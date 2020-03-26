 Жители оккупированного Крыма не воспринимают коронавирус как реальную угрозу, а у нас нет информации о состоянии медицины на полуострове, - Чийгоз

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил нардеп Ахтем Чийгоз.

"Сегодня мы пытаемся через любые возможности достучаться до крымчан, ведь они из-за постоянного нахождения в зоне риска, из-за постоянной пропаганды России ведут себя опасно. Не чувствуют и не воспринимают коронавирус как реальную угрозу", - отметил он.

"Они знают, что у нас на материке серьезные проблемы и применяются достаточно жесткие меры. Видят, как общество самоорганизуется, однако считают, что это не коснется Крыма", - добавил Чийгоз.

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Политик отметил, что достучаться до крымчан пока не удается. А оккупационная власть не предпринимает необходимых шагов для борьбы с коронавирусом в оккупированном Крыму.

"Когда мы им говорим, что надо отказываться от свадеб, от празднования дней рождения, походов в кафе и рестораны, к сожалению, мы не можем достучаться до них. Нам остается только призывать и говорить им, что сегодня такая беспечность - может быть смертельной. Тем более в то время, когда мы не можем им помочь", - подчеркнул нардеп.

Чийгоз призвал крымских активистов мониторить ситуацию и сообщать о состоянии с эпидемией на полуострове, чтобы можно было апеллировать к международным правозащитным организациям и гуманитарным миссиям, а также помогать крымчанам через неофициальные каналы, через волонтеров, родственников и друзей с материковой части Украины.

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