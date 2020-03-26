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 МВФ и Всемирный банк призвали G20 отложить взыскание долгов с беднейших стран мира

Из-за пандемии коронавируса Всемирный банк и Международный валютный фонд призвали страны Большой двадцатки приостановить взимание долгов с наиболее бедных стран мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении организаций.

Организации отметили, что "вспышка коронавируса, вероятно, может иметь серьезные экономические и социальные последствия для беднейших стран, где проживает четверть населения мира и две трети населения мира, живущих в условиях крайней бедности".

"Всемирный банк и Международный валютный фонд призывают приостановить взимание долгов с таких стран в соответствии с двусторонними кредитными соглашениями", - заявили организации.

Отмечается, что это поможет решить неотложные проблемы ликвидности таких стран, вызванные вспышкой коронавируса. Также это даст время для оценки влияния кризиса и потребностей в финансировании для каждой страны.

Кроме того, Всемирный банк и МВФ призвали страны G20 определить перечень стран, имеющих неблагоприятную долговую ситуацию и внести предложения по смягчению долговой нагрузки. Они верят, что сейчас крайне важно обеспечить помощь развивающимся странам, и дать мощный сигнал финансовым рынкам.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184602
 
 
 Топ комментарии
 
МВФ, начните, ляди, с Украины! Мы точно в Европе беднейшие, благодаря потугам сивочолого мальдивца, усугубленные оманским нелохом.
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а до этого еще 2-ды судимого уголовника Яныка...
Наш нарид может выбирать себе кормчих...
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Вы неправильно поставили вопрос.А можно ещё одолжить,пока не началось. МВФ і Світовий банк закликали G20 відкласти стягнення боргів з найбідніших країн світу - Цензор.НЕТ 179
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Для України також відстрочення буде, чи поки землю не захапають будуть давити?
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МВФ, начните, ляди, с Украины! Мы точно в Европе беднейшие, благодаря потугам сивочолого мальдивца, усугубленные оманским нелохом.
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Ти за кого хрестик малював, просвєтльонний?
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а до этого еще 2-ды судимого уголовника Яныка...
Наш нарид может выбирать себе кормчих...
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ага...- страна вечной кричалки - Банду геть!
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Следующим мабуть будет хриплый певец...прости Господи!
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да, слава богу, уже, вроде, обосрался окончательно. Хотя, пару процентов еще может набрать...
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та вы такие же вредители, благодаря своим тупым обсерам, вы содействовали тому, что мы сейчас имеем.
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Та там і до них добре постарались. З потенціалом у 90-их (найкращі показники за ресурсами і перспективами розвитку) маємо пшик. Зате олігархи у нас з жиру бісяться.
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таки да. но беднейшими в Европе мы стали даже не при уголовнике, млять...
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Правда. Важко було повірити, що можна когось зненавидіти більше шапкокрада.
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зебил - это кто то из твоих знакомых, родственников? Нахера ты тут про него пишешь? это твоя личная проблема.
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это про тех, кто голосовал лижбынепорохмарадер!!1
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у всех людей разные вкусы - кому то мародер нравится больше клоуна, кому то меньше.
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так не стесняйся, раскажи, на какой вкус ты наголосовал, раз обсераешь пороха и не доволен зе, значит выкинул свой голос за непроходного и тем самым содействовал тому, что выиграл зе.
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Сомневаюсь. Чтобы попасть в етот список нужно ЗЕ-власти признать что мы в жопе. А нам же по зомбоящику рассказывают как наша економика растет не по годам а по минутам
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Во попёрло.Ради такого случая всему кабмину и зедепутатам по новенькому мерсу презентовать и назначить зарплату от миллиона и выше.А чё?Оказывается ковид-19,как и война-всё спишет.
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Я так понимаю что Украина в етот список стран не попадет. Потому что Украина одна из успешных стран с сильной и потужной економикой и ростущим ВВП. По крайней мере нам так уже 30 лет рассказывают власти
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