 Умерших от коронавируса в Киеве будут хоронить в патологоанатомических мешках. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Апостроф", об этом говорится в протоколе Специальной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации.

"Захоронения умерших от острой респираторной болезни COVID-19…проводить в патологоанатомических мешках", - сказано в нем.

Указание установлено на постоянной основе.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения порекомендует ограничить ритуал прощания с умершими от COVID-19 для предотвращения распространения вируса.

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