 Предложенный Кабмином секвестр бюджета нереалистичный: доходная часть будет существенно недовыполнена, - секретарь бюджетного комитета ВР Цабаль

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал секретарь Комитета ВР по вопросам бюджета Владимир Цабаль ("Голос"), передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня во многих источниках появились предложения правительства по существенному пересмотру бюджета. Попробую проанализировать ту версию, которую видел в открытых источниках. Если коротко, правительство предлагает пересмотреть существующий, нереалистичный, бюджет, сделав его еще менее реалистичным. Благодарен коллегам из Верховной Рады из большинства фракций (в т.ч. из Голоса, Слуги Народа, Батькивщины, ЕС) и из Бюджетного Комитета, которые вовремя взяли инициативу в свои руки и сегодня взались за доработку этого "сырого" предложения правительства", - заявил он.

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"Предложенный секвестр бюджета нереалистичный. Доходная часть, почти наверняка, будет существенно недовыполнена. Даже с такой нереалистично завышенной доходной частью, правительство предлагает увеличение дефицита с 2.1% до ~ 6.5% от ВВП. Однако, реальный дефицит будет значительно выше, поскольку макропрогноз будет пересматриваться в сторону существенного уменьшения, а фактические доходы будут значительно ниже. Такой высокий уровень дефицита ставит под сомнение возможность его покрытия за счет как внешних (МВФ), так и внутренних (ОВГЗ) заимствований", - пояснил Цабаль.

"Доходы. Правительство предлагает уменьшить на 11% (-115 млрд.), однако, это все еще существенно и даже нереалистично завышенная доходная часть. За январь-февраль, еще до начала эпидемии, доходы были недовыполнены на 33%. Моя оценка, по самому-оптимистическому сценарию номинальные доходы в 2020 г. уменьшаться на 20% в связи с:

- уменьшением налоговых поступлений из-за падения деловой активности в условиях карантина

- налоговыми стимулами для поддержки бизнеса, которые уже приняты и еще будут приняты ВРУ

- существенным уменьшением таможенных поступлений из-за падения международной торговли", - добавил нардеп.

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"Расходы. Увеличена расходная часть на 7% (+86 млрд.). Это, несмотря на ожидаемую рецессию и существенное недовыполнение доходной части бюджета еще до начала рецессии. Ключевое увеличение действительно необходимо - это создание стабилизационного фонда для борьбы с COVID-19 (125 млрд.), Средства от которого пойдут на медицину и социальные выплаты. Второе увеличение - это финансирование пенсионного фонда (+20 млрд). В то же время, Минфин не смог найти достаточно резервов, чтобы компенсировать эти и другие увеличения на общую сумму 150 млрд. Общая сумма всех уменьшений всего 60 млрд. Причем, распределены они очень непропорционально между сферами. В основном пострадают регионы и гуманитарная сфера - культура, образование. Хорошей новостью является то, что правительство услышало призывы экономистов и снижение капитального строительства, важного для поддержки экономики, было незначительным", - детализировал Цабаль.

"Дефицит и финансирование. Как результат, предельный объем дефицита увеличен в 3.1 раза. Даже при старом макропрогнозе - это около 6.5% от ВВП. С учетом нереалистичности доходной части, реальный дефицит бюджета будет значительно выше и может составлять около 400 млрд. (9% ВВП при старом макропрогнозе, то есть, фактически, еще больше). Непонятно как будет финансироваться этот дефицит, поскольку не реалистичность такого бюджета ставит под сомнение не только сотрудничество с МВФ, а и возможность привлечения средств на внутреннем рынке", - пояснил нардеп.

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"Какие направления доработки я предлагаю. Реалистичная доходная часть: падение доходов на 20-25% (до ~ 850 млрд.), А не на 11% как это предлагает секвестр. Более консервативная расходная часть: уменьшение расходов на 5% (до ~ 1120 млрд), а не увеличение на 7% . Для этого необходимо найти дополнительно еще около 150 млрд экономии. Это возможно сделать за счет:

- уменьшения финансирования программ, которые в прошлых годах, по состоянию на начало декабря, были существенно недовыполнены

- уменьшения или замораживания финансирования на 2-го (частично 3-го) квартал для программ, которые, в любом случае, невозможно будет выполнять в полном объеме в связи с эпидемией

- включение в периметр существенного уменьшения БОЛЬШИНСТВА распорядителей (а не выборочно, с акцентом на гуманитарной сфере)

- частичное уменьшение расходов на оплату труда государственного аппарата. Частный сектор УЖЕ начал снижать фонды оплаты труда: переводит на неполный рабочий день, вводит полуоплачиваемые отпуска, а порой и уменьшает з.п. Не может государственный сектор в этом вопросе быть другим. "Затянуть пояса" на время эпидемии должны все (кроме медицины)". - резюмировал Цабаль.





