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Все про:ВР (24648) госбюджет (750) Цабаль (2)

 Предложенный Кабмином секвестр бюджета нереалистичный: доходная часть будет существенно недовыполнена, - секретарь бюджетного комитета ВР Цабаль

Кабмин предлагает пересмотреть существующий, нереалистичный, бюджет, сделав его еще менее реалистичным.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал секретарь Комитета ВР по вопросам бюджета Владимир Цабаль ("Голос"), передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня во многих источниках появились предложения правительства по существенному пересмотру бюджета. Попробую проанализировать ту версию, которую видел в открытых источниках. Если коротко, правительство предлагает пересмотреть существующий, нереалистичный, бюджет, сделав его еще менее реалистичным. Благодарен коллегам из Верховной Рады из большинства фракций (в т.ч. из Голоса, Слуги Народа, Батькивщины, ЕС) и из Бюджетного Комитета, которые вовремя взяли инициативу в свои руки и сегодня взались за доработку этого "сырого" предложения правительства", - заявил он.

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"Предложенный секвестр бюджета нереалистичный. Доходная часть, почти наверняка, будет существенно недовыполнена. Даже с такой нереалистично завышенной доходной частью, правительство предлагает увеличение дефицита с 2.1% до ~ 6.5% от ВВП. Однако, реальный дефицит будет значительно выше, поскольку макропрогноз будет пересматриваться в сторону существенного уменьшения, а фактические доходы будут значительно ниже. Такой высокий уровень дефицита ставит под сомнение возможность его покрытия за счет как внешних (МВФ), так и внутренних (ОВГЗ) заимствований", - пояснил Цабаль.

"Доходы. Правительство предлагает уменьшить на 11% (-115 млрд.), однако, это все еще существенно и даже нереалистично завышенная доходная часть. За январь-февраль, еще до начала эпидемии, доходы были недовыполнены на 33%. Моя оценка, по самому-оптимистическому сценарию номинальные доходы в 2020 г. уменьшаться на 20% в связи с:
-  уменьшением налоговых поступлений из-за падения деловой активности в условиях карантина
-  налоговыми стимулами для поддержки бизнеса, которые уже приняты и еще будут приняты ВРУ
- существенным уменьшением таможенных поступлений из-за падения международной торговли", - добавил нардеп.

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"Расходы. Увеличена расходная часть на 7% (+86 млрд.). Это, несмотря на ожидаемую рецессию и существенное недовыполнение доходной части бюджета еще до начала рецессии. Ключевое увеличение действительно необходимо - это создание стабилизационного фонда для борьбы с COVID-19 (125 млрд.), Средства от которого пойдут на медицину и социальные выплаты. Второе увеличение - это финансирование пенсионного фонда (+20 млрд). В то же время, Минфин не смог найти достаточно резервов, чтобы компенсировать эти и другие увеличения на общую сумму 150 млрд. Общая сумма всех уменьшений всего 60 млрд. Причем, распределены они очень непропорционально между сферами. В основном пострадают регионы и гуманитарная сфера - культура, образование. Хорошей новостью является то, что правительство услышало призывы экономистов и снижение капитального строительства, важного для поддержки экономики, было незначительным", - детализировал Цабаль.

"Дефицит и финансирование. Как результат, предельный объем дефицита увеличен в 3.1 раза. Даже при старом макропрогнозе - это около 6.5% от ВВП. С учетом нереалистичности доходной части, реальный дефицит бюджета будет значительно выше и может составлять около 400 млрд. (9% ВВП при старом макропрогнозе, то есть, фактически, еще больше). Непонятно как будет финансироваться этот дефицит, поскольку не реалистичность такого бюджета ставит под сомнение не только сотрудничество с МВФ, а и возможность привлечения средств на внутреннем рынке", - пояснил нардеп.

