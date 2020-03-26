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 "Земельной реформы не будет", - Милованов об изменениях в Госбюджет-2020

Правительство готово отказаться от земельной реформы, поскольку его предложения изменений в государственный бюджет на 2020 год исключают расходы на нее.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-министр экономики Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.

"Земельной реформы не будет. Сегодня несколько источников опубликовали предложения по изменениям государственных расходов. В результате таких изменений земельной реформы больше не будет. А если будет, то не для людей и маленьких фермеров, а для крупных компаний у кого есть деньги во время кризиса", - заявил Милованов.

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"Отменяются:

- возмещение процентов по кредитам на закупку земли

- финансирование фонда гарантирования кредитов для закупки земли

Это означает, что финансовой поддержки для малых фермеров при запуске рынка земли (если он вообще теперь произойдет) больше не будет. И вновь выигрывают те, у кого лучшие связи и больше денег. А развитие села откладывается на потом", - заявил экс-министр.

"Также отменяются:

- вся поддержка с / х производителям. А именно программы поддержки животноводства, развития садоводства, фермерских хозяйств, возмещение расходов на с / х технику (!поддержка промышленности!)

- расходы на создание торговых представительств за рубежом (!а зст будет продвигать наш экспорт?!)

- расходы на продвижение экспорта (!во время кризиса, экспорт становится еще более критическим!)

- обнуляются расходы на инвентаризацию земли (это вообще одна из предпосылок запуска рынка земли и борьбы с коррупцией в агро)

- не будет денег на профилактику заболеваний животных и препараты для исследования этих заболеваний (противоэпизоотические мероприятия)

И наконец отменяется финансирование Фонда национального богатства, который должен наладить контроль за государственными предприятиями, которые не будут приватизироваться. То есть, коррупция в этих предприятиях будет продолжаться", - резюмировал Милованов.

Земельной реформы не будет, - Милованов об изменениях в Госбюджет-2020 01
Земельной реформы не будет, - Милованов об изменениях в Госбюджет-2020 02

Источник: https://censor.net.ua/n3184578
 
 
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Животворящий короновирус уничтожил планы ворья - разбазарить земли Украины?
Нет худа без добра...
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Короновирус лучше чем зеленский и это факт!!! "Земельной реформы не будет", - Милованов об изменениях в Госбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 3537
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Ні, вони просто зроблять те, заради чого це і планували. Це дурень Мілованов вірив, що будуть вжиті якісь заходи, що запустять ринок, підтримають фермерів і т.п.
А тепер, це усе відкидають і будуть просто грабувати.
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Плани крадіїв не змінились, а от врожай буде менше.
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жаль...
селянские бунты не помешали бы... - что бы еще больше оживить картинку Зе-апокалипсеса...
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Ну чо, клованы, самое время спросить вас: каких вам бл%дь еще реформ не хватало (с) ?
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Не спешите. В этой стране --всё продаётся и Все продаются.

Главное знать -- кому и сколько.!
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"Земельной реформы не будет"...Ок ...ставьте вопрос о производстве ЯО !
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так овощ весь стратегический запас урана сп*дил и подарил московитам.....
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уран не проблема - проблема - поднять на государственном уровне вопрос о восстановлении ядерного статуса государства в мире и начале производства ЯО...пора бы уже заметить, что этот вопрос упрямо замалчивается с 2014 года на всех уровнях...
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та никто нам этого не даст сделать.... а вот попросить дядю Сэма, чтобы "подарил" парочку, думаю, может и прокатило бы......
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о тепер крадіжку землі в українців назвали "реХформой" ... миловар і його соросевське кодло прогресує ...чи просто "відступили" для перегрупування ? ...скоріше друге ...вони цю землю від самого початку "співпраці" з МВФ "застолбили" ...
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Ой та ладно залякувати. То була не реформа, а дерибан землі. А державну підримку малий і середній фермер взагалі в очі не бачив. Все йшло латифундистам косюкам і бахматюкам.
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ты ответить можешь без хамства? человек правильно спросил. или ты мил друг жовтоблакитный поклонник бойко!?
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Промышленность загнулась...теперь загнется и сельское хозяйство...
Вы сделали это зебилы...разом..
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не пойму, чему тут народ радуется - ясно же сказано, что болтом по морде получат как раз мелкие фермеры и простые селюки, а не те, кто хочет по 10 тысяч ГА на рыло закупать.
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тебя, в твоей иллинойщине, это сильно трахает?
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у вас там, в мичиганщине, и свой Львов есть? "Земельной реформы не будет", - Милованов об изменениях в Госбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 8498
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выводы нулевочного бота под чужим флажком тут в агромнам аффтаритете "Земельной реформы не будет", - Милованов об изменениях в Госбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 8128 "Земельной реформы не будет", - Милованов об изменениях в Госбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 8128
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А коли щось дрібний і середній фермер від держави отримував? Все самі.
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хотите, чтобы землю мокши скупили и зелеными человечками ее засеяли?
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из каких моих слов вы сделали такой "глубокомысленный" вывод?
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Как Вы думаете, среди тех, кого без конца к нам завозят, нету этих самых мокш?)
Я почему спрашиваю... Неужели столько людей разбрелось по миру, чтобы в такую лихую годину их всех обратно собирать?) Спасибо.
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ну я не слышал, чтобы их завозили на танках...... )
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...этот дебил, по указке воротил денежных, начал вопросы продажи земли продвигать в обьемах десятков сел на одно рыло!!! 200тыс. га на харю ненасытную!!!...ему повезло, что живым свалил, ублюдок недоделанный, блеет про фермеров каких то, селян..на вилы тварь эту подняли бы фермеры те же или селяне...где оно сейчас прячется?..сам бы попинал мартышку эту.. "Земельной реформы не будет", - Милованов об изменениях в Госбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 4632...
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Короче , зелельная реформа умерла при рождении .
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