не предпринимает необходимых шагов для борьбы с коронавирусом в оккупированном Крыму.
"Когда мы им говорим, что надо отказываться от свадеб, от празднования дней рождения, походов в кафе и рестораны, к сожалению, мы не можем достучаться до них. Нам остается только призывать и говорить им, что сегодня такая беспечность - может быть смертельной. Тем более в то время, когда мы не можем им помочь", - подчеркнул нардеп.
Чийгоз призвал крымских активистов мониторить ситуацию и сообщать о состоянии с эпидемией на полуострове, чтобы можно было апеллировать к международным правозащитным организациям и гуманитарным миссиям, а также помогать крымчанам через неофициальные каналы, через волонтеров, родственников и друзей с материковой части Украины.
Сам Лещенко в распространение вируса не верил и уверял поклонников, что все это делается ради раздувания паники. Вернувшись из Соединенных Штатов, певец не стал соблюдать режим самоизоляции и расхаживал по тусовкам. После приезда Лев Валерьянович побывал на празднике в честь дня рожденья Аллы Крутой, сестры Игоря Крутого. Поздравить юбиляршу прибыли практически все знаменитости Москвы. Крутой устроил роскошное празднество для любимой сестры. Лев Лещенко при встрече расцеловал генерала Громова и теперь его жена Фаина очень переживает.
Позже он стал гостем передачи Малахова «Привет, Андрей!», посвященный памяти Валентины Толкуновой.
Рядом с артистом за одним столом находились 77-летние Ангелина Вовк и Екатерина Шаврина, 74-летние Лариса Рубальская и Геннадий Хазанов, 82-летняя вдова Михаила Танича - Лидия Козлова и другие пожилые деятели культуры.
Побольше бы таких на роисе
https://nv.ua/style/znamenitosti/koronavirus-u-lva-leshchenko-podtverdilas-bolezn-smi-50078104.html
свободе - смерть в России. Есть хорошая притча на этот счёт.
Один
человек посмел сказать правду о правителе, его поймали и привели на суд и
приговорили к смертной казни, но король предложил ему самому выбрать свою
судьбу: либо быть повешенным, либо попасть за большую черную, страшную стальную
дверь. Приговорённый подумал и выбрал виселицу. Когда на шею ему накинули
петлю, он вдруг сказал: - Мне стало любопытно: что там, за той дверью? Король
рассмеялся: - Да вот, понимаешь ли, странная штука получается. Я всем предлагаю
этот выбор, и все выбирают виселицу. - А за дверью-то что? - допытывался
преступник. - Я все равно никому не скажу, - добавил он, указывая на петлю.
Помолчав, король ответил: - Там свобода. Но люди так боятся неизвестности, что
предпочитают ей смерть!
https://nv.ua/sport/boxing/koronavirus-sport-amerikanskiy-bokser-nahoditsya-v-sostoyanii-komy-novosti-sporta-50078078.html