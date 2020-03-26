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 Политика Украины
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 Венгрия и Украина экстренно подпишут соглашение о совместной борьбе против коронавируса, - МИД

Министры иностранных дел Украины и Венгрии по видеосвязи договорились о срочном подписании соглашения о сотрудничестве Украины и Венгрии в сфере здравоохранения, которое позволит объединить усилия двух стран для совместной борьбы против пандемии коронавируса

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Венгрия и Украина экстренно подпишут соглашение о совместной борьбе против коронавируса, - МИД 01

Кроме того, стороны договорились о защите и поддержке граждан Украины на территории Венгрии во время транспортных ограничений и заверил в соответствующем отношении к гражданам Венгрии в Украине.

Также по запросу украинской стороны глава МИД Венгрии заверил, что в этот особый период граждан Украины в Венгрии не будут штрафовать за просроченные документы. Венгерское правительство позволило продлить срок действия документов и виз на пребывание в Венгрии на время ограничительных мер.

Венгрия и Украина экстренно подпишут соглашение о совместной борьбе против коронавируса, - МИД 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские дипломаты договорились о бесперебойном транзите товаров через Венгрию, - МИД

Украинский МИД выразил благодарность венгерской стороне за разрешение на транзит граждан Украины, которые едут на родину из других стран ЕС.

Сийярто заверил украинского коллегу, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял приглашение посетить Украину. Поэтому стороны договорились в ближайшее время финализировать другие соглашения, подписание которых ожидается во время встречи Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Кулебы, даты визита будут согласованы после того, как пандемия коронавируса пройдет.

Читайте также: Венгрия продолжит блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО, - Сийярто

Источник: https://censor.net.ua/n3184593
 
 
 Топ комментарии
 
Слуга Народу і партія Йоббік підпишуть меморандум про співпрацю?
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Пішли нах.р мадяри довбані. Ви, за кацапські бабки нам 5 років палки у колеса вставляли, а тепер спільна боротьба?
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и позабирают паспорта что массово раздавали нашим.
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и позабирают паспорта что массово раздавали нашим.
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Пішли нах.р мадяри довбані. Ви, за кацапські бабки нам 5 років палки у колеса вставляли, а тепер спільна боротьба?
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Слуга Народу і партія ****** підпишуть меморандум про співпрацю?
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Есть плюс от общей беды - закончатся войны и конфликты . Раши это не касается . Санкции не снимут .
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даже если венгры будут спасать только своих на Закарпатье, и то хорошо. Они привезут средства защиты, аппаратуру. Все меньше нагрузка на украинское здравоохранение. Хорошо, если бы это сделали еще Румыния и Болгария. Венгрия и Украина экстренно подпишут соглашение о совместной борьбе против коронавируса, - МИД - Цензор.НЕТ 5791
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Поки що весь час ловлять наших при спробах перевезти туди засоби захисту.
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І що ? Перестануть блокувати спроби України потрапити до НАТО ???
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все верно, Украина - это часть европы, как бы не старалась порохоботва от ее оторвать от нее
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І визнати сепарів ордло рівними для перемовин, як зробили зебобіки?
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мда, а у кыйеви дядько... причем тут ордло вообще?
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А те, що ця домовленість відлякує європейців. Роблять саме твої зебобіки.
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та да, они так испугались что срочно побежали подписывать соглашения пеши исчо
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Тобто ти тут просто брешеш, хоча сам Єрмак це визнав. Прощавай, зебіл закордонний.
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Али, у тебя крыша течет Угорщина та Україна екстрено підпишуть угоду про спільну боротьбу проти коронавірусу, - МЗС - Цензор.НЕТ 3895 а я предупреждал, порохоботство до добра не доводит.
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я не сторонник зеленского, если ты об этом, но порохоботва очень старалась рассорить Украину с Европой, с Венгрией в частности, это - плохо.
сейчас же отношения налаживаются, это - хорошо.
кто за этим стоит - Зе или еще кто, тот хороший человек, все просто
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Ты ничего не путаешь? Точно Венгрия не виновата?
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точно
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"...порохоботва очень старалась рассорить Украину с Европой.."
чувак, ну ты и серонул...

а ты не предок случаем мразей-садистов что похуже кацапов зверствовали с Гитлером напару? похоже на то.
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этот сийярто ненец наверное. не удивлюсь, если его предками были сихиртя.
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