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"Какие направления доработки я предлагаю. Реалистичная доходная часть: падение доходов на 20-25% (до ~ 850 млрд.), А не на 11% как это предлагает секвестр. Более консервативная расходная часть: уменьшение расходов на 5% (до ~ 1120 млрд), а не увеличение на 7% . Для этого необходимо найти дополнительно еще около 150 млрд экономии. Это возможно сделать за счет:
- уменьшения финансирования программ, которые в прошлых годах, по состоянию на начало декабря, были существенно недовыполнены
- уменьшения или замораживания финансирования на 2-го (частично 3-го) квартал для программ, которые, в любом случае, невозможно будет выполнять в полном объеме в связи с эпидемией
- включение в периметр существенного уменьшения БОЛЬШИНСТВА распорядителей (а не выборочно, с акцентом на гуманитарной сфере)
- частичное уменьшение расходов на оплату труда государственного аппарата. Частный сектор УЖЕ начал снижать фонды оплаты труда: переводит на неполный рабочий день, вводит полуоплачиваемые отпуска, а порой и уменьшает з.п. Не может государственный сектор в этом вопросе быть другим. "Затянуть пояса" на время эпидемии должны все (кроме медицины)". - резюмировал Цабаль.

Предложенный Кабмином секвестр бюджета нереалистичный: доходная часть будет существенно недовыполнена, - секретарь бюджетного комитета ВР Цабаль 01
Предложенный Кабмином секвестр бюджета нереалистичный: доходная часть будет существенно недовыполнена, - секретарь бюджетного комитета ВР Цабаль 02
Предложенный Кабмином секвестр бюджета нереалистичный: доходная часть будет существенно недовыполнена, - секретарь бюджетного комитета ВР Цабаль 03

Источник: https://censor.net.ua/n3184590
 
   
 Топ комментарии
 
Ну що дебіли, тепер зрозуміли хто мародер?
Предложенный Кабмином секвестр бюджета нереалистичный: доходная часть будет существенно недовыполнена, - секретарь бюджетного комитета ВР Цабаль - Цензор.НЕТ 1572
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Хочешь насмешить Бога - расскажи ему о своих планах .
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73% неадекватів нарешті зрозуміють чим бюджет відрізняється від сценарію....
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Хочешь насмешить Бога - расскажи ему о своих планах .
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Почему нереалистично,просто спонтанно.
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ага спонтнанно по приколы сначала Голобродько потом сам ЗЕ а за ним бородатая бабушка которая почему всегда обладая даром хотелки прсит о дефолте и чому не уважить только бабушка Беня не может понятьодного что ОНА ПОТЕРЯЕТ АБСОЛЮТНО ВСЕ ЧЕМ ИМЕЕТ НА СЕГОДНЯ.... вы видели голодный бунт больных людей бреченных на умирание я нет так все еще впереди... народу терять будет вообще уже нечего... там просто голыми руками оторвут бошки эти придуркам во власти
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А это цабаль точно про бюджет понятие имеет?
Не сократив расходы недовыполнение бюджета в этих условиях будет ещё больше!
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Цю інформацію наразі поширюють (розсилають в усі ЗМІ) структури, близькі до Кварталу.

