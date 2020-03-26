 На внеочередном заседании Рады нардепы будут в перчатках, масках и очках, - "слуга народа" Верещук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

"Скорее всего, будет, потому что нас в чате спрашивали, сможем ли мы прибыть в субботу. В Верховной Раде непосредственно (будет заседание. - Ред.)", - рассказала она.

Нардеп указала, что обязательными условиями для присутствия депутатов будут перчатки, маски и очки.

По ее словам, пока не рассматривается проведение заседания Верховной Рады онлайн, потому что закон о регламенте не предусматривает такой формат.

"Мне кажется, что законопроект, предложенный Русланом Стефанчуком и его братом Николаем (первый зампредседателя парламент Руслан Стефанчук и народный депутат Николай Стефанчук 23 марта предложили на время мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения COVID-19, проводить заседания парламента в режиме видеоконференции. - Ред.) будет тяжелым для выполнения", - сказала Верещук.

Депутат считает, что на внеочередном заседании следует рассмотреть как законопроекты, направленные на борьбу с коронавирусом, так и для поддержки экономики в условиях карантина.

"Насколько я знаю, Кабинет министров работает в режиме нон-стоп, министры финансов Уманский и экономики Петрашко работают едва ли не 24 часа в сутки, чтобы просчитать риски и негативные последствия, которые могут наступить для нашей экономики", - отметила Верещук.

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