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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Общество
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 Жители оккупированного Крыма не воспринимают коронавирус как реальную угрозу, а у нас нет информации о состоянии медицины на полуострове, - Чийгоз

Жители оккупированного Крыма до сих пор не осознают реальную угрозу коронавируса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил нардеп Ахтем Чийгоз.

"Сегодня мы пытаемся через любые возможности достучаться до крымчан, ведь они из-за постоянного нахождения в зоне риска, из-за постоянной пропаганды России ведут себя опасно. Не чувствуют и не воспринимают коронавирус как реальную угрозу", - отметил он.

"Они знают, что у нас на материке серьезные проблемы и применяются достаточно жесткие меры. Видят, как общество самоорганизуется, однако считают, что это не коснется Крыма", - добавил Чийгоз.

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Политик отметил, что достучаться до крымчан пока не удается. А оккупационная власть не предпринимает необходимых шагов для борьбы с коронавирусом в оккупированном Крыму.

"Когда мы им говорим, что надо отказываться от свадеб, от празднования дней рождения, походов в кафе и рестораны, к сожалению, мы не можем достучаться до них. Нам остается только призывать и говорить им, что сегодня такая беспечность - может быть смертельной. Тем более в то время, когда мы не можем им помочь", - подчеркнул нардеп.

Чийгоз призвал крымских активистов мониторить ситуацию и сообщать о состоянии с эпидемией на полуострове, чтобы можно было апеллировать к международным правозащитным организациям и гуманитарным миссиям, а также помогать крымчанам через неофициальные каналы, через волонтеров, родственников и друзей с материковой части Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Договоренности по обмену пленными с РФ должны быть обнародованы, общество должно знать, на каких условиях он будет происходить, - нардеп от "ЕС" Чийгоз

Источник: https://censor.net.ua/n3184607
 
 
 Топ комментарии
 
В Крыму это хорошо, если не воспринимают коронавирус, там куча совков старых, которые голосовали за кацапский Крым. Нужно закрыть наглухо границу с Крымом, пусть они не распространяют заразу.
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И это отлично.Пускай это будет сюрпризом
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В Крыму это хорошо, если не воспринимают коронавирус, там куча совков старых, которые голосовали за кацапский Крым. Нужно закрыть наглухо границу с Крымом, пусть они не распространяют заразу.
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Достучаться до крымчан пока не удается ? Шесть лет стучим , открывают единицы . Жители оккупированного Крыма не воспринимают коронавирус как реальную угрозу, а у нас нет информации о состоянии медицины на полуострове, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 2956
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Там большинство уже завезенные с материка рашисты плюс нездохшие совковые пенсы. Так что все нормально.
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О-о-о-о............ татарські "лідери" і на коронавірусі піаряться....... Жители оккупированного Крыма не воспринимают коронавирус как реальную угрозу, а у нас нет информации о состоянии медицины на полуострове, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 4890
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Туда через год новую партию из Улан-Удэ или Грозного завезут.
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Ти до татар стукайся, а москалі до сраки, нехай хворіють.
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..да все они знают.. Жители оккупированного Крыма не воспринимают коронавирус как реальную угрозу, а у нас нет информации о состоянии медицины на полуострове, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 7346...пропагандоны центральных ру.каналов Скурвапеевы и Мудозвоны вечерние постоянно разгоняют ролики ,насмехаясь над миром, упрекая его в бестолковости при борьбе с вирусом, но сегодня уже поменьше пыла и на букву Р, устрашающих ударений Жители оккупированного Крыма не воспринимают коронавирус как реальную угрозу, а у нас нет информации о состоянии медицины на полуострове, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 7346 ..сегодня и у них подскочило нехило, даже при тотальном сокрытии диагнозов...
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Лев Лещенко находится в медицинском центре в Коммунарке с двусторонним воспалением легких. Недавно его перевели в реанимацию. Состояние тяжелое.
Сам Лещенко в распространение вируса не верил и уверял поклонников, что все это делается ради раздувания паники. Вернувшись из Соединенных Штатов, певец не стал соблюдать режим самоизоляции и расхаживал по тусовкам. После приезда Лев Валерьянович побывал на празднике в честь дня рожденья Аллы Крутой, сестры Игоря Крутого. Поздравить юбиляршу прибыли практически все знаменитости Москвы. Крутой устроил роскошное празднество для любимой сестры. Лев Лещенко при встрече расцеловал генерала Громова и теперь его жена Фаина очень переживает.
Позже он стал гостем передачи Малахова «Привет, Андрей!», посвященный памяти Валентины Толкуновой.
Рядом с артистом за одним столом находились 77-летние Ангелина Вовк и Екатерина Шаврина, 74-летние Лариса Рубальская и Геннадий Хазанов, 82-летняя вдова Михаила Танича - Лидия Козлова и другие пожилые деятели культуры.

Побольше бы таких на роисе
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Крысмане сами предпочли
свободе - смерть в России. Есть хорошая притча на этот счёт.

Один
человек посмел сказать правду о правителе, его поймали и привели на суд и
приговорили к смертной казни, но король предложил ему самому выбрать свою
судьбу: либо быть повешенным, либо попасть за большую черную, страшную стальную
дверь. Приговорённый подумал и выбрал виселицу. Когда на шею ему накинули
петлю, он вдруг сказал: - Мне стало любопытно: что там, за той дверью? Король
рассмеялся: - Да вот, понимаешь ли, странная штука получается. Я всем предлагаю
этот выбор, и все выбирают виселицу. - А за дверью-то что? - допытывался
преступник. - Я все равно никому не скажу, - добавил он, указывая на петлю.
Помолчав, король ответил: - Там свобода. Но люди так боятся неизвестности, что
предпочитают ей смерть! Жители оккупированного Крыма не воспринимают коронавирус как реальную угрозу, а у нас нет информации о состоянии медицины на полуострове, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 1446
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В Крыму на сегодня утро подтвердили 7 заболеваний. только международная статистика их не учитывает, поскольку Украина не вписывает их в свои данные
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Россия скрывает от крымчан страшную правду о вирусе.
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