 Умерших от коронавируса в Киеве будут хоронить в патологоанатомических мешках. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Апостроф", об этом говорится в протоколе Специальной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации.
"Захоронения умерших от острой респираторной болезни COVID-19…проводить в патологоанатомических мешках", - сказано в нем.
Указание установлено на постоянной основе.
Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения порекомендует ограничить ритуал прощания с умершими от COVID-19 для предотвращения распространения вируса.
Місця поховань вмерлих від чуми[ред. | ред. код]
Штучний курган, відомий в народі як Гора Чумка, розташований на вулиці Водопроводній. Під цією горою поховані жертви епідемій чуми. Ця гора виникла за Старим християнським кладовищем, де ховали загиблих від чуми під час епідемій 1812, 1829 і 1837 років. Після чого цю місцевість засипали будівельним сміттям і за кілька десятків років тут утворилася гора.[1] Тут ховали у братських безіменних могилах, але траплялися й індивідуальні пам'ятники.
есть мешки в наличии...?
скоро выяснится что продали все...