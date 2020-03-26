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 Политика Украины
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 Предлагают отменить все финансирование образования и науки, кроме зарплат: депутаты профильного комитета ВР выступили против изменений в Госбюджет

Комитет ВР по вопросам образования, науки и инноваций выступил с категорическим протестом против предложенных изменений в Госбюджет-2020.

Об этом говорится в заявлении Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, обнародованном нардепом от СН Сергеем Бабаком, передает Цензор.НЕТ.

"Заявление депутатов Комитета образования, науки и инноваций Верховной Рады Украины!

Осознавая важность создания Стабилизационного фонда для борьбы с последствиями распространения вируса COVID-19 и понимая необходимость сокращения неприоритетных статей расходов Государственного бюджета на 2020 год, мы, депутаты Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций, возмущены предложениями Министерства финансов Украины о внесении изменений в бюджет на 2020 год, которые приведут к непоправимым последствиям для Украины.

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Минфин предлагает фактически отменить все финансирование образования и науки, кроме заработных плат, а именно:

Полностью отменить финансирование научных исследований и научного оборудования:

- Поддержка приоритетных направлений научных исследований - отменить полностью. При том что Академия наук исследует COVID-19 и производит тест-системы;

- Гранты на исследования через Национальный Фонд исследований - отменить полностью. А это невероятно важная реформа, фонд долго и тщательно создавался, чтобы к нему было доверие научного сообщества;

- Приобретение вузами и научными учреждениями оборудования - отменить полностью;

- Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта - отменить полностью.

Полностью отменить финансирование Фонда развития высших учебных заведений и любых капитальных расходов на учреждения высшего образования. Напоминаем, что после ужасного пожара в Одессе часть Фонда планировалось направить на противопожарные мероприятия.

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Почти полностью отменить финансирование школ:

- Новая украинская школа - сверхважная реформа образования - полностью убрать финансирование на новую мебель и оборудование, переподготовку учителей;

- Программа "Спроможна школа для кращих результатів" - полностью убрать финансирование на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт школ;

- Полностью отменить доплаты молодым учителям. Молодые учителя рискуют остаться на голой ставке в период экономического кризиса;

- Значительная часть ГФРР этого года планировалась на построение или реконструкцию детских садов и школ. Объекты образовательной инфраструктуры рискуют остаться недостроенными и в аварийном состоянии.

Сократить финансирование обучения врачей:

- отменяется финансирование повышения квалификации врачей;
- отменяется реализация механизма стажировки врачей-интернов, непрерывного профессионального развития врачей, единый государственный квалификационный экзамен, меры по контролю качества образования.

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Кроме того серьезно сокращается финансирование:

- создания профессионально-технических учебно-практических центров;
- Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, Национального агентства квалификаций, образовательного омбудсмена, государственной аттестации и аккредитации учебных заведений;
- всех инвестиционных проектов в университетах, например, инвестиционного проекта "Создание Международного центра подготовки пилотов на базе Национального авиационного университета"
- отменяется создание "Музея науки" и значительно сокращается финансирование Малой академии наук;
- и прочее.

Мы понимаем необходимость пересмотра бюджета в связи с эпидемией, и готовы совместно работать над поиском оптимального решения.

Но мы поддерживаем коллег из комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики и выступаем против идей, которые ставят под угрозу существование образования, науки и культуры в Украине.

Призываем Минфин воздержаться от принятия решений до проведения консультаций с депутатами профильного комитета и представителями Министерства образования и науки.

Просим Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля не допустить гуманитарной катастрофы в нашем государстве.

Также призываем наших коллег из Комитета ВРУ по вопросам бюджета воздержаться от рассмотрения предложения Правительства Украины без участия депутатов профильных комитетов", - говорится в заявлении.

Предлагают отменить все финансирование образования и науки, кроме зарплат: депутаты профильного комитета ВР выступили против изменений в Госбюджет 01
Предлагают отменить все финансирование образования и науки, кроме зарплат: депутаты профильного комитета ВР выступили против изменений в Госбюджет 02
Предлагают отменить все финансирование образования и науки, кроме зарплат: депутаты профильного комитета ВР выступили против изменений в Госбюджет 03

Источник: https://censor.net.ua/n3184604
 
 
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А что, как показывает практика наука и образование в принципе не нужны, что бы 73 % проголосовало за главзебила. Лучше снять очередной сезон скотов и лиги смехо Предлагают отменить все финансирование образования и науки, кроме зарплат: депутаты профильного комитета ВР выступили против изменений в Госбюджет - Цензор.НЕТ 6274
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Как показывает практика - наука и образование в стране находятся на таком уровне, что 73% ее жителей полные дебилы.
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Кіт Вчений@TedTeddycat





шмарклі визнали неспроможність виграти місцеві вибори через катасрофічне падіння рейтингів



солома@elnazaro777
Кабмин отменил финансирование местных выборов в 2020 году - Гончаренко
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Чем меньше умных , тем выше рейтинг . Правильной дорогой идёте , товарищи .
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Ще було б добре професорів розстріляти. А доцентів відправити могили копати.
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зеленые профессионалы при власти - не перепутайте - не барыги ,не хунта - а зеленые профессионалы - зебилы вы за это голосовали?
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Практика показала, что дурь несусветная не мешает достигать успехов в политической и бизнесовой жизни Украины. Да вы на нашего Президента посмотрите, и на его окружение. Вывод, нахрена нам та наука нужна в Украине?
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так это смотря что считать успехом
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Академикам и учителям точно не повезло...
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богатство академиков должно быть в их открытиях,

а богатство учителей в благодарных выпускниках
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Государство должно стимулировать одно и другое, а у нас все 30 лет везде дремучий совок. Взятки, кумовство, очковтирательство.
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А що блазень та його оточення - науковці чи мають якийсь стосунок до науки? Пропонують скасувати все фінансування освіти і науки, крім зарплат: депутати профільного комітету ВР виступили проти змін до Держбюджету - Цензор.НЕТ 6805
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А может бубочке урежем финансирование? Нет мы не звери какие-то пианино оставим! Хай бавиться!
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С одной стороны - дикость какая-то.
С другой - знаем мы, чем занимается большинство ВУЗов и научных заведений.
Этой проблемой заставил заняться кризис. Хотя нужно было позавчера...
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Чем же они занимаются? Готовят контингент для квартала 95?
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А чем может заниматься наука, во главе которой 101-летний человек?
Отказ от финансирования может и быть той необходимой встряской.
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Расскажите, что вы знаете. Я из научного учреждения.
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От же клятий каронавирус! не дае Бубочке закончить зубажиння. Каждому зетипиллу виделить по 4000 евро....Ну ниче, после окончания цирка с карантином - обизательно получите!
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ну Зе-животным в правительстве глубоко похеру образование и культура украинцев...
Они представители чужого народа и Черчилля не читали...

Во время второй мировой, когда Великобритания уже сполна ощутила тяготы войны с Гитлером, премьер министру Уинстону Черчиллю подали на утверждение бюджетную программу страны, в которой не были предусмотрены расходы на культуру и искусство. Как бы не до этого, война, знаете ли. Черчилль спросил у министров: «А за что же, собственно, мы тогда воюем?»



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