 В Одессе продукты из закрытых на карантин детсадов и школ передадут многодетным семьям и малообеспеченным

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, соответствующее решение принял сегодня исполнительный комитет Одесского городского совета.

Директор департамента образования и науки горсовета Елена Буйневич сообщила, что на складах городских учреждений образования, закрытых на карантин из-за распространения коронавируса, есть запас продуктов. В частности: почти по 3 тонны подсолнечного масла и макарон, по 2 тонны риса, соли, лука и моркови, тонна сгущенного молока, 4 тонны пшеничной муки, 1,5 тонн манки, 2,5 тонны гречки, около 5 тонн сахара, 15 тонн картофеля. Кроме того, есть запасы ячневой крупы, перловки, пшеничной крупы, овсянки, кукурузной крупы, повидла, печенья.

Буйневич утверждает, что все продукты имеют соответствующий срок годности и сертификат качества.

"Мы предлагаем передать их департаменту социальной защиты, в частности территориальным отделам для того, чтобы оказать помощь семьям, которые состоят на учете, и нуждаются в продуктовой помощи", - сказала она.

Из приведенного перечня продуктов сформировано 3 варианта наборов. В одном – 15 наименований, во втором – 10, в третьем – 17. Эти продуктовые наборы отличаются по составу, но в каждом есть основные продукты, такие как масло, соль, сахар, мука, гречка, макароны. Директор департамента заверила, что, когда завершится карантин, поставщики за день до возвращения детей в детсады обеспечат учреждения другими продуктами.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, в первую очередь, эти "пайки" направят многодетным семьям. "Также речь идет о социально-незащищенных категориях – пожилых людях. У нас таких людей более 15 тыс., которые сегодня остро нуждаются в помощи", - сказал мэр.

По его словам, из имеющихся запасов можно будет сформировать порядка 3 тыс. продуктовых наборов. Также с помощью предпринимателей оформят 7 тыс. наборов, а при поддержке волонтеров - еще 5 тыс. "пайков", которые развезут нуждающимся.

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