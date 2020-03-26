 Венгрия и Украина экстренно подпишут соглашение о совместной борьбе против коронавируса, - МИД

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Кроме того, стороны договорились о защите и поддержке граждан Украины на территории Венгрии во время транспортных ограничений и заверил в соответствующем отношении к гражданам Венгрии в Украине.

Также по запросу украинской стороны глава МИД Венгрии заверил, что в этот особый период граждан Украины в Венгрии не будут штрафовать за просроченные документы. Венгерское правительство позволило продлить срок действия документов и виз на пребывание в Венгрии на время ограничительных мер.

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Украинский МИД выразил благодарность венгерской стороне за разрешение на транзит граждан Украины, которые едут на родину из других стран ЕС.

Сийярто заверил украинского коллегу, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял приглашение посетить Украину. Поэтому стороны договорились в ближайшее время финализировать другие соглашения, подписание которых ожидается во время встречи Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Кулебы, даты визита будут согласованы после того, как пандемия коронавируса пройдет.

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