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 Никаких VIP-палат нет: ни одного обращения от нас об этом не было, - глава УГО Рудь

Управление государственной охраны не давало никаких указаний по обустройству палат для охраняемых лиц в киевских больницах.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявил руководитель УГО Сергей Рудь, передает Цензор.НЕТ.

"Никаких VIP-палат нет. Я не знаю, откуда это взялось, кто это делает. Во-первых, ни одного обращения от нас об этом не было. Во-вторых, сейчас я отвезу официальное письмо в КГГА по этому поводу, и мы его обнародуем. В нем мы приостанавливаем действие того приказа, который издала КГГА, не согласовывая с нами", - отметил Рудь.

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По его словам, в УГО надеются, что лица, которых они охраняют, избегут инфицирования короновирусом и их не придется госпитализировать.

"Мы делаем все необходимое, чтобы такого не произошло с нашими охраняемыми лицами. Для этого принимаются все превентивные меры, включая особенности доступа к органам государственной власти. Лучше предотвратить, чем потом возвращаться к этому вопросу", - сказал Рудь.

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Напомним, 25 марта Bihus.Info опубликовал приказ киевских властей, который был разослан в столичные больницы, о создании особых условий для лечения от коронавируса так называемых VIP-пациентов.

Среди требований: изолированные палаты площадями не менее 13 кв. м, затемненные окна, удобная коммуникация с операционными и другими отделениями, наличие отдельного резерва лекарственных средств и резервация отдельных операционных.

Источник: https://censor.net.ua/n3184580
 
 
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Знову брехня.І українці слухають цю брехню і просять добавки.
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СУКИ!!!НЕ ПРОШЛО НЕ НАДО!Сразу ТРЫНДЕЖЬ начался!
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Ага. Снова тупая попытка съехать с темы после волны народного гнева. "Я не я и хата не моя".

Ніяких VIP-палат немає: жодного звернення від нас про це не було, - глава УДО Рудь - Цензор.НЕТ 4238
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Зебилы, а почему при Порохе никаких вип палат не было?
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не надо, при Порохе они все лечились в Вене,
у Порошенко есть другие справы и слевы
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Та скажи, шо есть, пусть соевые буреют)))
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Кличко подтвердил что обращение было (мы видели и документы), а этот поц Рудь что нет...
Когда резко поймали за руку..., и как врать не согласовали...
бездари даже в этом...
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идите нах! задолбали!!! чем больше отбрешек - тем сильнее сомнение и устойчивее уверенность
и кортежей нет... и все привладные на велосипедах..... и в Оман за свой счет...)))) это к слову
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скот брехливий ...такі палати були завжди і у 90х і в 2000х ...і тепер нікуди не поділися
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Інформація від лікарів тої лікарні зовсім протилежна, а керівник УДО - таке ж брехло як і ЗЄшобло.
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УДО призупиняє дію наказа КДМА. Никаких VIP-палат нет: ни одного обращения от нас об этом не было, - глава УГО Рудь - Цензор.НЕТ 7678 Зелень, це вже анархія?
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кого эта падаль в погонах желает лохануть ?
крыса , какое у него звание ?
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А звідки він зараз знає ,що з часом вся ця зелена банда буде сидіти ? Мабуть заздалегідь вже почали готуватися.
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а вы что думали, будто этот уго-шник рудь выйдет и скажет, что киевским мажорам нужны вип палаты? ясное дело, что он будет лгать, чтобы не спалить контору.
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