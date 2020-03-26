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 Партия "Слуга народа" отказывается от госфинансирования и просит передать деньги в стабфонд по борьбе с коронавирусом, - Корниенко

Партия "Слуга народа" решила отказаться от государственного финансирования деятельности на 2020 год, которое предусмотрено законом.

Об этом заявил председатель партии, первый заместитель председателя парламентской фракции "Слуги народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу партии.

"Мы просим перенаправить всю сумму бюджетного финансирования деятельности партии в Стабилизационный фонд, создаваемый Кабинетом министров, и направить эти деньги на нужды украинских медиков, которые борются сегодня с пандемией коронавируса", - сказал глава партии.

"Слуга народа" также призвала все парламентские партии, которые по закону имеют финансирование из бюджета, поступить так же. Общая сумма, направляемая законом на деятельность партий, составляет 212,6 млн грн.

В пропрезидентской партии отмечают, что остаются определенные риски потери партиями независимости от крупного капитала вследствие такого решения.

"Сама норма о государственном финансировании партий в свое время вводилась для обеспечения такой независимости - но сегодня они безосновательны. Ведь любая партия, попавшая в парламент, по закону, получила возмещение расходов на прошлогоднюю парламентскую кампанию", - говорится в сообщении.

Также как сообщается, партии уже получили финансирование за первый квартал этого года.

Уточняют, что этих средств должно хватить для того, чтобы финансировать партийную деятельность текущего года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дорабатываем законопроект "второй волны" карантина, - "слуга народа" Третьякова

Источник: https://censor.net.ua/n3184598
 
   
 Топ комментарии
 
А свої зарплати вони не хочуть зробити як середні по Україні?
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прикольно так, партия "СН" виртуальная, офисов по стране нет, аппарата нет, а деньги из бюджета реальные..
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справки и чеки плиз....
а то вы еще те шулера....
раньше масками банчили, сейчас зерном.... от вас ничего хорошего не ожидается...
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А свої зарплати вони не хочуть зробити як середні по Україні?
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нельзя им, а то похудеют еще...
Вы себе худого стефана представляете? - ето же слезы одни...
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Какие зарплаты, если там людей не числилось и для них все "волонтеры" делали?... Партия "Слуга народа" отказывается от госфинансирования и просит передать деньги в стабфонд по борьбе с коронавирусом, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5350
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настали часи, коли барани котрі НІХТО й ЗОВУТЬ ЇХ НІЯК спасають імідж ЗЕлідера
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не только пиарятся,а еще намекают,что не откажутся от финансовой поддержки олигархов
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справки и чеки плиз....
а то вы еще те шулера....
раньше масками банчили, сейчас зерном.... от вас ничего хорошего не ожидается...
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прикольно так, партия "СН" виртуальная, офисов по стране нет, аппарата нет, а деньги из бюджета реальные..
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Нах им теперь обесцененая гривна За масочки весь мир валютой платил
И это только вершина айсберга
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наблюдаем за фотографами,дизайнерами,тренерами и другими слугами - выбранными по мажоритарке на округах - как они помогут своим округам - зебилы получите то шо выбрали
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так, а долларовые миллионеры зеленский и ермак, когда пожервуют пару милионов на борьбу с короновирусом?
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Узнать бы, где вообще находится президент... уже столько дней молчит)
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Істрію з палатами для ЗЕвіпів треба замолити піаром грошима партії
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По принципу: "Так тут еще и зарплату платят?"... Они и так награбят, сколько им надо.
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А беню отдадите американцам? Ему там повесточку выписали с неделю назад. Скоро будет здесь, а может и уже. Тогда и бюджет останется существенно неугробленным(в том смысле, что хоть что-то останется).
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Я бы его отдал и без повестки. Еще бы и доплатил.
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Всё зло от Бени?Мы защититься не можем,а он может,это многих и раздражает.
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Таааак, наблюдаем за долларовым миллиардером- госслужащим.
Откажется, или свои личные пожертвует?
Ставки принимаются))))
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помните как в сериале Бригада, привезли сына Белова в захудалую больницу для спасения жизни. Было сказано врачу: пиши что надо, я тебе все бесплатно поставлю для больницы. И все было поставлено. Сына спасли ( по фильму).
Может наших "небожителей" оставить лежать в коридорах для написания медицинской реформы исходя из действительности? Напишут и финансирование найдут если жизнь дороже.
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Нет, их просто нужно в обычную больницу в обычную палату,на обычное питание и никаких феофаний КУ не предусмотрено.
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ах вы же проклятые зебобики, да как вы посмели!
это же зрада антимармеладная.
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было бы смешно, если бы Вы немного напрягли мозг и проанализировали суть этого заявления. Госфинансирование партий имеет целью устранить лоббирование чьих то частных интересов, т.е. коррупцию. Как известно, кто девушку кормит-поит, тот её и танцует))). И вот теперь нам объявляют, что партия монобольшинства отказывается от госфинансирования. Но ведь расходы то никуда не деваются, верно? Вопрос: а кто теперь будет финансировать вот эти все наклейки/ суваениры/эфирное время/ аренду офисов/ серверов/ бензин для автомобилей бла-бла-бла? Кто это таинственное бородатое седое еврейское лицо? И что оно потребует взамен?
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Когда Ермак откажется от своего авто за 3.2 млн?
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Я бы у вас и таких как вы, ещё всё "честно нажитое" забрал и отдал народу.
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А что, у этих сук нарота есть партия? Прелестно, прелестно ...
Партія "Слуга народу" відмовляється від державного фінансування і просить передати гроші в стабфонд по боротьбі з коронавірусом, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7566
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