 МВФ и Всемирный банк призвали G20 отложить взыскание долгов с беднейших стран мира

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении организаций.

Организации отметили, что "вспышка коронавируса, вероятно, может иметь серьезные экономические и социальные последствия для беднейших стран, где проживает четверть населения мира и две трети населения мира, живущих в условиях крайней бедности".

"Всемирный банк и Международный валютный фонд призывают приостановить взимание долгов с таких стран в соответствии с двусторонними кредитными соглашениями", - заявили организации.

Отмечается, что это поможет решить неотложные проблемы ликвидности таких стран, вызванные вспышкой коронавируса. Также это даст время для оценки влияния кризиса и потребностей в финансировании для каждой страны.

Кроме того, Всемирный банк и МВФ призвали страны G20 определить перечень стран, имеющих неблагоприятную долговую ситуацию и внести предложения по смягчению долговой нагрузки. Они верят, что сейчас крайне важно обеспечить помощь развивающимся странам, и дать мощный сигнал финансовым рынкам.

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