Новостворена Українська музична профспілка, де Secret Service EA, Kyiv Music Days, Pop Corn CA, Rider Rent, HMG, Virus Music/Concert.ua, Ritmo, Karabas, H2D, Mamamusic, Caribbean Club, Gastroli.ua, UPark Festival, Best Music, НСК Олімпійський, Квартал-Концерт та ін. просять підписати петицію "Про внесення Президентом України (як невідкладних) пакету законодавчих змін, які будуть спрямовані на економічне стимулювання і відновлення роботи сфери музичної індустрії в період пандемії короновірусу і в післякризовий період в Україні". Предложенный Кабмином секвестр бюджета нереалистичный: доходная часть будет существенно недовыполнена, - секретарь бюджетного комитета ВР Цабаль - Цензор.НЕТ 1132
Кіно, Театру, Книг, Музики там нема і близько.
Є тільки шоубіз, попса, Квартал...
Саме тому конче необхідно підписати цю петицію до Зеленського, де Квартал аргументовано, щз прикладами та сльозами на голоднихх очах просить "внести до Верховної Ради України (як невідкладні) законопроекти, які спрямовані на економічне стимулювання і відновлення роботи музичної індустрії в період пандемії та в посткризовий період."
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Виходить, зважаючи на те, що людина з Кварталу стала Президентом, Квартал-концерт миттєво зорієнтувався та почав збирати підписи на пільги собі, коханим?
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Ну що дебіли, тепер зрозуміли хто мародер?
Предложенный Кабмином секвестр бюджета нереалистичный: доходная часть будет существенно недовыполнена, - секретарь бюджетного комитета ВР Цабаль - Цензор.НЕТ 1572
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Ось сама сльозна петиція:
https://petition.president.gov.ua/petition/89664?utm_source=feedgee&utm_medium=email&utm_campaign=Peticіya_vіd_іnіcіativno ї_grupi_Ukraїnskoї_ muzichnoї_profspіlk i_do_Prezidenta&utm_content=office%40umps.org.ua&fbclid=IwAR0tOz7s8lAmEbYfvqnZmF5fTpegD47FPv2of_zsGwvEkzmvcbw9mS1l4gA
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ФОПовцы, срочно и нам аналогичную петицию. Шаблон уже есть.
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текст петиції:
№22/089664-еп
Про внесення Президентом України (як невідкладних)!!! пакету законодавчих змін, які будуть спрямовані на економічне стимулювання і відновлення роботи сфери музичної індустрії в період пандемії короновірусу і в післякризовий період в Україні.
Автор (ініціатор): Степаненко Ганна Миколаївна
Дата оприлюднення: 20 березня 2020

Звертаємо увагу, що музична індустрія перша відчула економічні втрати, пов'язані з карантинними заходами, що були впроваджені органами державної влади і місцевого самоврядування на всій території України, тому що діяльність галузі має масовий характер.
Тисячі людей по всій країні (після оголошення карантину) не вийшли на роботу та були змушені перенести свою діяльність на осінь 2020 року, хоча виплачують заробітну плату своїм колективам кожного дня.
Розробивши конкретні пропозиції щодо впровадження державою заходів економічного стимулювання, пропонуємо Президенту України виступити суб'єктом законодавчої ініціативи та внести зміни до чинного законодавства, котрі допоможуть власникам підприємств цієї сфери зберегти робочі місця та можливість виплачувати заробітну плату працівникам для збереження виробничих спроможностей, надання якісного музичного контенту українським громадянам в період пандемії, а саме внести пакет законодавчих змін щодо:
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Там дальше еще интереснее.

Угадайте, кто накропал сей опус? Правильно, там написано: Степаненко Ганна Миколаївна.
Смотрим дальше и видим, что сия дама является помощником некоего народного депутата на платной основе.
Ищем депутата - тадаммм!!! Это, конечно же, член депутатской фракции "Слуга народа", Скічко Олександр Олександрович
Ага, тот самый Скичко, который шоумен и бла-бла-бла. А теперь он ещё и общественный деятель и целый депутат. Впрочем, совершенно бесполезный, как и весь подобный балласт в Слуге народа. Но тут пригодился.
Ну не кошерно же о своих забывать, правда?
а самому вроде как неудобно. А вот руками помощницы - очень даже удобно.
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125 ярдов на корону...Юльке ярд не дали в 2009 ,мол съярдит...а тут....маски из бюджета сейчас закупят по 30 гривен,которые стоили 2 .... до июня может не хватить!
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Це молоді бізнесмени. Вони роблять те, що вони найкраще вміють - крадуть із бюджету і най.пують країну.
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73% неадекватів нарешті зрозуміють чим бюджет відрізняється від сценарію....
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Жить честно можно , пока получается бедно .
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У Кабмина три реалистичных бюджета: устроить дефолт, напечатать денег, получить деньги от МВФ стремительно выполнив все условия. Вот только все варианты ведут к девальвации в ближайшем будущем. Все другие варианты - сказочные, США денег не дадут.
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зеленский опять назначил супер ПРОФЕССИОНАЛОВ - самка собаки - может хватит над Украиной изеваться - уйди сам
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лечить сложную форму затянувшегося секвестра головного мозга руководства Украины можно попытаться секвестром половых органов этого руководства.
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73/43%зебіли, а тепер хоч самому собі признайтесь, яке гівно для країни ви нагаласували...
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