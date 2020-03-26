EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  344  10
Материалы по теме:
Все про:карантин (1435) Одесса (5961) продукты (1360) COVID-19 (2099) коронавирус (794)

 В Одессе продукты из закрытых на карантин детсадов и школ передадут многодетным семьям и малообеспеченным

В Одессе продукты питания закрытых на карантин учреждений образования передадут многодетным семьям и малообеспеченным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, соответствующее решение принял сегодня исполнительный комитет Одесского городского совета.

Директор департамента образования и науки горсовета Елена Буйневич сообщила, что на складах городских учреждений образования, закрытых на карантин из-за распространения коронавируса, есть запас продуктов. В частности: почти по 3 тонны подсолнечного масла и макарон, по 2 тонны риса, соли, лука и моркови, тонна сгущенного молока, 4 тонны пшеничной муки, 1,5 тонн манки, 2,5 тонны гречки, около 5 тонн сахара, 15 тонн картофеля. Кроме того, есть запасы ячневой крупы, перловки, пшеничной крупы, овсянки, кукурузной крупы, повидла, печенья.

Буйневич утверждает, что все продукты имеют соответствующий срок годности и сертификат качества.

"Мы предлагаем передать их департаменту социальной защиты, в частности территориальным отделам для того, чтобы оказать помощь семьям, которые состоят на учете, и нуждаются в продуктовой помощи", - сказала она.

Из приведенного перечня продуктов сформировано 3 варианта наборов. В одном – 15 наименований, во втором – 10, в третьем – 17. Эти продуктовые наборы отличаются по составу, но в каждом есть основные продукты, такие как масло, соль, сахар, мука, гречка, макароны. Директор департамента заверила, что, когда завершится карантин, поставщики за день до возвращения детей в детсады обеспечат учреждения другими продуктами.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, в первую очередь, эти "пайки" направят многодетным семьям. "Также речь идет о социально-незащищенных категориях – пожилых людях. У нас таких людей более 15 тыс., которые сегодня остро нуждаются в помощи", - сказал мэр.

По его словам, из имеющихся запасов можно будет сформировать порядка 3 тыс. продуктовых наборов. Также с помощью предпринимателей оформят 7 тыс. наборов, а при поддержке волонтеров - еще 5 тыс. "пайков", которые развезут нуждающимся.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Одесский продуктовый рынок Привоз работает, несмотря на карантин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3184589
 
   
 Топ комментарии
 
А ведь могли ж и на єкспорт пустить. Как маски и антисептики В Одессе продукты из закрытых на карантин детсадов и школ передадут многодетным семьям и малообеспеченным - Цензор.НЕТ 1934 В Одессе продукты из закрытых на карантин детсадов и школ передадут многодетным семьям и малообеспеченным - Цензор.НЕТ 4956
 показать весь комментарий
 
Олія, цукор, сіль, крупи ні. Овочі можливо частково.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А ведь могли ж и на єкспорт пустить. Как маски и антисептики В Одессе продукты из закрытых на карантин детсадов и школ передадут многодетным семьям и малообеспеченным - Цензор.НЕТ 4956
 показать весь комментарий
 
 
Олія, цукор, сіль, крупи ні. Овочі можливо частково.
 показать весь комментарий
 
 
Так говорили, що епоха бідності закінчилася. Тобто нам чесна зевлада брехала?
 показать весь комментарий
 
 
Ойц, ну добре, шо юзік зі стефанчуком усе зіжрати не встигли!)))
 показать весь комментарий
 
 
Головне, щоб встигли роздати до того, як Сивохо приїде!
 показать весь комментарий
 
 
Не кличте лихо, поки воно бухає. Нічьо, шо я нє в ріфму?)))
 показать весь комментарий
 
"директора школ и детсадов! передавайте запас продуктов (если они конечно у вас ещё остались) многодетным семьям и малообеспеченным" (С)
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх