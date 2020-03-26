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 5 пациентов с подозрением на COVID-19 выписали в Черновцах, - ОГА

5 пациентов, которые ранее были госпитализированы с подозрением на коронавирус, выписали из областной больницы.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера, 25 марта, из областной больницы выписали 5 пациентов, которые ранее были госпитализированы с подозрением на коронавирус. Сделанные им повторные тесты показали отрицательный результат. Пациент №2, у которого был диагностирован коронавирус 12 марта, ожидает второй результат теста", - говорится в сообщении.

Состояние буковинцев, больных на коронавирус, утром 26 марта стабильное.

"У трех пациентов есть пневмония, но ухудшений не зафиксировано. Лихорадка есть лишь у одного из этих больных. Все они находятся под круглосуточным наблюдением врачей. Все дети, госпитализированные в областную детскую клиническую больницу, чувствуют себя хорошо, температура в пределах нормы. У них болезнь протекает в легкой форме", - добавили в ОГА.

Напомним, по состоянию на 10:00 26 марта в Черновицкой области зафиксированы 42 случая заражения коронавирусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще 13 случаев заражения COVID-19 подтвердили в Черновицкой области, - ОГА. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3184592
 
 
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У трех пациентов есть пневмония, но ухудшений не зафиксировано



Водки Лекарств нет - иди домой ?
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у них пневмонія, але ковід не виявили, тому вон с пляжа - нєх валяцца
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дякую, то я олень, заголовок тільки прочитав)
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"пациент №2, а вас я попрошу остаться!" (С)
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Виписали це не одужали після корони.
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На рахунок остаточного одужання подано так що не ясно. Але, виходячи з написаного, ковід вони побороли. Треба мапу ВООЗ дивитися увечері.
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