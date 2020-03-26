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 Умерших от коронавируса в Киеве будут хоронить в патологоанатомических мешках. ДОКУМЕНТ

Киевская городская государственная администрация рекомендует захоронение умерших от коронавируса (COVID-19) в патологоанатомических мешках.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Апостроф", об этом говорится в протоколе Специальной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации.

"Захоронения умерших от острой респираторной болезни COVID-19…проводить в патологоанатомических мешках", - сказано в нем.

Указание установлено на постоянной основе.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения порекомендует ограничить ритуал прощания с умершими от COVID-19 для предотвращения распространения вируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тела умерших от коронавируса людей не несут угрозы заражения COVID-19, - ВОЗ

Умерших от коронавируса в Киеве будут хоронить в патологоанатомических мешках 01
Умерших от коронавируса в Киеве будут хоронить в патологоанатомических мешках 02
Умерших от коронавируса в Киеве будут хоронить в патологоанатомических мешках 03

Источник: https://censor.net.ua/n3184583
 
 
 Топ комментарии
 
И крушавельских жмуров тоже??
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а мешки то хоть не продали за бугор...?
есть мешки в наличии...?
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Чума в Одесі

Місця поховань вмерлих від чуми[ред. | ред. код]
Штучний курган, відомий в народі як Гора Чумка, розташований на вулиці Водопроводній. Під цією горою поховані жертви епідемій чуми. Ця гора виникла за Старим християнським кладовищем, де ховали загиблих від чуми під час епідемій 1812, 1829 і 1837 років. Після чого цю місцевість засипали будівельним сміттям і за кілька десятків років тут утворилася гора.[1] Тут ховали у братських безіменних могилах, але траплялися й індивідуальні пам'ятники.
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А че,крематории отключены за неуплату за газ.Или кочегаров нет?
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ТЫ видел по чем цена на газ? Так никаких собак не хватит с нафтогазом расплатиться Умерших от коронавируса в Киеве будут хоронить в патологоанатомических мешках - Цензор.НЕТ 6920
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а мешки то хоть не продали за бугор...?
есть мешки в наличии...?
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ща радуцкий, погорелов и нефьодов подсуетсятся
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думаю уже...
скоро выяснится что продали все...
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в том-то и дело, что все продали, а мешки остались - теперь их нужно распилить....
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просто цікаво, коли приймають такі рішення то керуються суто середньовічними забобонами чи мають наукове обгрунтування?
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Звичайно мають.... фабрику по пошиву тих мішків.
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тим у два! верхній кольоровий...і у стразіках...
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капец.. эти мешки не разлагаются !!! во всем мире только кремация !!!
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Завтра вілізуть "спікери" зекоМанди і розкажуть, що це не ті мішки, про які ви думали, і не для захоронення, а для картоплі. І не закопувати, а викопувати.
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Перед захоронением отваривать в автоклавах при 180С. Вариант фасования в жестяные банки рассматривается.
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Чекайте! Так ви ж казали, що від померлих вірус не передається! Чи знайшли ще один спосіб пиляти бабло, чи таки передається і від померлих...
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Для Виталика нужен будет большой мешок, а для Зели - маленький.
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VIP мішки будуть..? Бо якось перед братвою буде невдобно..
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патологоанатомические мешки проданы в Италию, будут закапывать в черных мусорных мешках
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ось тільки почав маску шити , а вже треба - мішок....
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так, ший мішок, бо походу Зебільна влада і їх продала
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жінка он каже, та навіщо тобі та маска, з мішка треба було й починати.. Умерших от коронавируса в Киеве будут хоронить в патологоанатомических мешках - Цензор.НЕТ 7196
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вопрос к киевской администрации: - конкурс на права пошива VIP мешков по индивидуально снятым VIP меркам, чьи родственники выиграли?
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В Иране их ещё и хлором посыпают. 2389 случаев за сутки.
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Кремировать надо, не зря в раше крематории машины есть. А все эти церемонии по штуке баксов, это уже бизнес на крови. Мешки патологоанатомические. Какой бред
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