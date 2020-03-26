 Предлагают отменить все финансирование образования и науки, кроме зарплат: депутаты профильного комитета ВР выступили против изменений в Госбюджет

Об этом говорится в заявлении Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, обнародованном нардепом от СН Сергеем Бабаком, передает Цензор.НЕТ.

"Заявление депутатов Комитета образования, науки и инноваций Верховной Рады Украины!

Осознавая важность создания Стабилизационного фонда для борьбы с последствиями распространения вируса COVID-19 и понимая необходимость сокращения неприоритетных статей расходов Государственного бюджета на 2020 год, мы, депутаты Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций, возмущены предложениями Министерства финансов Украины о внесении изменений в бюджет на 2020 год, которые приведут к непоправимым последствиям для Украины.

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Минфин предлагает фактически отменить все финансирование образования и науки, кроме заработных плат, а именно:

Полностью отменить финансирование научных исследований и научного оборудования:

- Поддержка приоритетных направлений научных исследований - отменить полностью. При том что Академия наук исследует COVID-19 и производит тест-системы;

- Гранты на исследования через Национальный Фонд исследований - отменить полностью. А это невероятно важная реформа, фонд долго и тщательно создавался, чтобы к нему было доверие научного сообщества;

- Приобретение вузами и научными учреждениями оборудования - отменить полностью;

- Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта - отменить полностью.

Полностью отменить финансирование Фонда развития высших учебных заведений и любых капитальных расходов на учреждения высшего образования. Напоминаем, что после ужасного пожара в Одессе часть Фонда планировалось направить на противопожарные мероприятия.

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Почти полностью отменить финансирование школ:

- Новая украинская школа - сверхважная реформа образования - полностью убрать финансирование на новую мебель и оборудование, переподготовку учителей;

- Программа "Спроможна школа для кращих результатів" - полностью убрать финансирование на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт школ;

- Полностью отменить доплаты молодым учителям. Молодые учителя рискуют остаться на голой ставке в период экономического кризиса;

- Значительная часть ГФРР этого года планировалась на построение или реконструкцию детских садов и школ. Объекты образовательной инфраструктуры рискуют остаться недостроенными и в аварийном состоянии.

Сократить финансирование обучения врачей:

- отменяется финансирование повышения квалификации врачей;

- отменяется реализация механизма стажировки врачей-интернов, непрерывного профессионального развития врачей, единый государственный квалификационный экзамен, меры по контролю качества образования.

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Кроме того серьезно сокращается финансирование:

- создания профессионально-технических учебно-практических центров;

- Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, Национального агентства квалификаций, образовательного омбудсмена, государственной аттестации и аккредитации учебных заведений;

- всех инвестиционных проектов в университетах, например, инвестиционного проекта "Создание Международного центра подготовки пилотов на базе Национального авиационного университета"

- отменяется создание "Музея науки" и значительно сокращается финансирование Малой академии наук;

- и прочее.

Мы понимаем необходимость пересмотра бюджета в связи с эпидемией, и готовы совместно работать над поиском оптимального решения.

Но мы поддерживаем коллег из комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики и выступаем против идей, которые ставят под угрозу существование образования, науки и культуры в Украине.

Призываем Минфин воздержаться от принятия решений до проведения консультаций с депутатами профильного комитета и представителями Министерства образования и науки.

Просим Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля не допустить гуманитарной катастрофы в нашем государстве.

Также призываем наших коллег из Комитета ВРУ по вопросам бюджета воздержаться от рассмотрения предложения Правительства Украины без участия депутатов профильных комитетов", - говорится в заявлении.





