 Партия "Слуга народа" отказывается от госфинансирования и просит передать деньги в стабфонд по борьбе с коронавирусом, - Корниенко

Об этом заявил председатель партии, первый заместитель председателя парламентской фракции "Слуги народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу партии.

"Мы просим перенаправить всю сумму бюджетного финансирования деятельности партии в Стабилизационный фонд, создаваемый Кабинетом министров, и направить эти деньги на нужды украинских медиков, которые борются сегодня с пандемией коронавируса", - сказал глава партии.

"Слуга народа" также призвала все парламентские партии, которые по закону имеют финансирование из бюджета, поступить так же. Общая сумма, направляемая законом на деятельность партий, составляет 212,6 млн грн.

В пропрезидентской партии отмечают, что остаются определенные риски потери партиями независимости от крупного капитала вследствие такого решения.

"Сама норма о государственном финансировании партий в свое время вводилась для обеспечения такой независимости - но сегодня они безосновательны. Ведь любая партия, попавшая в парламент, по закону, получила возмещение расходов на прошлогоднюю парламентскую кампанию", - говорится в сообщении.

Также как сообщается, партии уже получили финансирование за первый квартал этого года.

Уточняют, что этих средств должно хватить для того, чтобы финансировать партийную деятельность текущего года.

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