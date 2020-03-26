 Создан штаб противодействия распространению коронавируса - его возглавил главный санитарный врач Украины Ляшко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный телеграм кaнал Коронавірус-інфо.
В сообщении отмечается: "В Украине создан штаб против распространения COVID-19
В среду, 25 марта, Правительство назначило заместителя Министра здравоохранения, Главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня из-за распространения COVID-19".
Такий штаб мав би очолити, як мінімум, Прем'єр-міністр Шмигал! Щоби напряму давати Розпорядження КМ!
Из-за пандемии коронавируса Швеция эвакуирует своих дипломатов из стран со слабой системой здравоохранения.
В список из 21 страны попали в основном страны Африки, Пакистан, Бангладеш, Афганистан, а также Украина. Правительство Швеции объяснило свое решение тем, что они не хотят подвергать риску своих сотрудников, а также их семьи.
Он единственный профи во всем министерстве и всю жизнь занимался туберкулезом.
в Киеве горячие напитки запретили,имбецильня сэсовская.в эпидемию.
когда пластик на полках магазов запретят,вот вопрос.на нем ковид19 держится дольше всего.