 "Земельной реформы не будет", - Милованов об изменениях в Госбюджет-2020

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-министр экономики Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.

"Земельной реформы не будет. Сегодня несколько источников опубликовали предложения по изменениям государственных расходов. В результате таких изменений земельной реформы больше не будет. А если будет, то не для людей и маленьких фермеров, а для крупных компаний у кого есть деньги во время кризиса", - заявил Милованов.

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"Отменяются:

- возмещение процентов по кредитам на закупку земли

- финансирование фонда гарантирования кредитов для закупки земли

Это означает, что финансовой поддержки для малых фермеров при запуске рынка земли (если он вообще теперь произойдет) больше не будет. И вновь выигрывают те, у кого лучшие связи и больше денег. А развитие села откладывается на потом", - заявил экс-министр.

"Также отменяются:

- вся поддержка с / х производителям. А именно программы поддержки животноводства, развития садоводства, фермерских хозяйств, возмещение расходов на с / х технику (!поддержка промышленности!)

- расходы на создание торговых представительств за рубежом (!а зст будет продвигать наш экспорт?!)

- расходы на продвижение экспорта (!во время кризиса, экспорт становится еще более критическим!)

- обнуляются расходы на инвентаризацию земли (это вообще одна из предпосылок запуска рынка земли и борьбы с коррупцией в агро)

- не будет денег на профилактику заболеваний животных и препараты для исследования этих заболеваний (противоэпизоотические мероприятия)

И наконец отменяется финансирование Фонда национального богатства, который должен наладить контроль за государственными предприятиями, которые не будут приватизироваться. То есть, коррупция в этих предприятиях будет продолжаться", - резюмировал Милованов.



