 Создан штаб противодействия распространению коронавируса - его возглавил главный санитарный врач Украины Ляшко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный телеграм кaнал Коронавірус-інфо.

В сообщении отмечается: "В Украине создан штаб против распространения COVID-19

В среду, 25 марта, Правительство назначило заместителя Министра здравоохранения, Главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня из-за распространения COVID-19".

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