 Венгрия продлит сроки кредита Украине на развитие инфраструктуры на Закарпатье, - МИД

ОБ этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Даже в условиях, когда приходится общаться по видеосвязи, мы, наконец, разблокировали полноценное экономическое сотрудничество и проекты, которые принесут выгоду для граждан обоих наших стран. Речь идет о прикладных вещах. Реконструкция моста через Тису в Загоне, скоординированное построение автобана до границы с венгерской и украинской стороны, открытие нового пункта пропуска Великая Паладь-Нодьгодош как только завершится пандемия коронавируса", - рассказал Кулеба.

"Стороны также обсудили важность темы защиты прав венгерского национального меньшинства в Украине и договорились продолжить диалог для поиска решений, которые позволят решить проблемные вопросы с уважением к национальным интересам обоих стран", - говорится в сообщении.

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Также глава МИД Украины обратил внимание венгерского коллеги на попытки России манипулировать пандемией коронавируса и призвать к ослаблению санкций по гуманитарным соображениям.

"Санкции были введены не из-за коронавируса, а из-за российской агрессии. Поэтому они не имеют никакого отношения к пандемии. Глава МИД Венгрии подтвердил, что политика Венгрии относительно санкций против РФ остается неизменной", - подчеркнули в МИД.

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