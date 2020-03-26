EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  333  13
Материалы по теме:
Все про:ВР (24648) карантин (1305) Верещук (58) COVID-19 (2099) коронавирус (794)

 На внеочередном заседании Рады нардепы будут в перчатках, масках и очках, - "слуга народа" Верещук

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины, скорее всего, состоится в ближайшие дни, и народные депутаты будут присутствовать на нем в масках, перчатках и очках.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

"Скорее всего, будет, потому что нас в чате спрашивали, сможем ли мы прибыть в субботу. В Верховной Раде непосредственно (будет заседание. - Ред.)", - рассказала она.

Нардеп указала, что обязательными условиями для присутствия депутатов будут перчатки, маски и очки.

По ее словам, пока не рассматривается проведение заседания Верховной Рады онлайн, потому что закон о регламенте не предусматривает такой формат.

"Мне кажется, что законопроект, предложенный Русланом Стефанчуком и его братом Николаем (первый зампредседателя парламент Руслан Стефанчук и народный депутат Николай Стефанчук 23 марта предложили на время мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения COVID-19, проводить заседания парламента в режиме видеоконференции. - Ред.) будет тяжелым для выполнения", - сказала Верещук.

Депутат считает, что на внеочередном заседании следует рассмотреть как законопроекты, направленные на борьбу с коронавирусом, так и для поддержки экономики в условиях карантина.

"Насколько я знаю, Кабинет министров работает в режиме нон-стоп, министры финансов Уманский и экономики Петрашко работают едва ли не 24 часа в сутки, чтобы просчитать риски и негативные последствия, которые могут наступить для нашей экономики", - отметила Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заседание парламента могут провести на стадионе, - "слуга народа" Кравчук

Источник: https://censor.net.ua/n3184586
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А как жеж сегодняшнее заявляение клоунского министерства здравоохранения мудрого нарида о том, что маски не нужны?
 показать весь комментарий
 
 
он говорил что не нужны тем кому за 65...
те все равно уже покойники...
вот видео...
https://twitter.com/i/status/1243089845351841792
 показать весь комментарий
 
 
На внеочередном заседании Рады нардепы будут в перчатках, масках, очках и паталогоанатомических мешках
 показать весь комментарий
 
 
хм.. а почему ни сразу в патологоанатомических мешках !?
 показать весь комментарий
 
 
Класс!А теперь ещё оденьте будёновку, шубу санта-клауса, резиновые сапоги и акваланг. И тогда уже прямым ходом все в ближайшую дурку!
 показать весь комментарий
 
дарю идею - если маски уже распродали, то можно приходить в масках для ныряния и с тубкой из этого же комплекта, с навинченным на неё противогазным фильтром. брать ласты и клей тоже обязательно. будет организован турбокурс по их правильному индивидуальному склеиванию.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх