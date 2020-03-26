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Все про:Бахматюк (138) Укрлендфарминг (77)

 Предприятие Бахматюка приобрело лабораторное оборудование для больницы в Гадяче

Предприятие "Агро-Край", входящее в структуру агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, приобрело лабораторное оборудование для получения экстренной диагностической информации в лабораторию Гадячской центральной районной больницы.

Сообщают Українські новини.

ООО "Агро-Край" передало Гадячской районной больнице лабораторное оборудование - анализатор газов крови и электролитов стоимостью 340 тыс. грн, сообщает еженедельник "Рідне місто - Гадяч". Это оборудование, анализатор газов крови и электролитов, будет использоваться клинико-диагностической лабораторией больницы для получения экстренной диагностической информации относительно пациентов, находящихся в критическом состоянии.

"Это оборудование нам очень нужно, - говорит заведующая клинико-диагностической лабораторией Лариса Вельбой. - Такого оборудования у нас никогда не было. Обследование будет проводиться для всех больных, находящихся в реанимационном отделении ".

По словам Ларисы Вельбой, устройство помогает проводить анализы на наличие ионов натрия, калия и кальция, позволит делать замеры уровня гемоглобина и гематокрита, оценку парциального насыщения углекислым газом и кислородом и измерять показатели кислотно-основного анализа крови.

Как сообщил директор ООО "Агро-Край" Александр Колодяжный, это не последнее приобретение для медицинских учреждений, которое планирует предприятие, работающее на территории района. "В структуре хозяйства Гадячского района работает 770 человек. Кроме того, есть 10 тыс. паевиков. Хотим, чтобы они имели крепкое здоровье и получали качественные медицинские услуги здесь, в нашей больнице".

Как прокомментировали в пресс-службе агрохолдинга "Укрлендфарминг", такая помощь региональным медицинским учреждениям предоставляется многими предприятиями, входящими в структуру агрохолдинга. Кроме лабораторного медицинского оборудования, на местах агрохолдингом выделяются средства на необходимые расходные материалы и индивидуальные средства защиты, на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, ингаляторов - в зависимости от потребностей конкретных медицинских учреждений во время эпидемии коронавируса в Украине.

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов страны по размерам земельного банка. Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины. Группа компаний занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Владельцем группы компаний "Укрлендфарминг" является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3184597
 
   
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а шо дадут своим округам слуги - вот мне прямо таки интересно ..........
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Яка щедрість для мільярдера, Бахматюк останню сорочку з себе зняв,можна сказати.
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Дякуємо і на тому, тим більше він працює в 22 регіонах України, певне і там щось дасть.
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чувак у которого 500 тыс гектар укранской земли и обороты в сотни миллионов долларов пожертвовал пару тысяч. таки да, добрейшей души человек. о своих крепосных думает.
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12 шт зелені, такого обладнання в нас ніколи не було, триндець.
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Ворюга бахматюк має сидіти!
І ніякі дешеві понти не врятують його.
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Пока Бахматюки меряются 3,14..ми с Ярославскими, простые предприниматели и просто не равнодушные не должны оставаться в стороне. Один из результатов прошедшего на эти выходные в Германии хакатона. ЭТО ТОЛЬКО НА САМЫЙ КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ.

Исследователи RWTH (Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена) разработали очень простой дыхательный насос для людей с короновирусом. Это следует использовать только в том случае, если в больницах или учреждениях неотложной помощи существуют серьезные узкие места. Насос работает с обычными реанимационными мешками, так называемыми амбу-мешками, которые обычно используются для «ручной» вентиляции. В дополнение к Ambu-Bags, для сборки дыхательного насоса требуются пластиковые детали от 3D-принтера, электродвигатель, блок питания и мелкие детали, такие как винты. Для изготовления пластиковых деталей достаточно стандартного 3D-принтера FDM с конструкционной плитой размером не менее 20 на 20 сантиметров. Дыхательный насос можно построить за один день. Это также позволило бы добровольцам, имеющим доступ к 3D-принтеру, быстро производить большее количество. Инструкции по строительству доступны по адресу http://www.coresponse.rwth-aachen.de/
Видео готового прототипа https://www.youtube.com/watch?v=X8FwXDQqe1M
Оригинал от RWTH https://blog.rwth-aachen.de/corona/2020/03/25/rwth-entwickelt-einfache-beatmungspumpe-fuer-notsituationen/





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